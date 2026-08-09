📷 ‘Nieuwe transferklap voor Union? Italiaanse club wil verdediger wegplukken’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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📷 ‘Nieuwe transferklap voor Union? Italiaanse club wil verdediger wegplukken’
Foto: © photonews
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Fedde Leysen staat opnieuw nadrukkelijk in de belangstelling van buitenlandse clubs. Volgens transferjournalist Gianluca Di Marzio heeft Sassuolo inmiddels contact opgenomen over de verdediger van Union SG. Eerder werd de Belg al aan meerdere clubs gelinkt.

Sassuolo meldt zich voor Leysen

Sassuolo heeft zijn zinnen gezet op Fedde Leysen. Volgens transferjournalist Gianluca Di Marzio zijn er inmiddels eerste contacten geweest tussen Sassuolo en de entourage rond de 23-jarige verdediger van Union Saint-Gilloise. De Italiaanse club zoekt versterking voor het centrum van de defensie en ziet in Leysen een interessant profiel.

De belangstelling betekent evenwel nog niet dat een transfer dichtbij is. Sassuolo bekijkt verschillende opties voor de positie en Leysen is één van de namen op de shortlist. Voor Union is zijn lange contract bovendien een sterke onderhandelingspositie.

Contract tot 2029 en marktwaarde

Leysen ligt bij Union SG vast tot 30 juni 2029. De verdediger verlengde zijn overeenkomst in augustus 2025, nadat hij in zijn eerste twee seizoenen 48 wedstrijden voor de club had gespeeld.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn actuele marktwaarde 3,5 miljoen euro. Opvallend is dat zijn marktwaarde in december 2025 nog op 5 miljoen euro werd geschat.

Een eventuele transfersom kan daardoor aanzienlijk hoger liggen dan zijn marktwaarde. In eerdere berichtgeving werd zelfs gesproken over een vraagprijs van meer dan 10 miljoen euro.

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Van Geel via PSV naar Union

Leysen werd geboren op 9 juli 2003 in Geel en is een 1,91 meter lange, linksvoetige centrale verdediger. Hij doorliep de jeugd van KSAV Sint-Dimpna, Westerlo en OH Leuven, alvorens in 2019 naar PSV te trekken. Bij Jong PSV kwam hij tot 54 wedstrijden in de Eerste Divisie. In 2023 verhuisde hij transfervrij naar Union SG. Bij Union groeide hij geleidelijk uit tot een belangrijke optie achterin.

Eind 2025 werd onder meer Bologna genoemd als geïnteresseerde club. Ook in 2026 verschenen berichten over belangstelling van Stuttgart, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Napoli en Fiorentina.

Zijn prestaties verklaren die belangstelling. In het seizoen 2025-26 kwam Leysen volgens de gegevens van Opta tot 27 competitiewedstrijden, 1.871 minuten, één doelpunt en één assist, naast zeven Champions League-optredens.

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