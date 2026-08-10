Thibaut Courtois heeft duidelijke boodschap voor zijn ploegmaats na terugkeer Mourinho

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Thibaut Courtois heeft duidelijke boodschap voor zijn ploegmaats na terugkeer Mourinho
Foto: © photonews
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Thibaut Courtois kijkt met veel vertrouwen naar het nieuwe tijdperk bij Real Madrid. De Belgische doelman is bijzonder enthousiast over de terugkeer van José Mourinho en ziet in de Portugese trainer precies de man die de Madrilenen opnieuw meer discipline en winnaarsmentaliteit kan bezorgen.

Mourinho staat opnieuw aan het roer bij Real Madrid en krijgt daarbij meteen een belangrijke rol voor Courtois. De twee kennen elkaar al goed van hun gezamenlijke periode bij Chelsea. De doelman heeft dan ook weinig twijfels over de kwaliteiten van zijn nieuwe trainer.

Courtois weet wat Mourinho vraagt

"Mourinho is een veeleisende coach die discipline en het team boven individueel talent stelt", vertelde Courtois aan Real Madrid TV. "Voor mij zijn dat cruciale factoren om te winnen."

De Belgische doelman is duidelijk gecharmeerd van de aanpak van de Portugese coach. Volgens Courtois is Mourinho bovendien niet alleen veeleisend op het veld, maar ook iemand met wie spelers een goede band kunnen opbouwen.

"Hij is een geweldige coach en een heel benaderbaar persoon. Hij is recht door zee, en dat waardeer ik. Ik denk dat dit de goede richting is."

Die woorden zijn opvallend, aangezien Mourinho bij Real Madrid meteen voor een zware opdracht staat. De verwachtingen bij de Spaanse grootmacht liggen traditioneel torenhoog en de Portugese trainer moet de ploeg opnieuw naar de absolute top leiden.

Herinneringen aan Chelsea

Voor Courtois is de samenwerking met Mourinho bovendien geen onbekend verhaal. De twee werkten al samen bij Chelsea tijdens het seizoen 2014/15. Courtois keerde toen terug naar Londen na drie seizoenen op huurbasis bij Atlético Madrid en veroverde meteen de plek onder de lat ten koste van Petr Cech.

Dat seizoen werd meteen een succes. Chelsea werd kampioen van Engeland en Courtois groeide uit tot een van de absolute topdoelmannen van de Premier League.

"We waren samen bij Chelsea en wonnen samen de Premier League", blikte Courtois terug. "Ik heb zeer goede herinneringen aan hem en ik ben blij om weer onder hem te spelen."

De Belg hoopt dat de succesvolle samenwerking uit Londen nu een vervolg krijgt in Madrid. "We hopen goed samen te werken en hier een aantal fantastische jaren te beleven."

Courtois werkt alweer aan comeback

Naast de trainerswissel heeft Courtois uiteraard ook zijn eigen voorbereiding. De doelman kende een moeilijke zomer nadat hij tijdens de kwartfinale van het WK tegen Spanje geblesseerd raakte. Daardoor moest hij de wedstrijd vroegtijdig verlaten.

Courtois besloot vervolgens om zijn vakantie vroegtijdig af te breken en eerder terug te keren naar Madrid. Hij wilde in Valdebebas individueel aan zijn herstel werken voordat de volledige selectie opnieuw samenkwam.

"Ik ben iets eerder teruggekomen omdat ik, vanwege mijn blessure, eerst individueel wilde trainen om er zeker van te zijn dat alles in orde was voordat ik me weer bij het team voegde", verklaarde hij.

Ondertussen heeft Courtois de keeperstraining opnieuw hervat. "Vandaag heb ik al meegedaan aan de keeperstraining en ik voelde me erg goed en blij om weer te kunnen trainen."

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