KV Mechelen vist achter het net: transfer van Spaanse verdediger ketst af

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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KV Mechelen vist achter het net: transfer van Spaanse verdediger ketst af
Foto: © photonews
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KV Mechelen zal Matía Barzic dan toch niet verwelkomen als nieuwe versterking. De Maneblussers hadden een akkoord in de steigers met de 21-jarige centrale verdediger van Elche CF, maar de transfer is uiteindelijk afgesprongen. Barzic heeft beslist om in Spanje te blijven.

Dat is een flinke tegenvaller voor KV Mechelen, dat de Kroatische jeugdinternational al zo goed als binnen leek te hebben. De verdediger zou in Mechelen een contract voor vier seizoenen tekenen, tot de zomer van 2030. Ook over een transfersom leek er een akkoord te bestaan: Elche zou net geen 1,5 miljoen euro, inclusief bonussen, ontvangen.

Matia Barzic liet transfer naar KV Mechelen schieten

Toch kwam er op het laatste moment een kink in de kabel. Barzic heeft ervoor gekozen om zijn toekomst aan Elche te verbinden. Volgens Spaanse berichtgeving zijn de gesprekken over een contractverlenging inmiddels vergevorderd. De technische staf van Elche heeft bovendien veel vertrouwen in de verdediger en ziet hem komend seizoen als een speler die volop moet kunnen strijden voor een basisplaats.

Voor KV Mechelen betekent dat opnieuw een gemiste transfer. De club was op zoek naar een nieuwe centrale verdediger na het vertrek van Redouane Halhal. Die verhuisde voor ongeveer vijf miljoen euro naar Venezia, waardoor Malinwa over de nodige financiële ruimte beschikte om een vervanger aan te trekken.

KV Mechelen heeft nog versterking nodig

Barzic leek daarvoor de uitverkorene. De rechtsvoetige verdediger, geboren in Madrid en actief voor de Kroatische jeugdelftallen, werd beschouwd als een speler die meteen de concurrentie zou kunnen aangaan voor een basisplaats. Bovendien paste hij perfect binnen de transferstrategie van KV Mechelen.

De Maneblussers haalden de voorbije jaren immers al vaker spelers uit Spanje. José Marsà kwam twee seizoenen geleden over van FC Andorra, terwijl Redouane Halhal destijds werd weggeplukt bij Atlético Madrileño.

Barzic zou dus de volgende Spaanse aanwinst worden, maar die deal gaat uiteindelijk niet door. KV Mechelen moet daardoor opnieuw de transfermarkt op om een vervanger voor Halhal te vinden.

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