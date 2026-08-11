Al na één speeldag frustratie over scheidsrechters: "Dat reglement is toch lek?"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 5 reacties
Al na één speeldag frustratie over scheidsrechters: "Dat reglement is toch lek?"
Foto: © photonews
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Hein Vanhaezebrouck heeft na de eerste speeldag van de Jupiler Pro League de nodige vraagtekens bij de arbitrage. De analist van DAZN zag verschillende beslissingen waarbij volgens hem te snel werd gefloten voor lichte contacten.

Vooral de manier waarop de grens wordt gelegd tussen een normaal duel en een overtreding, zorgt voor vragen. Vanhaezebrouck sprak voor de competitiestart nog met scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot over die kwestie.

“Mijn vraag was: waar leggen we de lat wat toelaatbaarheid en contacten betreft? Gaan we elk contact fluiten of laten we gewoon spelen bij een duwtje of tikje? Ook in de zestien?”, vraagt hij zich af in Het Nieuwsblad.

Lichte contacten frustreren Vanhaezebrouck

Lardot gaf volgens Vanhaezebrouck aan dat er opnieuw iets meer zou worden toegelaten. Toch zag de voormalige trainer van onder meer AA Gent en Anderlecht daar tijdens de eerste speeldag weinig van terug. “Ik zag dit weekend te veel fases die niet verdienden gefloten te worden. Contacten waar een speler zelf beslist om zich te laten vallen. Contacten die hem niet echt ten val brengen.”

Een voorbeeld daarvan zag hij bij STVV-Lommel. De thuisploeg kreeg een strafschop na een licht contact van Sebaoui op Eyoma. “Er is een licht contact van Sebaoui, maar niet in die mate dat Eyoma uit evenwicht wordt gebracht. De VAR riep de scheidsrechter naar het scherm, maar voor mij was dat geen penalty.”

Het reglement is lek

Even later kreeg STVV zelf een strafschop wegens vermeend handspel, maar daar greep de VAR volgens Vanhaezebrouck wel terecht in. In de slotfase volgde opnieuw een opvallend moment. Diouf kreeg de bal tegen zijn arm, waarna hij vervolgens zelf scoorde. Het doelpunt werd afgekeurd omdat een doelpuntenmaker de bal niet met de arm mag raken, ook wanneer dat onvrijwillig gebeurt.

“Nochtans is zijn arm tegen het lichaam. Het reglement zegt echter dat een doelpuntenmaker de bal niet mag geraakt hebben met de arm. Een andere speler mag dat wel? Dat reglement is toch lek? Discriminerend zelfs. Handspel is handspel.”

Ook bij Club Brugge-KV Kortrijk zag hij een vergelijkbare situatie. Diakhon ging volgens hem te makkelijk neer na minimaal contact. “Voor mij moet de VAR daar tussenkomen. Nogmaals, waar leg je de lat?”

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