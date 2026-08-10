Antwerp vist achter het net: STVV gaat met gegeerd transfertarget lopen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Antwerp vist achter het net: STVV gaat met gegeerd transfertarget lopen
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

STVV heeft een belangrijke transferstrijd gewonnen. De Kanaries zijn erin geslaagd om Arbnor Muja definitief los te weken bij Samsunspor. Daarmee troeft de club Antwerp af, dat eveneens interesse had in de 27-jarige flankaanvaller.

Op clubniveau is er inmiddels een akkoord bereikt over de overgang, weet HBvL. Muja wordt deze week in Sint-Truiden verwacht om de laatste details van zijn transfer af te ronden. Daarmee lijkt zijn terugkeer naar Stayen nog slechts een kwestie van tijd.

Muja keert terug naar Stayen

Muja speelde vorig seizoen al op huurbasis voor STVV en liet in Limburg voldoende zien om de clubleiding te overtuigen van zijn kwaliteiten. In 26 competitiewedstrijden kwam de Albanees zes keer tot scoren en leverde hij twee assists af.

Voor coach Frédéric De Meyer is hij bovendien een welkome versterking. De rechtsbuiten geldt als een van de ontbrekende puzzelstukjes in de huidige kern en kent de club, de spelers en de Belgische competitie al. Daardoor hoeft hij zich nauwelijks aan te passen. STVV wilde dan ook bijzonder graag doorpakken voor een definitieve transfer en slaagde daar uiteindelijk in.

Antwerp grijpt naast oude bekende

Dat is slecht nieuws voor Antwerp. De Great Old had eveneens interesse in Muja en kende de speler uiteraard nog goed. De Albanees speelde tussen 2022 en 2024 op de Bosuil en was er eerder een belangrijke pion.

Een terugkeer naar Antwerpen behoorde daardoor tot de mogelijkheden, maar uiteindelijk trok STVV aan het langste eind. De Kanaries hadden in het dossier de beste kaarten en hebben die voorsprong nu ook omgezet in een akkoord met Samsunspor.

Samsunspor werkte mee aan transfer

Ook Samsunspor had redenen om mee te werken aan een definitieve transfer. De Turkse club beschikt momenteel over een ruime selectie met verschillende buitenlandse spelers en meerdere opties op de flanken.

Muja stond zaterdag nog in de basis tijdens een oefenwedstrijd tegen Kasimpasa, maar dat bleek uiteindelijk zijn laatste wedstrijd voor de Turkse club te worden. Samsunspor verloor met 3-0, waarna Muja zich opmaakte voor zijn terugkeer naar België.

De speler zelf lijkt alvast klaar voor de volgende stap. Zondag ontbrak hij bij Samsunspor om familiale redenen, maar ondertussen bereidt hij zijn verhuis naar Sint-Truiden voor.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
STVV
Arbnor Muja

Meer nieuws

Philippe Clement wil sterkhouder Standard verleiden: gaan de Rouches voor snelle winst?

Philippe Clement wil sterkhouder Standard verleiden: gaan de Rouches voor snelle winst?

20:20
Jonathan Lardot dient Edward Still scherp van antwoord: "Hij kan beter daarover klagen"

Jonathan Lardot dient Edward Still scherp van antwoord: "Hij kan beter daarover klagen"

20:00
KVC Westerlo komt met bijzonder slecht nieuws over kapitein Haspolat

KVC Westerlo komt met bijzonder slecht nieuws over kapitein Haspolat

19:30
Meteen stempel van de coach: dubbele wissel bij rust levert Antwerp drie punten op Reactie

Meteen stempel van de coach: dubbele wissel bij rust levert Antwerp drie punten op

17:00
OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe linksachter helemaal beet

OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe linksachter helemaal beet

19:00
1
Engelse interesse, speler niet in selectie KAA Gent: wat gaat er gebeuren?

Engelse interesse, speler niet in selectie KAA Gent: wat gaat er gebeuren?

18:00
1
Peer Koopmeiners duidelijk over zijn mislukte transfer naar Club Brugge

Peer Koopmeiners duidelijk over zijn mislukte transfer naar Club Brugge

18:30
1
Lommel-kapitein Lucas Schoofs voelt meteen waar het verschil met 1B zit

Lommel-kapitein Lucas Schoofs voelt meteen waar het verschil met 1B zit

17:15
Dit Anderlecht is anders: waarom de eerste transfers veelzeggend zijn

Dit Anderlecht is anders: waarom de eerste transfers veelzeggend zijn

17:30
3
Somers voelt nieuwe wind bij Antwerp: "Er is geloof in deze groep" Reactie

Somers voelt nieuwe wind bij Antwerp: "Er is geloof in deze groep"

12:40
5
Sensationele terugkeer naar Engeland in de maak voor Jamie Vardy

Sensationele terugkeer naar Engeland in de maak voor Jamie Vardy

16:00
KV Mechelen vist achter het net: transfer van Spaanse verdediger ketst af

KV Mechelen vist achter het net: transfer van Spaanse verdediger ketst af

15:30
2
Verrassend vertrek bij promovendus Lommel SK: CEO stapt op

Verrassend vertrek bij promovendus Lommel SK: CEO stapt op

14:20
Transferzomer in één klap fantastisch voor Union: dit brengt Khalaili op

Transferzomer in één klap fantastisch voor Union: dit brengt Khalaili op

15:01
3
Lommel-spits Ralf Seuntjens doet opvallende oproep aan bestuur Reactie

Lommel-spits Ralf Seuntjens doet opvallende oproep aan bestuur

13:15
Thibaut Courtois heeft duidelijke boodschap voor zijn ploegmaats na terugkeer Mourinho

Thibaut Courtois heeft duidelijke boodschap voor zijn ploegmaats na terugkeer Mourinho

14:00
1
Van Belgische topclub naar transfermachine: Club Brugge jaagt op historisch Europees statuut

Van Belgische topclub naar transfermachine: Club Brugge jaagt op historisch Europees statuut

13:00
8
Union SG krijgt mogelijk bod uit Italië: nog een verdediger minder?

