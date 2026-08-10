Verrassend vertrek bij promovendus Lommel SK: CEO stapt op

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
| Reageer
Verrassend vertrek bij promovendus Lommel SK: CEO stapt op
Foto: © photonews
Word fan van Lommel SK! 214

Lommel SK moet op zoek naar een nieuwe CEO. Mattijs Manders heeft beslist om zijn functie neer te leggen bij de Limburgse club. De Nederlander was de voorbije jaren een belangrijke pion binnen de City Football Group en leidde Lommel afgelopen seizoen naar de promotie naar de Jupiler Pro League.

Manders kiest ervoor om na die historische promotie het stokje door te geven. De CEO wil dichter bij huis een nieuwe uitdaging aangaan en heeft daarom besloten om afscheid te nemen van Lommel.

"Het juiste moment om het stokje over te dragen"

Manders blikt met trots terug op zijn periode bij de club. "Ik ben ontzettend dankbaar voor de kansen die ik binnen City Football Group heb gekregen en trots op wat we samen bij Lommel SK hebben bereikt", klinkt het.

Vooral de promotie naar het hoogste niveau vormt een belangrijk hoogtepunt. Lommel keert na jaren afwezigheid terug naar de Jupiler Pro League en Manders speelde als CEO een belangrijke rol binnen die ontwikkeling.

"Met de promotie naar de Jupiler Pro League en een sterke basis voor de toekomst, voelt dit voor mij als het juiste moment om het stokje over te dragen en dichter bij huis een nieuwe uitdaging aan te gaan", aldus Manders.

Hij bedankt vervolgens iedereen binnen Lommel en de City Football Group voor het vertrouwen, de steun en de samenwerking.

City Football Group bedankt Manders

Ook binnen de City Football Group wordt het vertrek van Manders met respect behandeld. Chief Operating Officer Ingo Bank bedankt de Nederlander voor zijn jarenlange inzet en leiderschap.

"Mattijs heeft Lommel SK geleid tijdens een van de meest historische seizoenen uit de clubgeschiedenis", klinkt het. "Een seizoen waarin we de deuren van CFA Lommel openden en dat uiteindelijk werd bekroond met onze terugkeer naar het hoogste niveau van het Belgische voetbal."

Rondelez neemt voorlopig over

Lommel heeft meteen een tijdelijke oplossing voorzien. Nick Rondelez, momenteel Corporate Service Director bij de club, zal voorlopig de functie van Chief Executive Officer waarnemen.

Rondelez moet daarmee de continuïteit van de dagelijkse werking van Lommel SK garanderen. Wie Manders definitief zal opvolgen, is voorlopig nog niet bekend.

De Limburgse club laat weten dat meer informatie over de aanstelling van de nieuwe CEO op een later moment bekendgemaakt zal worden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Lommel SK

Meer nieuws

Lommel-kapitein Lucas Schoofs voelt meteen waar het verschil met 1B zit

Lommel-kapitein Lucas Schoofs voelt meteen waar het verschil met 1B zit

17:15
Philippe Clement wil sterkhouder Standard verleiden: gaan de Rouches voor snelle winst?

Philippe Clement wil sterkhouder Standard verleiden: gaan de Rouches voor snelle winst?

20:20
Jonathan Lardot dient Edward Still scherp van antwoord: "Hij kan beter daarover klagen"

Jonathan Lardot dient Edward Still scherp van antwoord: "Hij kan beter daarover klagen"

20:00
KVC Westerlo komt met bijzonder slecht nieuws over kapitein Haspolat

KVC Westerlo komt met bijzonder slecht nieuws over kapitein Haspolat

19:30
OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe linksachter helemaal beet

OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe linksachter helemaal beet

19:00
1
Engelse interesse, speler niet in selectie KAA Gent: wat gaat er gebeuren?

Engelse interesse, speler niet in selectie KAA Gent: wat gaat er gebeuren?

18:00
1
Peer Koopmeiners duidelijk over zijn mislukte transfer naar Club Brugge

Peer Koopmeiners duidelijk over zijn mislukte transfer naar Club Brugge

18:30
1
Lommel-spits Ralf Seuntjens doet opvallende oproep aan bestuur Reactie

Lommel-spits Ralf Seuntjens doet opvallende oproep aan bestuur

13:15
Dit Anderlecht is anders: waarom de eerste transfers veelzeggend zijn

Dit Anderlecht is anders: waarom de eerste transfers veelzeggend zijn

17:30
3
Meteen stempel van de coach: dubbele wissel bij rust levert Antwerp drie punten op Reactie

Meteen stempel van de coach: dubbele wissel bij rust levert Antwerp drie punten op

17:00
Antwerp vist achter het net: STVV gaat met gegeerd transfertarget lopen

Antwerp vist achter het net: STVV gaat met gegeerd transfertarget lopen

16:30
Sensationele terugkeer naar Engeland in de maak voor Jamie Vardy

Sensationele terugkeer naar Engeland in de maak voor Jamie Vardy

16:00
KV Mechelen vist achter het net: transfer van Spaanse verdediger ketst af

KV Mechelen vist achter het net: transfer van Spaanse verdediger ketst af

15:30
2
Transferzomer in één klap fantastisch voor Union: dit brengt Khalaili op

Transferzomer in één klap fantastisch voor Union: dit brengt Khalaili op

15:01
3
Thibaut Courtois heeft duidelijke boodschap voor zijn ploegmaats na terugkeer Mourinho

Thibaut Courtois heeft duidelijke boodschap voor zijn ploegmaats na terugkeer Mourinho

14:00
1
Somers voelt nieuwe wind bij Antwerp: "Er is geloof in deze groep" Reactie

Somers voelt nieuwe wind bij Antwerp: "Er is geloof in deze groep"

12:40
5
Van Belgische topclub naar transfermachine: Club Brugge jaagt op historisch Europees statuut

Van Belgische topclub naar transfermachine: Club Brugge jaagt op historisch Europees statuut

13:00
8
Union SG krijgt mogelijk bod uit Italië: nog een verdediger minder?

