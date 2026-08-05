'Arthur Vermeeren kan naar Engelse topclub die deze zomer al 275 miljoen euro heeft uitgegeven aan transfers'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'Arthur Vermeeren kan naar Engelse topclub die deze zomer al 275 miljoen euro heeft uitgegeven aan transfers'
Foto: © photonews
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Arthur Vermeeren begint de voorbereiding opnieuw bij RB Leipzig. Maar ligt de toekomst van de 21-jarige middenvelder ook bij de Duitse topclub? Er is héél interessante interesse uit Engeland opgedoken.

RB Leipzig verhuurde Arthur Vermeeren vorig seizoen aan Olympique Marseille. Les Olympiens hadden een aankoopoptie van 23 miljoen euro om onze landgenoot definitief naar de Côte d'Azur te halen. Die optie werd niét gelicht. 

Op die manier is Vermeeren teruggekeerd naar Leipzig. Maar heeft de 21-jarige middenvelder er wel een toekomst? Zijn contract in de Red Bull Arena loopt tot medio 2029, maar er zal héél véél moeten gebeuren vooraleer Vermeeren er terug een basisspeler is. 

Openda Lois - Vermeeren Arthur
© photonews

Al weten de Duitse media dat er een uitweg is. Tottenham Hotspur heeft zich gemeld voor de zesvoudig Rode Duivel. In die interesse speelt Roberto De Zerbi een héél belangrijke rol. 

De huidige coach van The Spurs haalde Vermeeren vorig zomer naar Marseille. Onze landgenoot verdween pas op het achterplan bij l'OM na het vertrek van de 47-jarige Italiaan. Bovendien werkt De Zerbi héél graag met jonge talenten.

Roberto De Zerbi wil Arthur Vermeeren een nieuwe kans geven bij Tottenham Hotspur

In Londen krijgt Vermeeren de kans om zijn carrière te herlanceren bij één van de grootste clubs van Europa. Al schuilt er ook gevaar in zo'n verhuis. We schreven eerder al dat het jeugdproduct van Antwerp FC zich géén foute keuze meer kan veroorloven.

Tottenham heeft een absoluut snertseizoen achter de rug en moest tot de laatste speeldag vechten om degradatie uit de Premier League te vermijden. Om dat scenario komend seizoen te vermijden gaven The Spurs deze zomer al 275 miljoen euro uit aan versterkingen.

De concurrentie in Noord-Londen is moordend

En de teller is nog niet gestopt. In het Nederlands: de concurrentie in Noord-Londen zal moordend zijn. Vermeeren wacht mogelijk nog enkele weken af om de opties tegen elkaar af te wegen én die juiste keuze te maken.

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