Philippe Clement wil sterkhouder Standard verleiden: gaan de Rouches voor snelle winst?

Standard dreigt deze zomer een sterkhouder kwijt te spelen aan het buitenland. Gustav Mortensen, die pas in januari neerstreek op Sclessin, heeft de aandacht getrokken van Norwich City. De Championship-club wordt sinds kort geleid door Philippe Clement en lijkt de Deense verdediger serieus te volgen

Mortensen kwam afgelopen winter voor amper één miljoen euro over uit Denemarken. Sportief directeur Marc Wilmots was ervan overtuigd dat de international van de Deense U21 een meerwaarde kon worden voor Standard, zowel op sportief als op financieel vlak. Die voorspelling lijkt nu al uit te komen.

De 21-jarige linksachter groeide onder Vincent Euvrard snel uit tot een vaste waarde in de Standard-defensie. Zijn prestaties zijn ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Vooral Norwich City zou de ontwikkeling van Mortensen nauwlettend volgen.

Mortensen bezocht Norwich

De interesse van de club van Philippe Clement zou bovendien behoorlijk concreet zijn. Vorige week, toen de Standard-spelers twee dagen vrijaf kregen, zou Mortensen naar Engeland zijn afgereisd om Norwich City te bezoeken. Een opvallend signaal dat de Championship-club de Deen graag van dichtbij wilde leren kennen.

Norwich haalde intussen wel Darlin Yongwa binnen. De Kameroener kwam transfervrij naar de club, nadat ook Standard eerder interesse in hem had getoond. Daarmee lijkt de nood aan een nieuwe linksachter op het eerste gezicht minder groot, al betekent dat niet noodzakelijk dat Norwich het dossier-Mortensen heeft afgesloten.

Standard haalde Mortensen voor slechts één miljoen

Voor Standard is de situatie alvast interessant. De Luikenaars haalden Mortensen voor slechts één miljoen euro binnen en kunnen enkele maanden later mogelijk al een flinke meerwaarde realiseren. Tegelijkertijd zal Vincent Euvrard hopen dat zijn verdediger gewoon in Luik blijft, aangezien Mortensen zich snel heeft opgewerkt tot een belangrijke pion.





Opvallend genoeg kende Mortensen afgelopen zaterdag wel een mindere avond. De Deen speelde zijn minst overtuigende wedstrijd sinds zijn komst naar Sclessin. Of de concrete interesse van Norwich en zijn bezoek aan Engeland daar iets mee te maken hadden, blijft uiteraard speculatie.