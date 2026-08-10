Pijnlijke vaststelling na eerste speeldag voor Gent, KV Mechelen, Genk... "Zij zijn geen winnaars"

Het eerste competitieweekend heeft Marc Degryse alvast één duidelijke indruk gegeven: achter Club Brugge en Union Saint-Gilloise lijkt Anderlecht de beste papieren te hebben om zich tot 'best of the rest' te kronen.

De analist zag paars-wit tegen La Louvière geen perfecte wedstrijd spelen, maar zag vooral iets wat de voorbije jaren geregeld ontbrak: leven, enthousiasme en strijdlust.

Dat gevoel was volgens Degryse eerder ook al aanwezig tijdens de Europese wedstrijd tegen Hammarby. Het Lotto Park zat opnieuw goed vol en de wisselwerking tussen de supporters en de spelers viel op. Tegen La Louvière was dat niet anders. Anderlecht straalde energie uit en bleef ook na de achterstand geloven in een ommekeer.

De grinta is er al

En dat is misschien wel het belangrijkste wat Vitor Bruno tot dusver heeft veranderd. Het voetbal moet nog duidelijk beter worden, zeker in de zone rond de zestien meter van de tegenstander, maar de Portugese coach heeft zijn spelers opnieuw doen geloven in de strijd.

Anderlecht staat er weer als een ploeg die kan knokken tot de allerlaatste minuut. Dat leverde tegen La Louvière uiteindelijk de drie punten op, nadat Joshua Nga Kana en Adriano Bertaccini in de slotfase de wedstrijd alsnog deden kantelen.

Degryses conclusie sluit daar perfect bij aan. "Er zit leven in de brouwerij", stelde hij in HLN. En dat is misschien nog belangrijker dan de huidige kwaliteit van het voetbal. Want een ploeg die wil en blijft gaan, kan gedurende een seizoen nog enorm groeien.



Lees ook... Van Belgische topclub naar transfermachine: Club Brugge jaagt op historisch Europees statuut›

Voetbal moet nog volgen

De eerste helft tegen La Louvière was volgens Degryse alvast veelbelovend. Hoge druk, snelle combinaties en veel enthousiasme vormden de basis. Tegelijkertijd is er nog een duidelijke werkpunt: Anderlecht moet veel efficiënter worden rond het strafschopgebied.

Daar ligt een groot verschil met Club Brugge en Union. Beide concurrenten beschikken momenteel over meer individuele kwaliteit en lijken wedstrijden daardoor gemakkelijker naar hun hand te kunnen zetten.

Union bewees dat nog eens in Westerlo. De Brusselaars kwamen op achterstand, maar raakten niet in paniek en wonnen uiteindelijk met liefst 1-5. Ook de invallers droegen hun steentje bij. Club Brugge had dan weer voldoende individuele klasse om tegen Kortrijk zonder al te veel problemen te winnen. Anderlecht heeft dat surplus momenteel nog niet.

Wie moet Anderlecht dan voor zich laten?

Toch ziet Degryse weinig ploegen die momenteel sterker voor de dag komen. Standard speelde gelijk tegen Cercle Brugge, STVV kon niet winnen van Lommel en Racing Genk liet een voorsprong tegen Zulte Waregem nog uit handen glippen.

Vooral over Genk is de analist hard. Volgens Degryse ontbraken bij de Limburgers de drive en de passie om een wedstrijd over de streep te trekken: "Racing Genk zijn geen winnaars", liet hij optekenen. Dat contrast met het huidige Anderlecht is opvallend.

Ook AA Gent maakte een goede indruk, al wil Degryse daar nog voorzichtig mee zijn. De Buffalo's hielden opnieuw de nul, maar kregen volgens hem tegen KV Mechelen wel een tegenstander tegenover zich die bijzonder zwak voor de dag kwam.