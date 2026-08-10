Jonathan Lardot analyseert opvallende fases bij Anderlecht, STVV en Standard

De eerste speeldag leverde meteen enkele opvallende VAR-momenten op. Jonathan Lardot blikt terug op de nieuwe spelregels en drie betwiste fases bij Anderlecht, STVV en Standard. Zijn oordeel is duidelijk: meestal zat de arbitrage goed, al waren niet alle reviews nodig.

De eerste speeldag van de Jupiler Pro League betekende niet alleen de start van een nieuw seizoen, maar ook de eerste grote test voor de aangepaste spelregels. Na een eerste toepassing in de Supercup moesten spelers en scheidsrechters er dit weekend volledig mee aan de slag. Jonathan Lardot kijkt tevreden terug op die eerste echte proef.

Volgens Lardot werden de nieuwe regels over het algemeen goed toegepast. Vooral het hogere tempo valt hem op. Bij inworpen is het voor spelers soms nog zoeken naar de juiste timing, maar dat hoort volgens hem bij de aanpassingsperiode.

"Het zorgt wel voor meer tempo. Dat is aangenamer voor het publiek en volgens mij ook voor de spelers, omdat er minder frustratie ontstaat", legt hij uit bij DAZN. Ook voor scheidsrechters ziet hij voordelen: doordat het spel sneller hervat wordt, blijft er minder ruimte over voor discussies en protest.

Opvallende VAR-momenten bij Anderlecht en STVV

Tijdens Anderlecht-La Louvière zorgde een handsfase kort voor de rust voor discussie. Giulian Biancone trapte de bal tegen de arm van een verdediger van RAAL. Lawrence Visser liet aanvankelijk doorspelen, maar werd door de VAR naar het scherm gestuurd.

Lardot vond die interventie niet nodig. De verdediger probeerde de bal te spelen en bracht daarbij zijn arm richting het lichaam. Er was volgens hem geen extra beweging die het contact strafbaar maakte.





Visser bleef na het bekijken van de beelden dan ook bij zijn eerste beslissing en gaf geen strafschop. "Ik had eigenlijk geen VAR-interventie verwacht", aldus Lardot, die vooral tevreden was dat de scheidsrechter na de review niet van oordeel veranderde.

Ook bij STVV-Lommel speelde de VAR een belangrijke rol. Diouf leek in de slotfase de winnende treffer voor de Truienaars te maken, maar raakte de bal kort voor zijn doelpunt met de arm.

Daar hoefde de scheidsrechter zelfs niet naar het scherm. Omdat het om een feitelijke beslissing ging, kon de VAR het doelpunt rechtstreeks laten annuleren. De positie van de arm speelde daarbij geen rol: wanneer een aanvaller onmiddellijk scoort nadat de bal zijn arm heeft geraakt, moet het doelpunt worden afgekeurd.

Geen strafschop bij Standard

Ook bij Standard tegen Cercle Brugge was er een opvallend VAR-moment. In de vijftiende minuut was er contact tussen Ravic en Mortensen. Scheidsrechter Jasper Vergoote floot aanvankelijk voor een fout en legde de bal buiten het strafschopgebied.

De VAR stelde vast dat het contact binnen de zestien plaatsvond. Daardoor dreigde de vrije trap plots een strafschop te worden en werd Vergoote naar het scherm gestuurd. Na het bekijken van de beelden besloot hij echter dat er helemaal geen overtreding was.

Volgens Lardot was dat uiteindelijk de juiste beslissing. Ravic maakte geen extra beweging met zijn benen en probeerde Mortensen niet onderuit te halen. Het was vooral de aanvaller van Standard die door zijn snelheid tegen de verdediger botste.

Lardot plaatste wel een kanttekening bij de procedure: omdat de VAR ook inhoudelijk had vastgesteld dat er geen overtreding was, was een review aan het scherm eigenlijk niet nodig. Voor hem tonen de verschillende fases vooral dat de eerste speeldag ondanks enkele overbodige tussenkomsten behoorlijk correct werd afgehandeld.