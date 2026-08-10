Liverpool heeft verdediger die indruk maakt, maar... heel het seizoen niet mag spelen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Liverpool heeft verdediger die indruk maakt, maar... heel het seizoen niet mag spelen
Foto: © photonews
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Liverpool lijkt er met Ndukwe een bijzonder interessante verdediger bij te hebben. De amper achttienjarige Oostenrijker maakte tijdens de voorbereiding indruk en liet ook tegen AS Monaco opnieuw zien waarom de Engelse topclub zoveel vertrouwen in hem heeft.

Ndukwe kwam deze zomer daadwerkelijk over naar Liverpool nadat zijn transfer eerder al was afgerond. Tijdens de voorbereiding kreeg hij volop speelminuten. Tegen Sunderland speelde hij tachtig minuten, tegen Wrexham en Leeds United telkens de volledige wedstrijd. Ook tegen Monaco mocht hij een helft meedoen.

Zijn prestaties konden de Engelse media duidelijk bekoren. De Liverpool Echo gaf Ndukwe samen met Ryan Gravenberch de hoogste beoordeling van de wedstrijd, een 8 op 10. Vooral zijn dominantie in de lucht, rust aan de bal en zelfverzekerde optreden vielen op. Een fraaie actie leverde hem zelfs applaus op van Virgil van Dijk.

Ook de Daily Mail is bijzonder enthousiast over de Oostenrijkse tiener, die afkomstig is van Austria Wien. Volgens de krant maakte Ndukwe gedurende de hele voorbereiding indruk en leek hij in de defensie van Liverpool allesbehalve een vreemde eend.

Geen Premier League door werkvergunning

Toch dreigt er een vreemde situatie voor het jonge talent. Ndukwe mag dit seizoen namelijk niet uitkomen in de Premier League voor Liverpool. De reden is een gebrek aan een Britse werkvergunning.

De regels in Engeland zijn streng en spelers moeten aan verschillende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen. Ndukwe voldoet momenteel niet aan die criteria en zal eerst meer ervaring opdoen in het buitenland.

Liverpool zal hem moeten uitlenen

Een uitleenbeurt lijkt daardoor de meest logische oplossing. Liverpool kan hem zo elders speelminuten laten verzamelen, terwijl Ndukwe verder ervaring opdoet.

Ondertussen blijft de jonge verdediger wel indruk maken op zijn coach. Door blessures bij onder meer Joe Gomez en Giovanni Leoni kreeg hij tijdens de voorbereiding extra kansen.

Liverpool ziet in Ndukwe duidelijk een speler voor de toekomst. Alleen zal die toekomst voorlopig niet in de Premier League liggen.

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