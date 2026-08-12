DONE DEAL: Ambitieuze Belgische profclub haalt uit met spits Union SG

Lierse heeft stevig uitgehaald op de transfermarkt. Het heeft Cristian Makaté overgenomen van Union SG. Daarmee is hij na een uitleenbeurt aan La Louvière klaar voor een nieuwe stap in zijn carrière. Benieuwd wat hij in de Challenger Pro League kan laten zien.

Union SG en Lierse zijn eruit geraakt over een permanente deal van Cristian Makaté. Dat hebben beide teams ondertussen laten weten via hun officiële kanalen. Op die manier komt er een einde aan vier seizoenen bij de Brusselaars voor de spits.

Lierse bereikte namelijk een akkoord met Union SG omtrent de overgang van Cristian Makaté. De 23-jarige spits met Spaanse nationaliteit tekende een overeenkomst voor twee seizoenen met optie op nog een extra seizoen op het Lisp.

Lierse haalt uit met Makaté, die vorig seizoen werd uitgeleend aan La Louvière

Makaté is international van Equatoriaal-Guinea en een jeugdproduct van RCD Mallorca, waar hij opgroeide. In de zomer van 2022 tekende de aanvaller bij Union SG, waar hij aanvankelijk voor het tweede elftal speelde. Bij Union U23 kon hij in 82 wedstrijden maar liefst 53 keer de netten doen trillen.

Op 30 oktober 2024 maakte Makaté zijn profdebuut bij de hoofdmacht van de Brusselaars. Hij zat ook regelmatig in de selectie tijdens de Champions League-campagne. De definitieve doorbraak bleef enigszins uit en de voorbije maanden werd hij utigeleend aan La Louvière.

Lierse verwelkomt Cristian Makaté van Union SG voor een meerjarig contract

Bij de Henegouwers speelde hij zelfs keer in de Jupiler Pro League, maar deze zomer keerde hij 'gewoon' terug naar Brussel. Nu heeft Lierse hem op definitieve basis en voor meerdere seizoenen beet en kan Makaté opnieuw aan scoren gaan denken.





"Onze kersverse aanwinst trainde vandaag een eerste keer mee. Bienvenido bij de grootste kleine club, Cristian", lieten ze bij Lierse op de eigen webstek meteen weten dat ze heel erg blij zijn met de komst van de jonge aanvaller. "Veel geluk, Cris", klonk het daar via de sociale media. Dat deden ze onder meer via X: