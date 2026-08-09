Mika Godts wil iets duidelijk maken over eventuele transfer naar PSG: "Dat moet absoluut uit de wereld"

Mika Godts laat de transfersoap rond PSG zijn prestaties bij Ajax voorlopig niet beïnvloeden. De Belg bevestigt dat er gesprekken lopen, maar wil vooral één ding duidelijk maken: zolang de clubs geen akkoord bereiken, blijft hij zich volledig geven voor de Amsterdammers.

Mika Godts heeft voor het eerst zelf gereageerd op de concrete belangstelling van Paris Saint-Germain. De Franse topclub wil de Belg graag naar Parijs halen en op persoonlijk vlak lijken er weinig obstakels te zijn. Ajax en PSG moeten er onderling echter nog uitkomen, want de Amsterdammers willen stevig vergoed worden voor hun flankaanvaller.

Godts stond zondag gewoon ter beschikking van Ajax in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Hij begon op de bank, viel na een uur in en had in de blessuretijd nog een belangrijk aandeel in de 0-2. De Belg gaf de assist voor Julian Brandt, die de wedstrijd definitief besliste.

Godts bevestigt gesprekken

Na afloop kon Godts de vragen over PSG niet langer ontwijken. Hij ontkende de belangstelling en de lopende gesprekken dan ook niet. "Ik ga niet zeggen dat het niet waar is, want dan neemt straks niemand me meer serieus", vertelde hij bij ESPN. "Maar ik denk en hoop dat mensen mij ondertussen goed genoeg kennen om te weten dat ik professioneel ben."

Godts wilde vooral één verhaal rechtzetten. De voorbije periode werd gesuggereerd dat hij mogelijk niet meer voor Ajax wilde spelen zolang zijn transfer niet afgerond was. Daar is volgens hem niets van aan.

"Als ik echt niet had willen spelen, dan had ik de laatste twee wedstrijden ook niet gespeeld. Dat verhaal mag dus sowieso de wereld uit", gaat hij verder.





Zolang er geen akkoord is, blijft Ajax tellen

De Belgische flankaanvaller bevestigde vervolgens ook expliciet dat er gesprekken lopen over een transfer. Een deal is er voorlopig evenwel niet. "Ik hou van Ajax, ik ben hier groot geworden in het eerste elftal en ik ben blij dat ik zoveel wedstrijden voor Ajax heb mogen spelen."

Voor Godts verandert er daarom voorlopig weinig. Zolang Ajax en PSG geen overeenkomst bereiken, blijft hij zich volledig inzetten voor de Amsterdammers. "Zolang er geen akkoord is, zal ik iedere minuut die ik moet spelen alles geven voor Ajax."

Zijn invalbeurt tegen PEC Zwolle onderstreepte die woorden meteen. Ondanks alle transferperikelen leverde Godts nog een assist af. PSG blijft trekken, maar voorlopig heeft Ajax hem nog gewoon ter beschikking.