Union SG krijgt mogelijk bod uit Italië: nog een verdediger minder?

13:30
Atlético Madrid trekt portemonnee open voor Rode Duivel, maar Lille houdt been stijf

Atlético Madrid trekt portemonnee open voor Rode Duivel, maar Lille houdt been stijf

12:20
Union met handen in het haar richting Bodø/Glimt: mogelijk amper 17 fitte spelers beschikbaar

Union met handen in het haar richting Bodø/Glimt: mogelijk amper 17 fitte spelers beschikbaar

12:00
1
Club Brugge neemt beslissing over Sternberg en stuit op probleem met Romain Esse

Club Brugge neemt beslissing over Sternberg en stuit op probleem met Romain Esse

11:34
Terechte ambitie van dit La Louvière? "Bovenste regionen" Interview

Terechte ambitie van dit La Louvière? "Bovenste regionen"

11:00
2
Pijnlijke vaststelling na eerste speeldag voor Gent, KV Mechelen, Genk... "Zij zijn geen winnaars"

Pijnlijke vaststelling na eerste speeldag voor Gent, KV Mechelen, Genk... "Zij zijn geen winnaars"

11:20
10
Vitor Bruno zet Anderlecht-talent Nga Kana meteen op scherp: "Ik wil dat ze gefrustreerd zijn" Reactie

Vitor Bruno zet Anderlecht-talent Nga Kana meteen op scherp: "Ik wil dat ze gefrustreerd zijn"

10:00
Napoli laat transfersom van Lukaku drastisch zakken voor Fenerbahçe: ze hebben haast

Napoli laat transfersom van Lukaku drastisch zakken voor Fenerbahçe: ze hebben haast

10:30
31
Italiaanse topclub komt aankloppen in Genk: deze keer lijkt het serieus

Italiaanse topclub komt aankloppen in Genk: deze keer lijkt het serieus

09:48
5
Tevergeefs zoeken naar samenvattingen Jupiler Pro League? Dit is de reden

Tevergeefs zoeken naar samenvattingen Jupiler Pro League? Dit is de reden

09:20
17
Nederlaag legt ambities bij promovendus Beveren bloot: "Kwamen naar Bosuil om te winnen" Reactie

Nederlaag legt ambities bij promovendus Beveren bloot: "Kwamen naar Bosuil om te winnen"

09:00
5
Live. Transfernieuws 10/8: El Ouahdi kan weg, bij Standard vrezen ze dat Epolo zal vertrekken

Live. Transfernieuws 10/8: El Ouahdi kan weg, bij Standard vrezen ze dat Epolo zal vertrekken

09:00
Liverpool heeft verdediger die indruk maakt, maar... heel het seizoen niet mag spelen

Liverpool heeft verdediger die indruk maakt, maar... heel het seizoen niet mag spelen

09:40
2
Edward Still woedend na late nederlaag tegen Anderlecht: "Ik ben gedegouteerd"

Edward Still woedend na late nederlaag tegen Anderlecht: "Ik ben gedegouteerd"

08:30
18
Frey geniet van droomstart bij Antwerp: “Ik hou van de stad, ik hou van de club” Reactie

Frey geniet van droomstart bij Antwerp: “Ik hou van de stad, ik hou van de club”

07:40
11
Wat Marc Wilmots vreesde, komt uit: Standard lijkt sterkhouder nog te verliezen

Wat Marc Wilmots vreesde, komt uit: Standard lijkt sterkhouder nog te verliezen

08:00
1
Laat Club Brugge straks voor een tweede speler 35 miljoen liggen?

Laat Club Brugge straks voor een tweede speler 35 miljoen liggen?

07:23
6
Pijnlijk: Anderlecht moest hem niet meer hebben, nu voor 9 miljoen euro op weg naar La Liga

Pijnlijk: Anderlecht moest hem niet meer hebben, nu voor 9 miljoen euro op weg naar La Liga

07:00
6
Wij zagen het grote verschil met vorig seizoen: Vitor Bruno bevestigt, maar wil nog meer zien Reactie

Wij zagen het grote verschil met vorig seizoen: Vitor Bruno bevestigt, maar wil nog meer zien

06:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Charleroi Charleroi 3-1 OH Leuven OH Leuven
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 2-1 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 2-1 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

My-T Vekkie My-T Vekkie over Peer Koopmeiners duidelijk over zijn mislukte transfer naar Club Brugge sven123 sven123 over Napoli laat transfersom van Lukaku drastisch zakken voor Fenerbahçe: ze hebben haast Gilles Yapi Yapo Gilles Yapi Yapo over Dit Anderlecht is anders: waarom de eerste transfers veelzeggend zijn CringeMedia CringeMedia over Pijnlijke vaststelling na eerste speeldag voor Gent, KV Mechelen, Genk... "Zij zijn geen winnaars" Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Engelse interesse, speler niet in selectie KAA Gent: wat gaat er gebeuren? TRIKKE TRIKKE over OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe linksachter helemaal beet malinezer malinezer over KV Mechelen vist achter het net: transfer van Spaanse verdediger ketst af Frosties Frosties over Van Belgische topclub naar transfermachine: Club Brugge jaagt op historisch Europees statuut Don Vito - free Shaky Don Vito - free Shaky over Edward Still woedend na late nederlaag tegen Anderlecht: "Ik ben gedegouteerd" JaKu JaKu over Domper voor Anderlecht-fans: Romelu Lukaku lijkt nieuwe ploeg gevonden te hebben Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved