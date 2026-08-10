Meteen stempel van de coach: dubbele wissel bij rust levert Antwerp drie punten op

Antwerp moest tegen Beveren na een moeilijke eerste helft op zoek naar oplossingen. Die kwamen er na de rust, toen de Great Old met twee wissels de druk opvoerde en de achterstand omzette in een overwinning.

Meer durf na de rust

Voor rust stond Antwerp te laag en kwam er te weinig druk op Beveren. "We waren in het begin wat nerveus, stonden te veel naar achter en zetten te weinig druk op Beveren", analyseerde Antwerp-trainer Compper.

Tijdens de rust werd er bijgestuurd met twee wissels en een andere aanpak op de backs. Zowel Renders als Tuypens werden vervangen voor Schelfhout en Mejia. "En Mejia zorgde voor veel één op één situaties met zijn tegenstander. Daarom is het extra zuur dat hij er ook opnieuw af moest met een blessure", zuchtte Compper nog.

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Dat zorgde ervoor dat Antwerp Beveren steeds verder achteruit duwde. "We stonden de tweede helft hoger, met meer druk naar voren", zag ook Somers.

Beveren kwam niet meer onder de druk uit

De thuisploeg kon daardoor veel vaker de bal recupereren en opnieuw aanvallen opzetten. Volgens Van Helden kwam rond het uur ook de nodige energie vrij: "In minuut 60 hebben we onze kwaliteit en energie naar boven getrokken."

Antwerp vond zo opnieuw de organisatie en pressing die ze wil uitstralen. "Soms moet het op karakter en dat hebben we getoond. In de tweede helft kwamen ze amper nog aan onze goal", besloot Somers.



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De tactische aanpassingen zorgden uiteindelijk voor een compleet andere wedstrijd. Waar Beveren voor rust nog controle had, werd Antwerp na de pauze steeds dominanter en kwam de 2-1 uiteindelijk niet onlogisch tot stand.