Lommel-kapitein Lucas Schoofs voelt meteen waar het verschil met 1B zit

Lucas Schoofs beleefde zaterdagavond een bijzonder moment met Lommel. De kapitein stond mee aan de aftrap bij de terugkeer van de club naar het hoogste niveau en zag zijn ploeg meteen een punt meenemen van Stayen na het 1-1-gelijkspel tegen STVV.

Voor Schoofs heeft die terugkeer nog wat extra betekenis. Lommel is de club waar hij zelf werd opgeleid. Hij begon er al op jonge leeftijd, vertrok later en keerde uiteindelijk via een omweg terug.

"Heel bijzonder", vertelde hij na afloop over de eerste wedstrijd in eerste klasse. "Het is de club van mijn jeugd. Ik ben hier vanaf mijn twaalfde begonnen en ben later via een omweg teruggekeerd."

Dat hij nu als kapitein mee het nieuwe hoofdstuk van Lommel op het hoogste niveau mag schrijven, doet hem zichtbaar iets. "Dan is het natuurlijk heel mooi dat ik nu met Lommel ons eerste punt in eerste klasse mag pakken."

Tempo meteen hoger

De wedstrijd tegen STVV maakte volgens Schoofs ook meteen duidelijk waar het grootste verschil met de Challenger Pro League ligt. Veel tijd om na te denken krijg je niet meer. "Alles gaat net iets sneller en net iets preciezer. Je merkt dat je soms zelf nog net iets te traag bent", legt hij uit.

Net die kleine marges zullen volgens hem de komende weken belangrijk worden. Lommel voetbalde op Stayen behoorlijk mee, maar zal zich nog verder moeten aanpassen aan het hogere tempo.





Schoofs positief over eerste test

Opvallend genoeg had Schoofs ook lof voor het kunstgras in Sint-Truiden. Iets waar normaal gezien niet veel mooie woorden voor gebruikt worden. "Ik moet wel zeggen dat het kunstgras hier heel goed lag. Het was leuk om erop te voetballen."

Het eerste punt is binnen, nu moet Lommel snel leren uit zijn eerste ervaring op het hoogste niveau. "Voor ons is het vooral belangrijk dat iedereen nu voelt dat alles op dit niveau sneller gaat. Hopelijk zijn we daar volgende week alweer iets beter op aangepast", besluit hij.