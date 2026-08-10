Italiaanse topclub komt aankloppen in Genk: deze keer lijkt het serieus

Voor Zakaria El Ouahdi lijkt een nieuwe transferzomer steeds spannender te worden. De Marokkaanse international van KRC Genk aasde vorig seizoen al op een vertrek uit Limburg, maar uiteindelijk kwam het niet tot een akkoord.

Deze zomer zou het weleens anders kunnen lopen, want niemand minder dan AC Milan heeft de rechtsachter op zijn radar staan.

Volgens Sky Sport behoort El Ouahdi tot de kandidaten om de rechterflank van de Italiaanse topclub te versterken. Milan ziet in de 24-jarige verdediger een mogelijke vervanger voor Zachary Athekame, die op weg is naar een tijdelijke overstap naar Olympique Lyon. De interesse bevindt zich voorlopig nog in de verkennende fase, maar voor El Ouahdi is het een bijzonder aantrekkelijk perspectief.

Genk kent ambities El Ouahdi

Bij Genk zijn ze zich al langer bewust van de transferwens van hun rechterflankspeler. Vorig seizoen werd al duidelijk dat El Ouahdi graag een volgende stap in zijn carrière wilde zetten. Die kwam er toen niet, waardoor hij uiteindelijk gewoon in de Cegeka Arena bleef.

Dat betekent echter niet dat zijn ambities verdwenen zijn. El Ouahdi heeft zich de voorbije jaren ontwikkeld tot een vaste waarde bij Genk én is ook Marokkaans international.

Genk zal hem bovendien niet zomaar laten vertrekken. De Limburgers zouden een bedrag tussen de 13 en 15 miljoen euro verlangen. El Ouahdi ligt nog tot medio 2028 onder contract, waardoor Genk stevig in de onderhandelingen staat.





Ideaal moment voor volgende stap?

Voor de speler zelf zou een transfer naar AC Milan uiteraard een enorme stap vooruit betekenen. De Rossoneri zijn op zoek naar een nieuwe rechtsback en zijn gecharmeerd door de offensieve kwaliteiten en fysieke mogelijkheden van El Ouahdi.

De Marokkaan was vorig seizoen bijzonder productief met twaalf doelpunten en vijf assists in 44 wedstrijden. Daarmee bewees hij dat hij meer is dan een klassieke verdediger.