Verrassend vertrek bij promovendus Lommel SK: CEO stapt op

Lommel SK moet op zoek naar een nieuwe CEO. Mattijs Manders heeft beslist om zijn functie neer te leggen bij de Limburgse club. De Nederlander was de voorbije jaren een belangrijke pion binnen de City Football Group en leidde Lommel afgelopen seizoen naar de promotie naar de Jupiler Pro League.

Manders kiest ervoor om na die historische promotie het stokje door te geven. De CEO wil dichter bij huis een nieuwe uitdaging aangaan en heeft daarom besloten om afscheid te nemen van Lommel.

"Het juiste moment om het stokje over te dragen"

Manders blikt met trots terug op zijn periode bij de club. "Ik ben ontzettend dankbaar voor de kansen die ik binnen City Football Group heb gekregen en trots op wat we samen bij Lommel SK hebben bereikt", klinkt het.

Vooral de promotie naar het hoogste niveau vormt een belangrijk hoogtepunt. Lommel keert na jaren afwezigheid terug naar de Jupiler Pro League en Manders speelde als CEO een belangrijke rol binnen die ontwikkeling.

"Met de promotie naar de Jupiler Pro League en een sterke basis voor de toekomst, voelt dit voor mij als het juiste moment om het stokje over te dragen en dichter bij huis een nieuwe uitdaging aan te gaan", aldus Manders.

Hij bedankt vervolgens iedereen binnen Lommel en de City Football Group voor het vertrouwen, de steun en de samenwerking.





City Football Group bedankt Manders

Ook binnen de City Football Group wordt het vertrek van Manders met respect behandeld. Chief Operating Officer Ingo Bank bedankt de Nederlander voor zijn jarenlange inzet en leiderschap.

"Mattijs heeft Lommel SK geleid tijdens een van de meest historische seizoenen uit de clubgeschiedenis", klinkt het. "Een seizoen waarin we de deuren van CFA Lommel openden en dat uiteindelijk werd bekroond met onze terugkeer naar het hoogste niveau van het Belgische voetbal."

Rondelez neemt voorlopig over

Lommel heeft meteen een tijdelijke oplossing voorzien. Nick Rondelez, momenteel Corporate Service Director bij de club, zal voorlopig de functie van Chief Executive Officer waarnemen.

Rondelez moet daarmee de continuïteit van de dagelijkse werking van Lommel SK garanderen. Wie Manders definitief zal opvolgen, is voorlopig nog niet bekend.

De Limburgse club laat weten dat meer informatie over de aanstelling van de nieuwe CEO op een later moment bekendgemaakt zal worden.