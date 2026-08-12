Anderlecht kent hem, Bob Peeters lyrisch: Beveren toont ambitie met nieuwe spits

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Anderlecht kent hem, Bob Peeters lyrisch: Beveren toont ambitie met nieuwe spits
Foto: © photonews
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SK Beveren begon zijn seizoen met een nederlaag op bezoek bij Royal Antwerp FC. Om dit seizoen in de Jupiler Pro League te blijven, zoekt de promovendus naar interessante versterkingen. Met Elohim Kaboré hebben ze nu opnieuw raak weten te schieten.

SK Beveren versterkt zijn aanval met Elohim Kaboré. De 19-jarige Burkinese international komt voor één seizoen op huurbasis over van het Zweedse Hammarby IF. Dat team speelde een paar weken geleden nog tegen RSC Anderlecht in de voorrondes van de Europa League.

In de overeenkomst met de speler die overkomt van de Zweedse nummer twee werd ook een optie tot aankoop opgenomen. Dat laat SK Beveren weten in een persbericht op de eigen webstek. De speler die zijn opleiding kende bij ASEC Mimosas in Ivoorkust komt nu over naar België.

SK Beveren haalt Elohim Kaboré in huis

Bij Beveren kennen ze ASEC Mimosas natuurlijk nog uit vervlogen tijden met de hele generatie aan Ivorianen die ooit bij de Wase Leeuwen speelden. Sinds 2025 was de aanvaller actief in Zweden, waar hij snel zijn debuut maakte in de Allsvenskan. Amper vijftien seconden na zijn invalbeurt scoorde hij zijn eerste competitiedoelpunt met zijn eerste balcontact.

De international van Burkina Faso is volop aan zijn ontwikkeling bezig en kan dan ook een pittige versterking zijn voor Beveren. De speler zelf? Die is uiteraard heel blij om in Beveren te zijn en hij voelt nu al aan dat het een belangrijke club vor hem zal worden. Hij wil graag veel goals scoren.

Bob Peeters in de wolken met komst van Elohim Kaboré

General Manager Sports SK Beveren is dan weer lyrisch. Hij ziet dat Beveren met Lennart Mertens al een aanvaller heeft die dodelijk kan zijn in de grote rechthoek, maar dat ze met Kaboré een heel ander profiel toevoegen aan de kern.

"Kaboré is een jonge aanvaller met een hoog plafond. Hij geeft onze coach extra opties en kan zowel in en rond de zestien als afwerker zijn stempel drukken, als vanuit een meer dynamische rol impact hebben", is hij vol lof voor de volgens hem koelbloedige aanvaller.

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Hammarby
SK Beveren
Elohim Kaboré

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