Union SG krijgt mogelijk bod uit Italië: nog een verdediger minder?

13:30
Nederlaag legt ambities bij promovendus Beveren bloot: "Kwamen naar Bosuil om te winnen" Reactie

Nederlaag legt ambities bij promovendus Beveren bloot: "Kwamen naar Bosuil om te winnen"

09:00
5
Atlético Madrid trekt portemonnee open voor Rode Duivel, maar Lille houdt been stijf

Atlético Madrid trekt portemonnee open voor Rode Duivel, maar Lille houdt been stijf

12:20
Union met handen in het haar richting Bodø/Glimt: mogelijk amper 17 fitte spelers beschikbaar

Union met handen in het haar richting Bodø/Glimt: mogelijk amper 17 fitte spelers beschikbaar

12:00
1
Club Brugge neemt beslissing over Sternberg en stuit op probleem met Romain Esse

Club Brugge neemt beslissing over Sternberg en stuit op probleem met Romain Esse

11:34
Terechte ambitie van dit La Louvière? "Bovenste regionen" Interview

Terechte ambitie van dit La Louvière? "Bovenste regionen"

11:00
2
Pijnlijke vaststelling na eerste speeldag voor Gent, KV Mechelen, Genk... "Zij zijn geen winnaars"

Pijnlijke vaststelling na eerste speeldag voor Gent, KV Mechelen, Genk... "Zij zijn geen winnaars"

11:20
10
Vitor Bruno zet Anderlecht-talent Nga Kana meteen op scherp: "Ik wil dat ze gefrustreerd zijn" Reactie

Vitor Bruno zet Anderlecht-talent Nga Kana meteen op scherp: "Ik wil dat ze gefrustreerd zijn"

10:00
Frey geniet van droomstart bij Antwerp: “Ik hou van de stad, ik hou van de club” Reactie

Frey geniet van droomstart bij Antwerp: “Ik hou van de stad, ik hou van de club”

07:40
11
Napoli laat transfersom van Lukaku drastisch zakken voor Fenerbahçe: ze hebben haast

Napoli laat transfersom van Lukaku drastisch zakken voor Fenerbahçe: ze hebben haast

10:30
31
Tevergeefs zoeken naar samenvattingen Jupiler Pro League? Dit is de reden

Tevergeefs zoeken naar samenvattingen Jupiler Pro League? Dit is de reden

09:20
17
Italiaanse topclub komt aankloppen in Genk: deze keer lijkt het serieus

Italiaanse topclub komt aankloppen in Genk: deze keer lijkt het serieus

09:48
5
Live. Transfernieuws 10/8: El Ouahdi kan weg, bij Standard vrezen ze dat Epolo zal vertrekken

Live. Transfernieuws 10/8: El Ouahdi kan weg, bij Standard vrezen ze dat Epolo zal vertrekken

09:00
Liverpool heeft verdediger die indruk maakt, maar... heel het seizoen niet mag spelen

Liverpool heeft verdediger die indruk maakt, maar... heel het seizoen niet mag spelen

09:40
2
Edward Still woedend na late nederlaag tegen Anderlecht: "Ik ben gedegouteerd"

Edward Still woedend na late nederlaag tegen Anderlecht: "Ik ben gedegouteerd"

08:30
18
Wat Marc Wilmots vreesde, komt uit: Standard lijkt sterkhouder nog te verliezen

Wat Marc Wilmots vreesde, komt uit: Standard lijkt sterkhouder nog te verliezen

08:00
1
Laat Club Brugge straks voor een tweede speler 35 miljoen liggen?

Laat Club Brugge straks voor een tweede speler 35 miljoen liggen?

07:23
6
Tim Bakens debuteert meteen met nederlaag bij Beveren en zoekt naar oorzaken Reactie

Tim Bakens debuteert meteen met nederlaag bij Beveren en zoekt naar oorzaken

22:40
Ook in de eigen kleedkamer raken ze maar niet uitgepraat over Michael Frey: "Wat een machine!" Reactie

Ook in de eigen kleedkamer raken ze maar niet uitgepraat over Michael Frey: "Wat een machine!"

22:25
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Charleroi Charleroi 3-1 OH Leuven OH Leuven
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 2-1 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 2-1 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

My-T Vekkie My-T Vekkie over Peer Koopmeiners duidelijk over zijn mislukte transfer naar Club Brugge sven123 sven123 over Napoli laat transfersom van Lukaku drastisch zakken voor Fenerbahçe: ze hebben haast Gilles Yapi Yapo Gilles Yapi Yapo over Dit Anderlecht is anders: waarom de eerste transfers veelzeggend zijn CringeMedia CringeMedia over Pijnlijke vaststelling na eerste speeldag voor Gent, KV Mechelen, Genk... "Zij zijn geen winnaars" Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Engelse interesse, speler niet in selectie KAA Gent: wat gaat er gebeuren? TRIKKE TRIKKE over OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe linksachter helemaal beet malinezer malinezer over KV Mechelen vist achter het net: transfer van Spaanse verdediger ketst af Frosties Frosties over Van Belgische topclub naar transfermachine: Club Brugge jaagt op historisch Europees statuut Don Vito - free Shaky Don Vito - free Shaky over Edward Still woedend na late nederlaag tegen Anderlecht: "Ik ben gedegouteerd" JaKu JaKu over Domper voor Anderlecht-fans: Romelu Lukaku lijkt nieuwe ploeg gevonden te hebben Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved