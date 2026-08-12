Zware balans na uitschakeling CL: speelt Union SG sterkhouders kwijt?

Union SG heeft een bittere pil moeten slikken tegen Bodo/Glimt. Na verlengingen werd het uitgeschakeld en zo missen de Brusselaars de kans om de Champions League te spelen. En dus is de vraag wat er nu binnen de spelerskern gaat gebeuren.

De tranen en de frustratie op het gezicht van Kevin Mac Allister na de uitschakeling van Union Saint-Gilloise op het veld van Bodo/Glimt spraken boekdelen. De Argentijn is 28, heeft nog maar één jaar contract en draagt sinds het vertrek van Christian Burgess de kapiteinsband. Het is dan ook logisch dat de Europese exit meteen doorweegt op de vragen rond zijn toekomst in het Dudenpark.

Dat betekent niet dat Mac Allister zelf een vertrek zal forceren. Maar bij Union kennen ze dit soort situaties intussen door en door. Champions League-voetbal zou een stevige troef zijn geweest om sterkhouders langer aan boord te houden. CEO Philippe Bormans probeerde wel te sussen door te stellen dat de kern niet volledig uit elkaar zal vallen, maar hij liet tegelijk verstaan dat er deze zomer nog uitgaande transfers mogelijk blijven.

Wie gaat er deze zomer nog vertrekken bij Union SG?

Mac Allister wordt op Transfermarkt op 12 miljoen euro geschat. Zonder contractverlenging — en daar lijken vandaag geen duidelijke signalen voor — dreigt Union hem binnen twaalf maanden transfervrij kwijt te spelen. Voor een club die zichzelf financieel gezond houdt door net op tijd keuzes te maken, is dat een scenario dat moeilijk te verantwoorden valt. Union werkt al jaren met een koele, pragmatische aanpak: sportieve ambitie én slim handelen op de markt, dat is hoe de club “in het groen” blijft.

Adem Zorgane ligt dan weer vast tot 2029, waardoor Union in onderhandelingen sterker staat. Alleen: de Algerijn heeft nooit verborgen dat hij zichzelf op termijn hogerop ziet. Zelfs bij zijn komst klonk het al dat Union voor hem een opstap richting de Europese top moest worden — een uitspraak die bij een nieuw publiek altijd gevoelig ligt, maar wel perfect past in zijn carrièreplanning.

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Zonder Champions League wordt het voor geïnteresseerde clubs mogelijk nét iets makkelijker om hem deze zomer te overtuigen. “Een speler moet aan zijn carrière denken”, zei hij enkele maanden geleden, al herhaalde hij ook dat hij zich goed voelt in Brussel. Toch blijft zijn dossier voor nervositeit zorgen: zijn afwezigheid in de heenmatch tegen Bodo/Glimt zorgde meteen voor speculatie, wat aangeeft hoe scherp elk signaal rond Zorgane wordt gelezen.



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Promise David: afscheid dat al langer in de lucht hangt?

Bij Promise David lijkt het verhaal al verder te staan. De Canadese aanvaller wordt al weken aan een vertrek gelinkt, met VfB Stuttgart als vaakst genoemde bestemming. Volgens sommige signalen leek hij zijn transfer zelfs al bijna zelf te bevestigen. In dat geval verandert de uitschakeling in de Champions League-voorronde weinig aan zijn keuze.

De vraag is vooral of David deze dubbele confrontatie nog mee afwerkte als een soort afscheidscadeau aan Union. De komende dagen zullen uitwijzen hoe concreet alles is. Sportief is het alleszins een risico: als Union hem effectief verliest, moet er een vervanger komen. En het verschil in aantrekkingskracht op de transfermarkt is groot tussen “Champions League-deelnemer” en “Europa League-/Conference League-ploeg”.

Ook Fedde Leysen op radar: defensie dreigt het hardst getroffen te worden

Alsof dat nog niet volstaat, is er ook Fedde Leysen, die hardnekkig met Italië wordt gelinkt. En net daar zit de grootste sportieve dreiging: een vertrek van het duo Leysen–Mac Allister zou Union veel dieper raken dan een uitgaande transfer van Promise David of zelfs Adem Zorgane.

Union is het intussen gewoon om bijna elke zomer zijn nummer negen te vervangen, en op het middenveld is de bezetting stevig. Achterin is het verhaal anders. Met Ross Sykes maanden out en Burgess al vertrokken, dreigt de defensie in korte tijd helemaal van gedaante te veranderen. En net dat maakt de komende weken op de transfermarkt zo bepalend voor het vervolg van het seizoen in het Dudenpark.