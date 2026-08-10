Peer Koopmeiners duidelijk over zijn mislukte transfer naar Club Brugge

Peer Koopmeiners gaat deze week zijn handtekening zetten onder een nieuw en verbeterd contract bij AZ. De middenvelder zag deze zomer een transfer naar Club Brugge afspringen, maar heeft inmiddels vrede genomen met zijn verblijf in Alkmaar.

Dat bevestigde hij na de 2-0 overwinning van AZ tegen ADO Den Haag aan De Telegraaf. "Allereerst omdat de transfer naar Club Brugge afketste", vertelde Koopmeiners toen hem werd gevraagd waarom hij zijn contract bij AZ laat openbreken. De Belgische landskampioen toonde concrete interesse in de 25-jarige middenvelder en legde volgens de Nederlandse media zelfs een bod van meer dan tien miljoen euro neer.

Club Brugge zag bod van 10 miljoen geweigerd

Dat bedrag bleek echter niet voldoende om AZ te overtuigen. De Alkmaarders waren duidelijk: Koopmeiners mocht niet vertrekken en de Nederlandse club hield vast aan zijn vraagprijs. Club Brugge zag daardoor zijn poging om de middenvelder naar België te halen uiteindelijk stranden.

Voor Koopmeiners was dat uiteraard even slikken. De middenvelder stond wel degelijk open voor een overstap naar Club Brugge, waar hem onder meer Champions League-voetbal te wachten stond. "Natuurlijk was het even balen dat Club Brugge niet is doorgegaan", gaf hij toe.

Koopmeiners gaat contract bij AZ verlengen

Toch wil Koopmeiners niet blijven hangen in de misgelopen transfer. "Ik wil er niet in blijven hangen. Zolang het netjes gaat, heb ik respect voor beide partijen. Ik ben blij dat ik er met AZ goed ben uitgekomen."

En dat goede gesprek heeft nu geleid tot een nieuwe overeenkomst. Koopmeiners bevestigde dat de laatste details worden afgerond en dat hij deze week zijn verbeterde contract zal ondertekenen. "We zijn nog niet zó ver, maar het gaat deze week wel gebeuren. Zolang je nog in onderhandelingen bent, moet je niet té voorbarig zijn. Het gaat nu om de laatste details en definities in de contracten. Het gaat snel goedkomen."





Club Brugge haalde intussen Freddie Potts binnen als extra middenvelder. Blauw-zwart is wel nog op zoek naar een extra vleugelspeler.