Peer Koopmeiners duidelijk over zijn mislukte transfer naar Club Brugge

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 1 reacties
Peer Koopmeiners duidelijk over zijn mislukte transfer naar Club Brugge
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Peer Koopmeiners gaat deze week zijn handtekening zetten onder een nieuw en verbeterd contract bij AZ. De middenvelder zag deze zomer een transfer naar Club Brugge afspringen, maar heeft inmiddels vrede genomen met zijn verblijf in Alkmaar.

Dat bevestigde hij na de 2-0 overwinning van AZ tegen ADO Den Haag aan De Telegraaf. "Allereerst omdat de transfer naar Club Brugge afketste", vertelde Koopmeiners toen hem werd gevraagd waarom hij zijn contract bij AZ laat openbreken. De Belgische landskampioen toonde concrete interesse in de 25-jarige middenvelder en legde volgens de Nederlandse media zelfs een bod van meer dan tien miljoen euro neer.

Club Brugge zag bod van 10 miljoen geweigerd

Dat bedrag bleek echter niet voldoende om AZ te overtuigen. De Alkmaarders waren duidelijk: Koopmeiners mocht niet vertrekken en de Nederlandse club hield vast aan zijn vraagprijs. Club Brugge zag daardoor zijn poging om de middenvelder naar België te halen uiteindelijk stranden.

Voor Koopmeiners was dat uiteraard even slikken. De middenvelder stond wel degelijk open voor een overstap naar Club Brugge, waar hem onder meer Champions League-voetbal te wachten stond. "Natuurlijk was het even balen dat Club Brugge niet is doorgegaan", gaf hij toe.

Koopmeiners gaat contract bij AZ verlengen

Toch wil Koopmeiners niet blijven hangen in de misgelopen transfer. "Ik wil er niet in blijven hangen. Zolang het netjes gaat, heb ik respect voor beide partijen. Ik ben blij dat ik er met AZ goed ben uitgekomen."

En dat goede gesprek heeft nu geleid tot een nieuwe overeenkomst. Koopmeiners bevestigde dat de laatste details worden afgerond en dat hij deze week zijn verbeterde contract zal ondertekenen. "We zijn nog niet zó ver, maar het gaat deze week wel gebeuren. Zolang je nog in onderhandelingen bent, moet je niet té voorbarig zijn. Het gaat nu om de laatste details en definities in de contracten. Het gaat snel goedkomen."

Club Brugge haalde intussen Freddie Potts binnen als extra middenvelder. Blauw-zwart is wel nog op zoek naar een extra vleugelspeler.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
AZ Alkmaar
Peer Koopmeiners

Meer nieuws

Philippe Clement wil sterkhouder Standard verleiden: gaan de Rouches voor snelle winst?

Philippe Clement wil sterkhouder Standard verleiden: gaan de Rouches voor snelle winst?

20:20
Jonathan Lardot dient Edward Still scherp van antwoord: "Hij kan beter daarover klagen"

Jonathan Lardot dient Edward Still scherp van antwoord: "Hij kan beter daarover klagen"

20:00
KVC Westerlo komt met bijzonder slecht nieuws over kapitein Haspolat

KVC Westerlo komt met bijzonder slecht nieuws over kapitein Haspolat

19:30
OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe linksachter helemaal beet

OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe linksachter helemaal beet

19:00
1
Engelse interesse, speler niet in selectie KAA Gent: wat gaat er gebeuren?

Engelse interesse, speler niet in selectie KAA Gent: wat gaat er gebeuren?

18:00
1
Lommel-kapitein Lucas Schoofs voelt meteen waar het verschil met 1B zit

Lommel-kapitein Lucas Schoofs voelt meteen waar het verschil met 1B zit

17:15
Dit Anderlecht is anders: waarom de eerste transfers veelzeggend zijn

Dit Anderlecht is anders: waarom de eerste transfers veelzeggend zijn

17:30
3
Meteen stempel van de coach: dubbele wissel bij rust levert Antwerp drie punten op Reactie

Meteen stempel van de coach: dubbele wissel bij rust levert Antwerp drie punten op

17:00
Antwerp vist achter het net: STVV gaat met gegeerd transfertarget lopen

Antwerp vist achter het net: STVV gaat met gegeerd transfertarget lopen

16:30
Sensationele terugkeer naar Engeland in de maak voor Jamie Vardy

Sensationele terugkeer naar Engeland in de maak voor Jamie Vardy

16:00
Van Belgische topclub naar transfermachine: Club Brugge jaagt op historisch Europees statuut

Van Belgische topclub naar transfermachine: Club Brugge jaagt op historisch Europees statuut

13:00
8
KV Mechelen vist achter het net: transfer van Spaanse verdediger ketst af

KV Mechelen vist achter het net: transfer van Spaanse verdediger ketst af

15:30
2
Verrassend vertrek bij promovendus Lommel SK: CEO stapt op

Verrassend vertrek bij promovendus Lommel SK: CEO stapt op

14:20
Transferzomer in één klap fantastisch voor Union: dit brengt Khalaili op

Transferzomer in één klap fantastisch voor Union: dit brengt Khalaili op

15:01
3
Lommel-spits Ralf Seuntjens doet opvallende oproep aan bestuur Reactie

Lommel-spits Ralf Seuntjens doet opvallende oproep aan bestuur

13:15
Thibaut Courtois heeft duidelijke boodschap voor zijn ploegmaats na terugkeer Mourinho

Thibaut Courtois heeft duidelijke boodschap voor zijn ploegmaats na terugkeer Mourinho

14:00
1
Somers voelt nieuwe wind bij Antwerp: "Er is geloof in deze groep" Reactie

Somers voelt nieuwe wind bij Antwerp: "Er is geloof in deze groep"

12:40
5
Union SG krijgt mogelijk bod uit Italië: nog een verdediger minder?

