Jonathan Lardot dient Edward Still scherp van antwoord: "Hij kan beter daarover klagen"

De rode kaart voor Joël Ito werd een discussiepunt na Anderlecht-La Louvière. Edward Still was bijzonder scherp voor de arbitrage, maar Jonathan Lardot begrijpt die kritiek niet. Volgens hem waren beide gele kaarten terecht en lag de verantwoordelijkheid volledig bij de speler.

Anderlecht heeft zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen met 2-1 gewonnen van La Louvière, maar ook de uitsluiting van Joël Ito zorgde nadien voor discussie. De speler van RAAL pakte in acht minuten tijd twee gele kaarten, waardoor zijn ploeg een groot deel van de wedstrijd met tien moest afwerken. Coach Edward Still was achteraf bijzonder scherp voor die beslissingen.

La Louvière kwam op 0-1. Anderlecht draaide de situatie uiteindelijk helemaal om, waarbij de rode kaart voor Ito uiteraard een belangrijke rol speelde. Still liet achteraf verstaan dat hij gedegouteerd was door de arbitrale beslissingen, maar Jonathan Lardot ziet daar weinig reden toe.

Ito liep eerst tegen geel aan nadat hij een Anderlecht-speler duidelijk aan het shirt trok. Volgens Lardot is er bij die fase nauwelijks ruimte voor interpretatie. “Ik hoop vooral dat hij gedegouteerd is door de twee fouten van zijn speler, want die waren duidelijk”, reageerde hij bij DAZN. De shirtgreep was volgens hem meer dan een gewone overtreding om een aanval af te breken.

“De manier waarop hij blijft hangen aan zijn tegenstander is opvallend en staat letterlijk in het reglement: dit moet bestraft worden met een gele kaart.” Voor Lardot was die eerste beslissing dan ook volledig correct. Acht minuten later kwam Ito opnieuw in de problemen na een tackle langs achteren.

Ook tweede geel volgens Lardot onbetwistbaar

Bij die tweede fase heeft Lardot nog minder twijfels. Ito raakt met zijn tackle het rechterbeen van zijn tegenstander en gaat volgens hem duidelijk roekeloos in het duel. “We zien een duidelijke roekeloze overtreding op het scheenbeen. Voor mij is dat altijd geel en daar bestaat geen discussie over.”



Lees ook... Terechte ambitie van dit La Louvière? "Bovenste regionen"›

Daarmee is zijn oordeel over de rode kaart bijzonder duidelijk. De scheidsrechter handelde volgens Lardot twee keer correct en had eigenlijk weinig andere keuze dan Ito na zijn tweede overtreding uit te sluiten.

Dat Still achteraf vooral naar de arbitrage keek, begrijpt Lardot dan ook niet. “Hij moet dus vooral klagen over de fouten van zijn eigen speler en niet over de scheidsrechter. Beide beslissingen waren correct.”

Voor La Louvière was het een dure uitsluiting. Anderlecht profiteerde van de numerieke meerderheid, keerde de achterstand om en hield uiteindelijk de drie punten in het Lotto Park.