OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe linksachter helemaal beet

Anderlecht blijft ook de kern van de RSCA Futures versterken. Paars-wit heeft Cheikh Koité vastgelegd, een 22-jarige Senegalese linksachter die overkomt van Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01. Hij tekent voor twee seizoenen, met een optie op een extra jaar.

Anderlecht maakte de transfer maandag bekend via de clubwebsite. Koité wordt in eerste instantie toegevoegd aan de Futures en krijgt zo de kans om zich via het Belgische voetbal verder te ontwikkelen.

Pas één seizoen actief in Europa

De verdediger zette zijn eerste voetbalstappen in Senegal, waar hij werd opgeleid bij SC Teranga. Pas in de zomer van 2025 maakte hij de overstap naar Europa. FBBP 01 haalde hem toen naar Frankrijk.

Koité had weinig tijd nodig om zich daar in de ploeg te spelen. In zijn eerste en enige seizoen bij de Franse club verzamelde hij meteen 31 wedstrijden. Een jaar na zijn komst naar Frankrijk volgt nu dus alweer een nieuwe stap in zijn carrière.

Voor de RSCA Futures is Koité opnieuw een buitenlandse versterking met al ervaring in het seniorenvoetbal. Eerder haalde Anderlecht deze zomer ook onder meer de Frans-Algerijnse aanvaller Willsem Boussaid naar de beloftenploeg.



Met Koité komt daar nu extra bezetting bij op de linksachter. De Senegalese verdediger krijgt in Brussel twee seizoenen om zich te bewijzen, terwijl Anderlecht via de optie zelf de mogelijkheid behoudt om de samenwerking daarna nog met een jaar te verlengen.