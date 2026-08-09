Ook in de eigen kleedkamer raken ze maar niet uitgepraat over Michael Frey: "Wat een machine!"

Dat Michael Frey een neus voor de goal had, wisten we al na zijn passages bij Beveren en Antwerp in het verleden. Nu bewees hij dat nogmaals bij zijn comeback bij Antwerp tegen... Beveren.

Compper legde lat meteen hoog

"Of ik verrast was? Neen, eigenlijk niet", verrast Antwerp-trainer Compper ons wél op de persconferentie. Maar daarna verklaart hij waarom: "Ik ken hem goed genoeg. Het is een killer in de box, als we de bal tot bij hem krijgen", lacht hij.

"Al jaren toont hij dat hij de goal weet staan. Ik denk dat hij hier enorm veel energie krijgt van de sfeer op de tribunes.", gaat Compper verder. En hij onthult ook iets: "Voor de wedstrijd zei ik hem dat ik twee doelpunten van hem verwachtte. En kijk, hij heeft het ook gedaan."

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Terugkomen langs de grote poort noemt men zoiets. Frey vertrok nochtans gefrustreerd op de Bosuil nadat hij in 2023 zijn basisplaats verloor aan Vincent Janssen. Maar van die ploeg is er niet veel meer overgebleven

Ploegmaats onder de indruk

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Zijn huidige ploegmaats zijn alvast onder de indruk van de 32-jarige Zwitser:"Wat een machine", was verdediger Rein Van Helden eerlijk voor de camera van DAZN. "Ik heb nog nooit iemand gezien die zo hard werkt. Hij creëert kansen door zo hard te werken."

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En ook Thibo Somers is blij met Frey als ploegmaat: "Hij past perfect bij de manier waarop we spelen. Michael is een ongelooflijke werker waar je altijd de bal aan kwijt kan als rustpunt maar ook verdedigend doet hij zijn duit in het zakje. Hij gaat voor iedere bal", is Somers onder de indruk.