Wij zagen het grote verschil met vorig seizoen: Vitor Bruno bevestigt, maar wil nog meer zien

Anderlecht moest zondagavond diep gaan voor de overwinning tegen La Louvière. Paars-wit leek lange tijd op weg naar puntenverlies, maar trok in de slotfase alsnog het laken naar zich toe. Volgens Vitor Bruno was het vooral het leiderschap binnen zijn ploeg dat het verschil maakt.

Anderlecht domineerde de wedstrijd, maar botste lange tijd op een goed georganiseerde La Louvière-defensie. De Brusselaars hadden maar liefst 32 doelpogingen nodig om uiteindelijk de drie punten veilig te stellen. "Je kan niet altijd champagnevoetbal spelen", stelde Bruno na afloop.

"Dit soort wedstrijden zijn nooit makkelijk. Ik heb eigenlijk geen echt antwoord op die vraag. Er miste iets in de laatste meters van de wedstrijd. Ik voelde een gebrek aan presence in de box. Wanneer we die presence wel hadden, deden we het goed en zag je La Louvière afzien."

"Iedereen moet leider zijn"

Wij zien meer leiderschap en grinta in de ploeg zitten dit seizoen tegenover vorig seizoen. Vitor Bruno ging - grotendeels - akkoord met ons. We vroegen hem specifiek naar de impact van nieuwkomers zoals Guilian Biancone en Léo Pétrot.

"Voor mij maakt het niet uit, ze moeten allemaal leider zijn", reageerde Bruno. "Maar ja, die twee zijn agressief, ze willen de duels aangaan. Als je dat in je ploeg hebt, trekt dat de rest mee."

Bruno wil echter niet dat het leiderschap beperkt blijft tot enkele ervaren spelers. Hij verwacht dat iedere speler op zijn eigen manier verantwoordelijkheid neemt. "Ik wil ze allemaal in hun beste versie zien. Ze moeten andere dingen doen dan vroeger, ik bedoel dat vooral als menselijk profiel. Ze moeten verschillende karakters laten zien."



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Dat geldt ook voor de jongere spelers. Bruno wil dat zij zich niet verstoppen wanneer de druk toeneemt. "Ik wil bijvoorbeeld dat Noa Ojea zegt: 'Ik wil de bal.' Het gaat niet altijd perfect zijn. Maar ik wil verschillende profielen op het veld: ervaring, jonge spelers, verschillende karakters. Iedereen moet iets bijdragen."

Wisselspelers maken het verschil

Ook de invallers speelden zondag een belangrijke rol. Bertaccini zorgde uiteindelijk voor het winnende doelpunt nadat hij vanaf de bank was gekomen. Volgens Bruno is dat geen toeval.

"De goals zijn een gevolg van het werk dat je tijdens de week doet en van hoe professioneel je bent. Bertaccini doet dat werk, maar iedereen op mijn bank doet het. Ik zie ze werken en ik heb alleen die jongens op de bank waar ik op kan rekenen."

"Ik voel nu al een connectie met de fans"

Bruno lijkt bovendien snel een band te hebben opgebouwd met de Anderlecht-supporters. Na vier wedstrijden voelt de Portugese coach naar eigen zeggen al een duidelijke connectie met het Lotto Park.

"Ik hoop dat het op lange termijn zo blijft, maar ik voel die connectie nu al. Ik kan fouten maken, de spelers kunnen fouten maken, maar ze kunnen wel hun energie tonen."

En precies dat laatste zag Bruno zondag. Anderlecht speelde misschien niet zijn beste wedstrijd, maar bleef tot het einde zoeken naar een oplossing. "We hebben vandaag alles geprobeerd. We hebben crosses gegeven, diepteloopacties gemaakt, geschoten... We hadden 32 schoten op doel."