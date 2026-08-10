KVC Westerlo komt met bijzonder slecht nieuws over kapitein Haspolat

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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KVC Westerlo komt met bijzonder slecht nieuws over kapitein Haspolat
Foto: © photonews
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Westerlo moet het de komende weken zonder Doğucan Haspolat doen. De 26-jarige middenvelder liep op training een enkelblessure op en is daardoor voorlopig niet inzetbaar. Voor de Kemphanen is dat een stevige tegenvaller, want Haspolat is niet alleen kapitein, maar ook een belangrijke draaischijf.

De club bevestigde via de eigen kanalen dat de Nederlands-Turkse middenvelder een tijd aan de kant staat. Een exacte termijn werd niet meegedeeld, maar Westerlo spreekt wel over meerdere weken afwezigheid. Daardoor mist Haspolat in ieder geval een deel van de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen.

Slecht nieuws na zware competitiestart

De blessure komt op een bijzonder vervelend moment. Haspolat ontbrak ook al op de eerste speeldag, toen Westerlo thuis zwaar onderuitging tegen Union SG. De Brusselaars wonnen met 1-5, waardoor de Kemphanen meteen met een flinke opdoffer aan de competitie begonnen.

Zaterdag wacht bovendien opnieuw een stevige opdracht. Westerlo trekt dan naar Racing Genk, dat zelf eveneens met puntenverlies aan het seizoen begon. De Limburgers gaven op het veld van Zulte Waregem in de slotfase een voorsprong uit handen en verloren met 2-1.

Voor Westerlo wordt het dus zaak om snel een reactie te tonen, maar dat zal voorlopig zonder zijn aanvoerder moeten gebeuren. De afwezigheid van Haspolat haalt bovendien ervaring uit het hart van de ploeg.

Al meer dan honderd wedstrijden voor Westerlo

Haspolat speelt sinds de zomer van 2023 voor Westerlo en groeide er uit tot een vaste waarde. Intussen staat de teller op 105 wedstrijden voor de club, waarin hij vier keer scoorde en 16 assists gaf.

Zijn rol gaat echter verder dan alleen cijfers. Als kapitein stuurt hij de ploeg mee aan en is hij een belangrijke schakel in de opbouw. Zijn contract loopt nog tot juni 2027.

Westerlo zal de komende weken dus naar oplossingen moeten zoeken op het middenveld. Na de zware nederlaag tegen Union is de timing allerminst ideaal, zeker met de verplaatsing naar Genk al in aantocht.

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