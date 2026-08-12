'Ongezien: La Louvière troeft Club en Gent af voor speler Patro'

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Elke dag een nieuw verhaal over de jonge Léandro Rousseau? Daar lijkt het wel naar. Na een prima seizoen bij Patro Eisden Maasmechelen heeft hij de ploegen voor het uitkiezen. Daar is nu ook Franse interesse bijgekomen.