Serieuze opsteker voor Wouter Vrancken na pijnlijke reeks in Schotland

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Serieuze opsteker voor Wouter Vrancken na pijnlijke reeks in Schotland
Foto: © photonews
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Wouter Vrancken heeft zijn eerste officiële zege als trainer van Hearts of Midlothian beet. De Schotse club won zondag overtuigend met 4-0 van Dundee United op de tweede speeldag van de competitie. Na vier nederlagen op rij kwam de verlossing er bovendien met een clean sheet.

Hearts maakte al vroeg duidelijk dat het deze keer niet opnieuw mis wilde lopen. Tom Renaud opende na amper vier minuten de score en niet veel later werd de voorsprong verdubbeld. Calvin Miller benutte na twaalf minuten een strafschop en zette de thuisploeg zo al snel op 2-0.

Voor Vrancken was dat een heel andere uitgangspositie dan in zijn eerste weken in Schotland. Zijn ploeg verloor de competitieopener nog met 2-1 van Aberdeen en kreeg Europees stevige tikken.

Hearts maakt het na rust helemaal af

Na de snelle dubbele voorsprong bleef Hearts de wedstrijd controleren. Dundee United vond geen manier om opnieuw aansluiting te krijgen en kort voor het uur viel ook de definitieve beslissing. Claudio Braga maakte er 3-0 van en nam zo alle resterende twijfel weg. Joshua McPake zorgde later nog voor de vierde treffer en legde de 4-0-eindstand vast.

Ook voor Beau Reus werd het een speciale namiddag. De Nederlandse doelman hield voor het eerst sinds zijn komst naar Hearts de nul. Vorig seizoen speelde hij nog kampioen met Beveren in de Challenger Pro League.

Eerste opsteker na moeilijke start

De ruime overwinning is vooral welkom voor Vrancken na een lastige start bij zijn nieuwe club. In de tweede voorronde van de Champions League verloor Hearts twee keer van Sturm Graz: eerst met 4-0 en vervolgens met 0-2.

Daarna volgde in de Europa League opnieuw een zware avond. Benfica won de heenwedstrijd in de derde voorronde met 6-1, waardoor de Europese opdracht bijzonder moeilijk is geworden.

Volgende donderdag wacht de terugwedstrijd tegen de Portugezen. Sportief lijkt kwalificatie nog bijzonder ver weg, maar Vrancken kan die partij nu tenminste aanvatten met zijn eerste overwinning in Schotland op zak.

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