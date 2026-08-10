Pijnlijke vaststelling na eerste speeldag voor Gent, KV Mechelen, Genk... "Zij zijn geen winnaars"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 10 reacties
Pijnlijke vaststelling na eerste speeldag voor Gent, KV Mechelen, Genk... "Zij zijn geen winnaars"
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Het eerste competitieweekend heeft Marc Degryse alvast één duidelijke indruk gegeven: achter Club Brugge en Union Saint-Gilloise lijkt Anderlecht de beste papieren te hebben om zich tot 'best of the rest' te kronen.

De analist zag paars-wit tegen La Louvière geen perfecte wedstrijd spelen, maar zag vooral iets wat de voorbije jaren geregeld ontbrak: leven, enthousiasme en strijdlust.

Dat gevoel was volgens Degryse eerder ook al aanwezig tijdens de Europese wedstrijd tegen Hammarby. Het Lotto Park zat opnieuw goed vol en de wisselwerking tussen de supporters en de spelers viel op. Tegen La Louvière was dat niet anders. Anderlecht straalde energie uit en bleef ook na de achterstand geloven in een ommekeer.

De grinta is er al

En dat is misschien wel het belangrijkste wat Vitor Bruno tot dusver heeft veranderd. Het voetbal moet nog duidelijk beter worden, zeker in de zone rond de zestien meter van de tegenstander, maar de Portugese coach heeft zijn spelers opnieuw doen geloven in de strijd.

Anderlecht staat er weer als een ploeg die kan knokken tot de allerlaatste minuut. Dat leverde tegen La Louvière uiteindelijk de drie punten op, nadat Joshua Nga Kana en Adriano Bertaccini in de slotfase de wedstrijd alsnog deden kantelen.

Degryses conclusie sluit daar perfect bij aan. "Er zit leven in de brouwerij", stelde hij in HLN. En dat is misschien nog belangrijker dan de huidige kwaliteit van het voetbal. Want een ploeg die wil en blijft gaan, kan gedurende een seizoen nog enorm groeien.

Lees ook... Van Belgische topclub naar transfermachine: Club Brugge jaagt op historisch Europees statuut

Voetbal moet nog volgen

De eerste helft tegen La Louvière was volgens Degryse alvast veelbelovend. Hoge druk, snelle combinaties en veel enthousiasme vormden de basis. Tegelijkertijd is er nog een duidelijke werkpunt: Anderlecht moet veel efficiënter worden rond het strafschopgebied.

Daar ligt een groot verschil met Club Brugge en Union. Beide concurrenten beschikken momenteel over meer individuele kwaliteit en lijken wedstrijden daardoor gemakkelijker naar hun hand te kunnen zetten.

Union bewees dat nog eens in Westerlo. De Brusselaars kwamen op achterstand, maar raakten niet in paniek en wonnen uiteindelijk met liefst 1-5. Ook de invallers droegen hun steentje bij. Club Brugge had dan weer voldoende individuele klasse om tegen Kortrijk zonder al te veel problemen te winnen. Anderlecht heeft dat surplus momenteel nog niet.

Wie moet Anderlecht dan voor zich laten?

Toch ziet Degryse weinig ploegen die momenteel sterker voor de dag komen. Standard speelde gelijk tegen Cercle Brugge, STVV kon niet winnen van Lommel en Racing Genk liet een voorsprong tegen Zulte Waregem nog uit handen glippen.

Vooral over Genk is de analist hard. Volgens Degryse ontbraken bij de Limburgers de drive en de passie om een wedstrijd over de streep te trekken: "Racing Genk zijn geen winnaars", liet hij optekenen. Dat contrast met het huidige Anderlecht is opvallend.

Ook AA Gent maakte een goede indruk, al wil Degryse daar nog voorzichtig mee zijn. De Buffalo's hielden opnieuw de nul, maar kregen volgens hem tegen KV Mechelen wel een tegenstander tegenover zich die bijzonder zwak voor de dag kwam.

