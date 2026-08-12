Lukaku op weg naar Turkije - wat wil dat zeggen voor de Rode Duivels?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Lukaku op weg naar Turkije - wat wil dat zeggen voor de Rode Duivels?
Foto: © photonews
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Romelu Lukaku is onderweg naar Turkije, waar hij zal tekenen voor Fenerbahçe. Woensdagavond zet hij voet op Turkse bodem. En dan kan de boel helemaal losbarsten. Maar wat met de Rode Duivels? Philippe Albert spreekt over de zaak.

Romelu Lukaku is onderweg naar Fenerbahçe. Daar zal hij voet zetten op Turkse bodem op woensdagavond. En dat zal misschien nog meer indruk maken als de eclips die we in Europa te zien zullen krijgen.

Drie keer scoren op het WK 2026, telkens als invaller: Romelu Lukaku liet ook zonder topvorm voelen dat hij nog altijd weegt op een wedstrijd. Dat maakt zijn volgende clubkeuze relevant voor de Rode Duivels. Na een lastige periode bij Napoli lonkt Fenerbahçe, waar hij vooral kan krijgen wat hij het meest miste: minuten en ritme.

Een seizoen in Italië dat nooit op gang kwam

Zijn laatste jaargang in de Serie A werd gehinderd door blessures. Al tijdens de voorbereiding liep het mis, waardoor Lukaku maanden aan de kant stond. Toen hij even terugkeerde, volgde al snel een nieuwe terugslag.

De spits miste de interlandperiode van maart met de Rode Duivels en koos ervoor om verder te revalideren in Antwerpen. Bij Napoli viel dat slecht. De verstandhouding verslechterde en de club zette hem op de transferlijst.

Philippe Albert: “Hou hem zo lang mogelijk bij de nationale ploeg”

Voor oud-international Philippe Albert overstijgt het dossier de clubtoekomst van Lukaku. Hij kijkt vooral naar de impact op de selectie: “Voor mij draait het bij hem nu om de nationale ploeg, want we hebben nog altijd geen vervanger. Dat is het probleem. En die gaan we nooit vinden. Het is jammer om te zeggen, maar zo is het. We moeten proberen hem zo lang mogelijk te houden.”

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Albert Philippe

In Istanbul kan Lukaku opnieuw vaste waarde worden. Fenerbahçe bereikte een akkoord om hem voor zes miljoen euro over te nemen; de officiële aankondiging volgt spoedig. Albert kijkt positief naar die stap: “Voor de Rode Duivels en voor Mark van Bommel is zijn transfer naar Fenerbahçe een goede zaak. Romelu gaat spelen, hij gaat goals maken en hij gaat prijzen pakken. Dat is alles wat een profvoetballer wil.”

Lukaku kwam ritme tekort door de opeenvolgende blessures. Bij Fenerbahçe kan hij week na week spelen, automatismen opbouwen en weer vertrouwen tanken. Dat is precies wat de nationale ploeg op termijn kan gebruiken.

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