Reactie Voor de tweede keer de uitblinker bij Anderlecht dit seizoen: wordt hij één van de revelaties?

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
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Voor de tweede keer de uitblinker bij Anderlecht dit seizoen: wordt hij één van de revelaties?
Foto: © photonews
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Ali Maamar was zondagavond een van de grote mannen bij Anderlecht. De rechtsachter groeide tijdens de wedstrijd tegen La Louvière steeds meer in zijn rol en had uiteindelijk een beslissende bijdrage aan beide doelpunten van paars-wit.

Anderlecht had het lange tijd lastig tegen een defensief La Louvière. De bezoekers kwamen na de rust zelfs op voorsprong, maar de Brusselaars bleven rustig en trokken de wedstrijd uiteindelijk helemaal naar zich toe. Maamar zag vooraf al aankomen dat het geen eenvoudige avond zou worden.

"We wisten dat La Louvière met vijf verdedigers en een laag blok zou spelen. Dan weet je dat het moeilijk wordt om ruimtes te vinden", legde Maamar uit. "Toch was het belangrijk om thuis te winnen en met een goed gevoel naar de volgende wedstrijd te kunnen gaan."

Veel balbezit, maar moeilijk om ruimtes te vinden

Anderlecht had in de eerste helft het grootste deel van het balbezit, maar slaagde er maar moeilijk in om de verdediging van La Louvière uit verband te spelen. Volgens Maamar lag de oplossing uiteindelijk in het vaker zoeken van diepte.

"We hadden in de eerste helft heel veel de bal, rond de 75 procent zelfs. We speelden op zich goed, maar tegen zo'n laag blok moet je ook achter de verdediging proberen te komen. Door meer diepteloopacties te maken, ontstaan er uiteindelijk ruimtes."

Daar had Maamar zeker zijn bijdrage in. Met zijn actie kon hij Nga Kana de gelijkmaker aanbieden. En ook in de tweede goal had hij een voet. Maamar lijkt zo niet meer weg te mogen bij Anderlecht, zeker gezien de blessuregevoeligheid van Sardella en Camara. Mogelijk is hij zelfs zijn basisplaats aan het veiligstellen tijdens dit seizoensbegin.

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"Wij zijn Anderlecht, dus we blijven geloven"

Opvallend was vooral dat de spelers van Anderlecht niet in paniek raakten toen La Louvière op voorsprong kwam. Maamar benadrukte dat het vertrouwen binnen de groep groot bleef.

"Wij zijn Anderlecht en we spelen thuis. Dan mag je niet beginnen twijfelen omdat je een doelpunt tegen krijgt. We wisten dat La Louvière vooral op de counter gevaarlijk wilde zijn en zo kwamen ze ook op voorsprong."

"We bleven positief en hadden het gevoel dat die gelijkmaker wel zou vallen. We hadden de bal, we creëerden kansen en bleven druk zetten. Het was vooral wachten op dat eerste doelpunt. Daarna ging het snel."

De rode kaart die La Louvière opliep, maakte de opdracht voor Anderlecht uiteraard eenvoudiger, maar volgens Maamar was de wedstrijd ook daarvoor al aan het kantelen. "Een rode kaart helpt natuurlijk altijd, dat is logisch. Maar zelfs daarvoor hadden we de controle en waren we gevaarlijk. We moesten gewoon blijven volhouden."

Europa even vergeten

Anderlecht moest zondag bovendien snel schakelen. Na de Europese opdracht tegen PAOK wachtte amper enkele dagen later alweer een competitiewedstrijd. Voor Maamar was het belangrijk om de focus tijdelijk volledig te verleggen.

"De coach heeft ons duidelijk gezegd dat we de Europese wedstrijd even moesten vergeten en ons volledig op de competitie moesten richten. Dat is de enige juiste manier om zo'n wedstrijd aan te pakken."

De drie punten zijn volgens de verdediger dan ook belangrijk voor het vertrouwen. "Deze overwinning doet deugd. We wilden absoluut goed aan de competitie beginnen en dit geeft ons vertrouwen voor wat er nog komt."

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