10 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe linksachter helemaal beet

OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe linksachter helemaal beet

19:00
1
Tevergeefs zoeken naar samenvattingen Jupiler Pro League? Dit is de reden

Tevergeefs zoeken naar samenvattingen Jupiler Pro League? Dit is de reden

09:20
17
Engelse interesse, speler niet in selectie KAA Gent: wat gaat er gebeuren?

Engelse interesse, speler niet in selectie KAA Gent: wat gaat er gebeuren?

18:00
1
Jonathan Lardot dient Edward Still scherp van antwoord: "Hij kan beter daarover klagen"

Jonathan Lardot dient Edward Still scherp van antwoord: "Hij kan beter daarover klagen"

20:00
Dit Anderlecht is anders: waarom de eerste transfers veelzeggend zijn

Dit Anderlecht is anders: waarom de eerste transfers veelzeggend zijn

17:30
3
Van Belgische topclub naar transfermachine: Club Brugge jaagt op historisch Europees statuut

Van Belgische topclub naar transfermachine: Club Brugge jaagt op historisch Europees statuut

13:00
8
Philippe Clement wil sterkhouder Standard verleiden: gaan de Rouches voor snelle winst?

Philippe Clement wil sterkhouder Standard verleiden: gaan de Rouches voor snelle winst?

20:20
Peer Koopmeiners duidelijk over zijn mislukte transfer naar Club Brugge

Peer Koopmeiners duidelijk over zijn mislukte transfer naar Club Brugge

18:30
1
KVC Westerlo komt met bijzonder slecht nieuws over kapitein Haspolat

KVC Westerlo komt met bijzonder slecht nieuws over kapitein Haspolat

19:30
Lommel-kapitein Lucas Schoofs voelt meteen waar het verschil met 1B zit

Lommel-kapitein Lucas Schoofs voelt meteen waar het verschil met 1B zit

17:15
Meteen stempel van de coach: dubbele wissel bij rust levert Antwerp drie punten op Reactie

Meteen stempel van de coach: dubbele wissel bij rust levert Antwerp drie punten op

17:00
KV Mechelen vist achter het net: transfer van Spaanse verdediger ketst af

KV Mechelen vist achter het net: transfer van Spaanse verdediger ketst af

15:30
2
Club Brugge neemt beslissing over Sternberg en stuit op probleem met Romain Esse

Club Brugge neemt beslissing over Sternberg en stuit op probleem met Romain Esse

11:34
Antwerp vist achter het net: STVV gaat met gegeerd transfertarget lopen

Antwerp vist achter het net: STVV gaat met gegeerd transfertarget lopen

16:30
Transferzomer in één klap fantastisch voor Union: dit brengt Khalaili op

Transferzomer in één klap fantastisch voor Union: dit brengt Khalaili op

15:01
3
Union SG krijgt mogelijk bod uit Italië: nog een verdediger minder?

Union SG krijgt mogelijk bod uit Italië: nog een verdediger minder?

13:30
Sensationele terugkeer naar Engeland in de maak voor Jamie Vardy

Sensationele terugkeer naar Engeland in de maak voor Jamie Vardy

16:00
Live. Transfernieuws 10/8: El Ouahdi kan weg, bij Standard vrezen ze dat Epolo zal vertrekken

Live. Transfernieuws 10/8: El Ouahdi kan weg, bij Standard vrezen ze dat Epolo zal vertrekken

09:00
Verrassend vertrek bij promovendus Lommel SK: CEO stapt op

Verrassend vertrek bij promovendus Lommel SK: CEO stapt op

14:20
Union met handen in het haar richting Bodø/Glimt: mogelijk amper 17 fitte spelers beschikbaar

Union met handen in het haar richting Bodø/Glimt: mogelijk amper 17 fitte spelers beschikbaar

12:00
1
Italiaanse topclub komt aankloppen in Genk: deze keer lijkt het serieus

Italiaanse topclub komt aankloppen in Genk: deze keer lijkt het serieus

09:48
5
Lommel-spits Ralf Seuntjens doet opvallende oproep aan bestuur Reactie

Lommel-spits Ralf Seuntjens doet opvallende oproep aan bestuur

13:15
Thibaut Courtois heeft duidelijke boodschap voor zijn ploegmaats na terugkeer Mourinho

