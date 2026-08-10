Sensationele terugkeer naar Engeland in de maak voor Jamie Vardy

Jamie Vardy zou wel eens sneller dan verwacht kunnen terugkeren naar Engeland. De 39-jarige spits is volgens Sky Sports in beeld bij West Ham United, dat na de degradatie uit de Premier League meteen weer wil promoveren.

De Londense club zou in Vardy een ervaren doelpuntenmaker zien die de aanval van de ploeg een stevige kwaliteitsinjectie kan geven.

West Ham is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. De club plaatste zich zaterdag voor de volgende ronde van de Carabao Cup na een overwinning tegen Portsmouth. Toch blijft coach Nuno Espírito Santo op zoek naar een extra spits.

Vardy is transfervrij

De ervaren aanvaller is momenteel zonder club nadat hij zijn samenwerking met het Italiaanse Cremonese beëindigde. Vardy maakte vorig seizoen de overstap naar Italië nadat hij jarenlang het gezicht was van Leicester City.

Bij Cremonese kon de Engelsman ondanks de degradatie uit de Serie A nog steeds zijn neus voor doelpunten tonen. Hij scoorde zeven keer in 29 competitiewedstrijden. Dat bleek echter niet voldoende om de club op het hoogste Italiaanse niveau te houden.

Vardy is daardoor transfervrij en kan dus zonder transfersom worden aangetrokken. Dat maakt hem extra interessant voor West Ham, dat snel opnieuw naar de Premier League wil.





Concurrentie voor Castellanos

West Ham beschikt momenteel al over Taty Castellanos als eerste keuze in de aanval. De Argentijn scoorde twee keer in de bekerwedstrijd tegen Portsmouth en liet daarmee meteen zien waarom hij voorlopig de voorkeur krijgt.

Toch wil de Londense club meer opties hebben voorin. Pablo Felipe, die in januari voor ongeveer 21,8 miljoen pond werd overgenomen van Gil Vicente, wacht ondertussen nog steeds op zijn eerste doelpunt voor West Ham.

Een speler als Vardy zou daarom voor een compleet ander profiel zorgen. De Engelsman brengt niet alleen een enorme hoeveelheid ervaring mee, maar kent de Championship bovendien als geen ander. Hij werd in het verleden kampioen met Leicester en maakte daarna jarenlang het mooie weer in de Premier League.

Opnieuw Engeland voor Vardy?

Een overstap naar West Ham zou betekenen dat Vardy opnieuw in het Engelse voetbal aan de slag gaat. De spits groeide uit tot een Premier League-icoon bij Leicester en maakte in 2015/16 deel uit van het sprookjeselftal dat tegen alle verwachtingen in de landstitel veroverde.

Een van de meest herkenbare spitsen van het Engelse voetbal kan daardoor binnenkort zomaar opnieuw op de Engelse velden te bewonderen zijn.