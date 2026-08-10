Transferzomer in één klap fantastisch voor Union: dit brengt Khalaili op

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Transferzomer in één klap fantastisch voor Union: dit brengt Khalaili op
Foto: © photonews
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Union Saint-Gilloise staat op het punt opnieuw een absolute toptransfer te realiseren. Anan Khalaili is dicht bij een overstap naar Crystal Palace en de Brusselaars mogen daarbij rekenen op een transfersom van ongeveer 28 miljoen euro.

De transfer van de 21-jarige Israëliër naar de Premier League lijkt stilaan in de laatste rechte lijn te zitten. Crystal Palace zou een akkoord hebben bereikt met Union en ook met de speler zelf. Khalaili moet enkel nog de laatste formaliteiten afronden.

Union breekt opnieuw transferrecord

De Brusselaars mogen zich alvast opmaken voor een enorme financiële opsteker. De transfersom zou rond de 28 miljoen euro liggen. Daarmee zou Khalaili de duurste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis van Union worden.

Dat is opnieuw een indrukwekkende illustratie van de handelsstrategie van de Brusselaars. Union haalde Khalaili in 2024 weg bij Maccabi Haifa en kan hem nu, amper twee jaar later, voor een veelvoud van dat bedrag doorverkopen.

De club heeft bovendien niet alles uit handen gegeven. Bij de deal met Crystal Palace werd ook een doorverkooppercentage opgenomen. Als Khalaili zich verder ontwikkelt in de Premier League en later voor een nog groter bedrag wordt verkocht, zal Union dus opnieuw kunnen meedelen in de opbrengst.

Europese ervaring meegenomen naar Engeland

Khalaili groeide de voorbije twee seizoenen uit tot een belangrijke speler bij Union. De flankaanvaller kwam vorig seizoen maar liefst 52 keer in actie in alle competities. Daarin was hij goed voor zes doelpunten en zes assists.

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Ook op het Europese toneel deed de Israëliër de nodige ervaring op. Hij kwam met Union uit in de Champions League en krijgt nu de kans om zijn carrière verder te zetten in de Premier League.

Crystal Palace ziet in hem vooral een speler die op de rechterflank uit de voeten kan, maar Khalaili kan op verschillende posities worden uitgespeeld. Zijn snelheid, technische kwaliteiten en veelzijdigheid maakten hem bijzonder interessant voor de Engelse club.

Union blijft miljoenenmachine

De deal past perfect binnen de strategie die Union de voorbije jaren hanteert. Jonge spelers worden aangetrokken, krijgen de kans om zich te ontwikkelen op het hoogste Belgische niveau en worden vervolgens met een enorme meerwaarde verkocht.

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Anan Khalaili

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