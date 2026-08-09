🎥 Is dit nu al het doelpunt van het seizoen in JPL? Mechelen er niet over te spreken

KAA Gent won in eigen huis met 2-0 van KV Mechelen. Met dank onder meer aan een absoluut pareltje van Tiago Araujo. Die solliciteerde op die manier meteen naar het doelpunt van het jaar, meteen goed voor drie punten voor KAA Gent.

Het doelpunt van het seizoen op speeldag 1? Dat is nog veel te vroeg om te zeggen natuurlijk. Maar het doelpunt van Tiago Araujo voor KAA Gent tegen KV Mechelen mag er wel op z'n minst meer dan zijn, dat was meteen duidelijk.

De vleugelverdediger speelde een prima wedstrijd en wist dat te bekronen met een knappe volley voorbij doelman Nacho Miras. De speler zelf was ook onder de indruk van zijn doelpunt en was achteraf ook helder in zijn bewoordingen.

Tiago Araujo scoort een heerlijk doelpunt voor KAA Gent tegen KV Mechelen

"Het was de perfecte goal. Geweldig om te kunnen scoren en dan zeker op die manier", aldus Araujo in een reactie na de wedstrijd in de catacomben van de Planet Group Arena. Al waren ze bij KV Mechelen iets minder tevreden over dat doelpunt.

"Zo'n goal mag natuurlijk nooit vallen", vond Massimo Decoene. "De creativiteit was er niet in aanvallend opzicht, maar we stonden in het eerste halfuur niet slecht. Maar dan krijgen we zo'n kutgoal tegen op corner, dat mag niet."



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KV Mechelen sakkert: zo'n doelpunt mag nooit vallen

"Het ligt niet aan de leeftijd of kwaliteit, we moeten zo'n speler oppikken aan de zestien en de mensen die dat bij ons moesten doen, hebben dat niet gedaan. En daarna slikken we nog een tweede doelpunt voor de rust, dan wordt het moeilijk."

"Na de noodgedwongen wissel van Diouf met een spierblessure viel de organisatie een beetje weg bij ons. Tiago Araujo zijn goal was heel mooi, maar dat was niet goed verdedigd van ons. We hebben het moeilijk op dat moment en dan maken ze toch die 2-0 op een belachelijke manier", pikte ook coach Fred Vanderbiest in.