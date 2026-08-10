Engelse interesse, speler niet in selectie KAA Gent: wat gaat er gebeuren?

KAA Gent won in eigen huis met 2-0 van KV Mechelen. Opvallende afwezige op het wedstrijdblad bij de Buffalo's was Max Dean. De spits aast op een vertrek en zal vermoedelijk ook donderdag niet in actie komen tegen Göteborg in afwachting van een deal.

Millwall FC zou al eventjes interesse tonen in Max Dean van KAA Gent. Speelt Rik De Mil op die manier nog een extra aanvaller kwijt? Dat is zeker mogelijk. Tegen KV Mechelen zat de jonge aanvaller in ieder geval niet meer in de wedstrijdkern.

Na Milwall was het aan de Bolton Wanderers om hun interesse in Max Dean kenbaar te maken. Er zou een eerste bod van meer dan een miljoen euro zijn binnengekomen voor de aanvaller van KAA Gent, maar De Buffalo's hebben dat niet aanvaard.

Max Dean ontbrak in wedstrijdselectie KAA Gent tegen KV Mechelen

De komende dagen kan er verder onderhandeld worden. Tot dan zal Max Dean vermoedelijk niet meer in actie komen voor Gent. En dus heeft hij mogelijk zijn laatste wedstrijd al gespeeld, al sluit coach Rik De Mil niet uit dat hij toch nog zal spelen voor Gent.

"Zien we Max Dean nog terug in een truitje van KAA Gent? Dat kan absoluut. Hij is een ongelooflijk eerlijke en goede gast. Zaterdag hebben we een goed gesprek gehad samen", aldus de coach van KAA Gent op de persconferentie in de Planet Group Arena.

Max Dean aast op transfer, maar heeft die nog niet gevonden

"Hij wil bepaalde dingen realiseren in zijn carrière of bepaalde stappen zetten. Soms lukt dat niet in een transferperiode op het moment dat spelers soms willen, daarom heb ik een sportieve beslissing genomen om hem niet in de selectie op te nemen."





"Als er geen transfer komt, zal hij er ongetwijfeld alles aan doen om terug met zijn hoofd bij Gent te komen. Nu speel ik met de spelers wiens hoofd volledig bij de club zit", aldus de coach. Het blijft dus afwachten of hij in deze transfermercato nog weg raakt.