Live. Transfernieuws 10/8: El Ouahdi kan weg, bij Standard vrezen ze dat Epolo zal vertrekken
Foto: © photonews
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Antwerp vist achter het net: STVV gaat met gegeerd transfertarget lopen
STVV heeft een belangrijke transferstrijd gewonnen. De Kanaries zijn erin geslaagd om Arbnor Muja definitief los te weken bij Samsunspor. Daarmee troeft de club Antwerp af, dat eveneens interesse had in de 27-jarige flankaanvaller. (Lees meer)
KV Mechelen vist achter het net: transfer van Spaanse verdediger ketst af
KV Mechelen zal Matía Barzic dan toch niet verwelkomen als nieuwe versterking. De Maneblussers hadden een akkoord in de steigers met de 21-jarige centrale verdediger van Elche CF, maar de transfer is uiteindelijk afgesprongen. Barzic heeft beslist om in Spanje te blijven. (Lees meer)
Union SG krijgt mogelijk bod uit Italië: nog een verdediger minder?
Union SG dreigt deze zomer nog een sterkhouder uit de defensie kwijt te raken. Het Italiaanse Sassuolo heeft namelijk zijn oog laten vallen op Fedde Leysen. Volgens Sky Sport zijn er inmiddels al contacten geweest tussen beide clubs over de Belgische verdediger. (Lees meer)
Italiaanse topclub komt aankloppen in Genk: deze keer lijkt het serieus
Voor Zakaria El Ouahdi lijkt een nieuwe transferzomer steeds spannender te worden. De Marokkaanse international van KRC Genk aasde vorig seizoen al op een vertrek uit Limburg, maar uiteindelijk kwam het niet tot een akkoord. (Lees meer)
Wat Marc Wilmots vreesde, komt uit: Standard lijkt sterkhouder nog te verliezen
Standard moet deze zomer mogelijk niet alleen op zoek naar een nieuwe defensieve middenvelder en een extra spits. Ook onder de lat dreigt er een belangrijke verandering. Eerste doelman Matthieu Epolo staat nadrukkelijk in de belangstelling van Valencia. (Lees meer)
Pijnlijk: Anderlecht moest hem niet meer hebben, nu voor 9 miljoen euro op weg naar La Liga
Robbie Ure staat voor een opvallende stap naar Sevilla na een topseizoen in Zweden. De ex-spits van de RSCA Futures kan Anderlecht zo indirect nog iets opleveren, terwijl zijn doorbraak elders opnieuw vragen oproept over de keuzes die paars-wit eerder maakte. (Lees meer)
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief