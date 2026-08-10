Cercle Brugge betaalt miljoenen voor nieuwe aanvaller

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Cercle Brugge betaalt miljoenen voor nieuwe aanvaller
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Cercle Brugge staat dicht bij een nieuwe aanvallende versterking. Abdoulie Manneh moet voor ongeveer 2,3 miljoen euro overkomen van Mjällby en brengt meteen wedstrijdritme mee uit Zweden.

Cercle Brugge staat op het punt om zijn aanval te versterken met Abdoulie Manneh. Volgens onze informatie is er een akkoord met het Zweedse Mjällby over een transfer van de 21-jarige Gambiaan. De deal zou ongeveer 2,3 miljoen euro kosten, exclusief bonussen, en moet dinsdag of woensdag officieel worden afgerond.

Manneh is van nature een linksbuiten, maar kan ook op andere aanvallende posities worden ingezet. Dat geeft de Vereniging meteen extra mogelijkheden voorin. Bovendien komt hij niet zonder wedstrijdritme naar België, want de Zweedse competitie is al een tijdje bezig.

Daardoor zou hij in principe snel inzetbaar moeten zijn. Dat kan goed uitkomen voor een ploeg die afgelopen weekend met 2-2 gelijkspeelde op het veld van Standard en deze week alweer STVV ontvangt.

Ritme en rendement uit Zweden

Manneh speelt sinds januari 2024 voor Mjällby en groeide er uit tot een vaste waarde. In totaal kwam hij 76 keer in actie voor de Zweedse club. Daarin scoorde hij dertien keer en gaf hij zeven assists.

Ook internationaal liet hij zich al zien. Manneh is international voor Gambia en was in zijn eerste vier interlands meteen goed voor drie doelpunten. Zijn marktwaarde wordt momenteel op drie miljoen euro geschat door Transfermarkt.

Bij Mjällby ligt hij nog tot december 2027 onder contract, waardoor de Zweden niet verplicht waren om hem deze zomer van de hand te doen. Toch lijken beide clubs nu tot een akkoord te zijn gekomen rond een bedrag van ongeveer 2,3 miljoen euro, met daarbovenop nog mogelijke bonussen.

Nieuwe aanvallende optie voor de Vereniging

Voor de Vereniging komt Manneh op een moment waarop de competitie al begonnen is. De 2-2 op Standard leverde een punt op, maar liet ook zien dat er voorin nog ruimte is voor extra opties.

Met Manneh haalt de club een speler binnen die zowel vanaf links als op andere posities in de voorhoede kan spelen. Zijn huidige wedstrijdritme kan bovendien een voordeel zijn tegenover transfers die nog uit een volledige voorbereiding komen.

Als de laatste formaliteiten zoals verwacht worden afgerond, kan de overgang dinsdag of woensdag officieel worden gemaakt. Daarna zal moeten blijken of Manneh al snel in aanmerking komt voor speelminuten.

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