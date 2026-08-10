Twee clubs, twee modellen: zo domineren Club Brugge en Union de JPL

Brandon Morren Muzamel Rahmat
Brandon Morren en Muzamel Rahmat
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Twee clubs, twee modellen: zo domineren Club Brugge en Union de JPL
Foto: © photonews
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Club Brugge en Union SG hebben de voorbije jaren een duidelijke kloof geslagen met de rest van de Jupiler Pro League. Met elk een andere aanpak blijven ze bovenaan terugkeren, terwijl hun concurrenten voorlopig vooral met hun eigen problemen worstelen. Stevent België af op een tweestrijd?

Al ruim drie seizoenen verandert de vorm van de titelstrijd, maar niet de hoofdrolspelers. Club Brugge en Union SG lijken de eerste twee plaatsen in de Jupiler Pro League bijna onder elkaar te verdelen, alsof er stilaan een kloof ontstaat met de rest.

In 2024 eindigde Club voor Union. Een jaar later namen de Brusselaars revanche. Vorig seizoen pakte blauw-zwart opnieuw de titel, alweer voor Union. Drie kampioenschappen, drie keer dezelfde twee ploegen bovenaan. De vraag dringt zich dan ook op: dreigt de Belgische titelstrijd een duel tussen slechts twee clubs te worden?

En wat met de rest van de Pro League?

Het meest verontrustende voor de concurrentie is dat er momenteel geen ploeg lijkt die over een volledig seizoen voldoende gewapend is om dat duo structureel te doorbreken. Anderlecht zit nog midden in een heropbouw en moet eerst opnieuw stabiliteit vinden om echt voor de titel te kunnen gaan. Racing Genk kan iedereen pijn doen en zich in de strijd mengen, maar die laatste stap zetten is nog iets anders.

Antwerp betaalt ondertussen de prijs voor zijn moeilijke financiële situatie en moet daardoor belangrijke spelers laten vertrekken. KAA Gent mist regelmaat en Standard komt van te ver om nu al aan de titel te denken. STVV verraste vorig seizoen met een derde plaats, maar tien maanden lang gelijke tred houden met Club en Union vraagt meer dan alleen een sterke dynamiek.

Twee verschillende modellen die werken

Club Brugge beschikt over een wapen dat maar weinig Belgische clubs hebben: financiële slagkracht op de transfermarkt. De uitgaande transfers van Christos Tzolis, Aleksandar Stanković, Raphael Onyedika en Zaid Romero brachten samen 79,5 miljoen euro op. Ondanks die vertrekkers blijft blauw-zwart investeren om competitief te blijven.

Jan Virgili kwam voor 12 miljoen euro, Freddie Potts voor 10 miljoen, Andrej Vasovic voor 7,45 miljoen en Han-beom Lee voor 7 miljoen. Cheveyo Tsawa vervolledigt een ambitieuze transferzomer, terwijl Yann Sommer met zijn enorme ervaring extra gewicht onder de lat brengt. Club verkoopt duur en investeert vervolgens een deel van die inkomsten opnieuw om de volgende ploeg klaar te zetten.

Union werkt met minder financiële middelen, maar heeft een andere grote kwaliteit. De Brusselaars slagen er al jaren in om belangrijke spelers te vervangen zonder dat het hele bouwwerk instort. Ook deze zomer ligt de nadruk vooral op specifieke profielen in plaats van op grote namen.

Union betaalde voor Ondrej Kricfalusi, Relebohile Mofokeng en Darius Olaru. Ook Ilan Hurtevent kwam erbij, terwijl Hervé Koffi op huurbasis overkwam van Lens. Na het vertrek van Kjell Scherpen moest er bovendien een nieuwe oplossing onder de lat worden gevonden. Net daarin blinkt Union uit: belangrijke pionnen vertrekken geregeld, maar de ploeg verliest zelden volledig haar niveau.

Zoals in La Liga?

De vergelijking met La Liga zou overdreven zijn als Club Brugge en Union rechtstreeks naast Real Madrid en Barcelona worden gezet. Maar het mechanisme begint er wel enigszins op te lijken. Twee clubs keren jaar na jaar terug aan de top, terwijl de rest nog zoekt naar de formule om hen structureel te bedreigen.

Club kan dankzij zijn financiële mogelijkheden snel corrigeren wanneer iets niet werkt. Union compenseert dat verschil met een sportief beleid dat al jaren bijzonder efficiënt blijkt. Ondertussen moeten hun belangrijkste concurrenten eerst hun eigen problemen oplossen voor ze echt kunnen denken aan het doorbreken van dat duo.

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