Union SG krijgt mogelijk bod uit Italië: nog een verdediger minder?

13:30
Club Brugge neemt beslissing over Sternberg en stuit op probleem met Romain Esse

Club Brugge neemt beslissing over Sternberg en stuit op probleem met Romain Esse

11:34
Laat Club Brugge straks voor een tweede speler 35 miljoen liggen?

Laat Club Brugge straks voor een tweede speler 35 miljoen liggen?

07:23
6
Pijnlijke vaststelling na eerste speeldag voor Gent, KV Mechelen, Genk... "Zij zijn geen winnaars"

Pijnlijke vaststelling na eerste speeldag voor Gent, KV Mechelen, Genk... "Zij zijn geen winnaars"

11:20
10
Atlético Madrid trekt portemonnee open voor Rode Duivel, maar Lille houdt been stijf

Atlético Madrid trekt portemonnee open voor Rode Duivel, maar Lille houdt been stijf

12:20
Union met handen in het haar richting Bodø/Glimt: mogelijk amper 17 fitte spelers beschikbaar

Union met handen in het haar richting Bodø/Glimt: mogelijk amper 17 fitte spelers beschikbaar

12:00
1
Terechte ambitie van dit La Louvière? "Bovenste regionen" Interview

Terechte ambitie van dit La Louvière? "Bovenste regionen"

11:00
2
Vitor Bruno zet Anderlecht-talent Nga Kana meteen op scherp: "Ik wil dat ze gefrustreerd zijn" Reactie

Vitor Bruno zet Anderlecht-talent Nga Kana meteen op scherp: "Ik wil dat ze gefrustreerd zijn"

10:00
Napoli laat transfersom van Lukaku drastisch zakken voor Fenerbahçe: ze hebben haast

Napoli laat transfersom van Lukaku drastisch zakken voor Fenerbahçe: ze hebben haast

10:30
31
Tevergeefs zoeken naar samenvattingen Jupiler Pro League? Dit is de reden

Tevergeefs zoeken naar samenvattingen Jupiler Pro League? Dit is de reden

09:20
17
Italiaanse topclub komt aankloppen in Genk: deze keer lijkt het serieus

Italiaanse topclub komt aankloppen in Genk: deze keer lijkt het serieus

09:48
5
Nederlaag legt ambities bij promovendus Beveren bloot: "Kwamen naar Bosuil om te winnen" Reactie

Nederlaag legt ambities bij promovendus Beveren bloot: "Kwamen naar Bosuil om te winnen"

09:00
5
Club Brugge wil 35 miljoen euro: Premier League-clubs melden zich voor absolute sterkhouder

Club Brugge wil 35 miljoen euro: Premier League-clubs melden zich voor absolute sterkhouder

23:00
4
Live. Transfernieuws 10/8: El Ouahdi kan weg, bij Standard vrezen ze dat Epolo zal vertrekken

Live. Transfernieuws 10/8: El Ouahdi kan weg, bij Standard vrezen ze dat Epolo zal vertrekken

09:00
Liverpool heeft verdediger die indruk maakt, maar... heel het seizoen niet mag spelen

Liverpool heeft verdediger die indruk maakt, maar... heel het seizoen niet mag spelen

09:40
2
Edward Still woedend na late nederlaag tegen Anderlecht: "Ik ben gedegouteerd"

Edward Still woedend na late nederlaag tegen Anderlecht: "Ik ben gedegouteerd"

08:30
18
Frey geniet van droomstart bij Antwerp: “Ik hou van de stad, ik hou van de club” Reactie

Frey geniet van droomstart bij Antwerp: “Ik hou van de stad, ik hou van de club”

07:40
11
Wat Marc Wilmots vreesde, komt uit: Standard lijkt sterkhouder nog te verliezen

Wat Marc Wilmots vreesde, komt uit: Standard lijkt sterkhouder nog te verliezen

08:00
1
Pijnlijk: Anderlecht moest hem niet meer hebben, nu voor 9 miljoen euro op weg naar La Liga

Pijnlijk: Anderlecht moest hem niet meer hebben, nu voor 9 miljoen euro op weg naar La Liga

07:00
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Charleroi Charleroi 3-1 OH Leuven OH Leuven
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 2-1 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 2-1 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

My-T Vekkie My-T Vekkie over Peer Koopmeiners duidelijk over zijn mislukte transfer naar Club Brugge sven123 sven123 over Napoli laat transfersom van Lukaku drastisch zakken voor Fenerbahçe: ze hebben haast Gilles Yapi Yapo Gilles Yapi Yapo over Dit Anderlecht is anders: waarom de eerste transfers veelzeggend zijn CringeMedia CringeMedia over Pijnlijke vaststelling na eerste speeldag voor Gent, KV Mechelen, Genk... "Zij zijn geen winnaars" Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Engelse interesse, speler niet in selectie KAA Gent: wat gaat er gebeuren? TRIKKE TRIKKE over OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe linksachter helemaal beet malinezer malinezer over KV Mechelen vist achter het net: transfer van Spaanse verdediger ketst af Frosties Frosties over Van Belgische topclub naar transfermachine: Club Brugge jaagt op historisch Europees statuut Don Vito - free Shaky Don Vito - free Shaky over Edward Still woedend na late nederlaag tegen Anderlecht: "Ik ben gedegouteerd" JaKu JaKu over Domper voor Anderlecht-fans: Romelu Lukaku lijkt nieuwe ploeg gevonden te hebben Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved