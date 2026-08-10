Antwerp vist achter het net: STVV gaat met gegeerd transfertarget lopen

STVV heeft een belangrijke transferstrijd gewonnen. De Kanaries zijn erin geslaagd om Arbnor Muja definitief los te weken bij Samsunspor. Daarmee troeft de club Antwerp af, dat eveneens interesse had in de 27-jarige flankaanvaller.

Op clubniveau is er inmiddels een akkoord bereikt over de overgang, weet HBvL. Muja wordt deze week in Sint-Truiden verwacht om de laatste details van zijn transfer af te ronden. Daarmee lijkt zijn terugkeer naar Stayen nog slechts een kwestie van tijd.

Muja keert terug naar Stayen

Muja speelde vorig seizoen al op huurbasis voor STVV en liet in Limburg voldoende zien om de clubleiding te overtuigen van zijn kwaliteiten. In 26 competitiewedstrijden kwam de Albanees zes keer tot scoren en leverde hij twee assists af.

Voor coach Frédéric De Meyer is hij bovendien een welkome versterking. De rechtsbuiten geldt als een van de ontbrekende puzzelstukjes in de huidige kern en kent de club, de spelers en de Belgische competitie al. Daardoor hoeft hij zich nauwelijks aan te passen. STVV wilde dan ook bijzonder graag doorpakken voor een definitieve transfer en slaagde daar uiteindelijk in.

Antwerp grijpt naast oude bekende

Dat is slecht nieuws voor Antwerp. De Great Old had eveneens interesse in Muja en kende de speler uiteraard nog goed. De Albanees speelde tussen 2022 en 2024 op de Bosuil en was er eerder een belangrijke pion.

Een terugkeer naar Antwerpen behoorde daardoor tot de mogelijkheden, maar uiteindelijk trok STVV aan het langste eind. De Kanaries hadden in het dossier de beste kaarten en hebben die voorsprong nu ook omgezet in een akkoord met Samsunspor.





Samsunspor werkte mee aan transfer

Ook Samsunspor had redenen om mee te werken aan een definitieve transfer. De Turkse club beschikt momenteel over een ruime selectie met verschillende buitenlandse spelers en meerdere opties op de flanken.

Muja stond zaterdag nog in de basis tijdens een oefenwedstrijd tegen Kasimpasa, maar dat bleek uiteindelijk zijn laatste wedstrijd voor de Turkse club te worden. Samsunspor verloor met 3-0, waarna Muja zich opmaakte voor zijn terugkeer naar België.

De speler zelf lijkt alvast klaar voor de volgende stap. Zondag ontbrak hij bij Samsunspor om familiale redenen, maar ondertussen bereidt hij zijn verhuis naar Sint-Truiden voor.