Zulte Waregem komt dichtbij verdediger van Italiaanse club

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Zulte Waregem is nog niet klaar op de transfermarkt. De West-Vlaamse club heeft volgens transferexpert Sacha Tavolieri zijn oog laten vallen op Salim Diakité, een 26-jarige verdediger die momenteel onder contract staat bij Palermo.