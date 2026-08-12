Zulte Waregem komt dichtbij verdediger van Italiaanse club

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Zulte Waregem komt dichtbij verdediger van Italiaanse club
Foto: © photonews
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Zulte Waregem is nog niet klaar op de transfermarkt. De West-Vlaamse club heeft volgens transferexpert Sacha Tavolieri zijn oog laten vallen op Salim Diakité, een 26-jarige verdediger die momenteel onder contract staat bij Palermo.

Aernout Van Lindt

Deal tussen Zulte Waregem en Palermo komt heel dichtbij

Er is een akkoord bevestigd. Salim Diakité reist binnen de 24 uur naar Brussel voor zijn medische keuring. Zulte Waregem heeft een akkoord bereikt met Palermo FC over een huurtransfer. Dat laat transfergoeroe Sacha Tavolieri alvast weten.

De kans dat Salim Diakité klaar is voor de overstap te wagen naar de Jupiler Pro League. Essevee won zijn thuiswedstrijd op speeldag 1 met 2-1 tegen KRC Genk en heeft op die manier meteen een goede start gemaakt in het seizoen. Met de komst van Diakité halen ze een van hun prioriteiten in huis.

Zulte Waregem is nog niet klaar op de transfermarkt. De West-Vlaamse club heeft volgens transferexpert Sacha Tavolieri zijn oog laten vallen op Salim Diakité, een 26-jarige verdediger die momenteel onder contract staat bij Palermo.

De gesprekken tussen beide clubs zouden inmiddels al aan de gang zijn en volgens Tavolieri zouden de onderhandelingen behoorlijk vlotten.

Palermo wil deze zomer afscheid nemen van Diakité. De Malinese international keerde onlangs terug naar de Italiaanse club nadat hij het voorbije halfjaar op huurbasis uitkwam voor Juve Stabia. Daar kon hij Palermo er echter niet van overtuigen om hem opnieuw in de plannen voor het nieuwe seizoen op te nemen.

Salim Diakité lijkt onderweg naar Essevee

Volgens Tavolieri is Zulte Waregem geïnteresseerd in een huurdeal voor Diakité. De West-Vlamingen zouden daarbij meteen een aankoopoptie in de overeenkomst willen laten opnemen. Daardoor kan Essevee de verdediger eerst een seizoen aan het werk zien in de Jupiler Pro League om vervolgens te beslissen of het hem definitief wil overnemen.

Diakité kan bovendien op verschillende posities worden uitgespeeld. Zijn belangrijkste positie is die van rechtsachter, maar hij kan ook centraal in de defensie worden opgesteld. In het verleden speelde hij ook hoger op het veld. Die polyvalentie maakt hem een interessante optie voor Zulte Waregem, dat zijn selectie verder wil versterken met spelers die op meerdere posities uit de voeten kunnen. De kern van Essevee is bijlange nog niet compleet.

De verdediger is afkomstig uit Frankrijk, maar komt internationaal uit voor Mali. Hij verzamelde inmiddels acht caps voor zijn land. Diakité is 1,86 meter groot en staat sinds januari 2024 onder contract bij Palermo. De Italianen namen hem destijds over van Ternana.

Onderhandelingen tussen de clubs lopen

Palermo lijkt inmiddels bereid om mee te werken aan een vertrek. Diakité ligt nog tot medio 2028 onder contract, maar wordt niet beschouwd als een vaste waarde voor het nieuwe seizoen. Een uitleenbeurt naar België kan voor alle partijen dan ook een oplossing bieden.

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