Thibaut Courtois heeft duidelijke boodschap voor zijn ploegmaats na terugkeer Mourinho

14:00
1
Somers voelt nieuwe wind bij Antwerp: "Er is geloof in deze groep" Reactie

Somers voelt nieuwe wind bij Antwerp: "Er is geloof in deze groep"

12:40
5
Terechte ambitie van dit La Louvière? "Bovenste regionen" Interview

Terechte ambitie van dit La Louvière? "Bovenste regionen"

11:00
2
Genk-spits Durosinmi komt meteen met woorden die Genk-fans graag zullen horen

Genk-spits Durosinmi komt meteen met woorden die Genk-fans graag zullen horen

22:30
Vitor Bruno zet Anderlecht-talent Nga Kana meteen op scherp: "Ik wil dat ze gefrustreerd zijn" Reactie

Vitor Bruno zet Anderlecht-talent Nga Kana meteen op scherp: "Ik wil dat ze gefrustreerd zijn"

10:00
Napoli laat transfersom van Lukaku drastisch zakken voor Fenerbahçe: ze hebben haast

Napoli laat transfersom van Lukaku drastisch zakken voor Fenerbahçe: ze hebben haast

10:30
31
Opvallende afwezige bij Racing Genk: dit is de reden

Opvallende afwezige bij Racing Genk: dit is de reden

21:45
Laat Club Brugge straks voor een tweede speler 35 miljoen liggen?

Laat Club Brugge straks voor een tweede speler 35 miljoen liggen?

07:23
6
"Als ik CEO was ...": speler KV Mechelen klopt hard op tafel, Vanderbiest hoopt vurig

"Als ik CEO was ...": speler KV Mechelen klopt hard op tafel, Vanderbiest hoopt vurig

20:45
4
Atlético Madrid trekt portemonnee open voor Rode Duivel, maar Lille houdt been stijf

Atlético Madrid trekt portemonnee open voor Rode Duivel, maar Lille houdt been stijf

12:20
Edward Still woedend na late nederlaag tegen Anderlecht: "Ik ben gedegouteerd"

Edward Still woedend na late nederlaag tegen Anderlecht: "Ik ben gedegouteerd"

08:30
18
Genk-coach Jess Thorup is eerlijk na dramatische slotfase tegen Zulte Waregem

Genk-coach Jess Thorup is eerlijk na dramatische slotfase tegen Zulte Waregem

09/08
1
Nederlaag legt ambities bij promovendus Beveren bloot: "Kwamen naar Bosuil om te winnen" Reactie

Nederlaag legt ambities bij promovendus Beveren bloot: "Kwamen naar Bosuil om te winnen"

09:00
5
LIVE: Erop en erover, Zulte Waregem breekt Genk helemaal open! Live

LIVE: Erop en erover, Zulte Waregem breekt Genk helemaal open!

09/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Charleroi Charleroi 3-1 OH Leuven OH Leuven
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 2-1 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 2-1 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

My-T Vekkie My-T Vekkie over Peer Koopmeiners duidelijk over zijn mislukte transfer naar Club Brugge sven123 sven123 over Napoli laat transfersom van Lukaku drastisch zakken voor Fenerbahçe: ze hebben haast Gilles Yapi Yapo Gilles Yapi Yapo over Dit Anderlecht is anders: waarom de eerste transfers veelzeggend zijn CringeMedia CringeMedia over Pijnlijke vaststelling na eerste speeldag voor Gent, KV Mechelen, Genk... "Zij zijn geen winnaars" Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Engelse interesse, speler niet in selectie KAA Gent: wat gaat er gebeuren? TRIKKE TRIKKE over OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe linksachter helemaal beet malinezer malinezer over KV Mechelen vist achter het net: transfer van Spaanse verdediger ketst af Frosties Frosties over Van Belgische topclub naar transfermachine: Club Brugge jaagt op historisch Europees statuut Don Vito - free Shaky Don Vito - free Shaky over Edward Still woedend na late nederlaag tegen Anderlecht: "Ik ben gedegouteerd" JaKu JaKu over Domper voor Anderlecht-fans: Romelu Lukaku lijkt nieuwe ploeg gevonden te hebben Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved