Aernout Van Lindt
Officieel: we hebben er een extra wapen met verleden bij KAA Gent bij - mogelijk al op het WK
Matias Fernandez Pardo heeft over zijn internationale toekomst beslist en wil voor België spelen. Dat is ondertussen middels een statement ook helemaal duidelijk gemaakt. Ook Vincent Mannaert is een heel erg gelukkige man.

Het hing al even in de pijplijn, maar nu is er ook duidelijkheid gekomen: Matias Fernandez Pardo zal uitkomen voor de Rode Duivels. “De keuze voor België was niet eenvoudig”, aldus Fernandez-Pardo zelf in een eerste reactie.

“Omdat ik mij zowel met België als met Spanje sterk verbonden voel. De positieve en eerlijke gesprekken met Rudi Garcia en Vincent Mannaert hebben uiteindelijk mee de doorslag gegeven om voor België te kiezen. Daarnaast heeft het samenspel met mijn clubgenoten Thomas Meunier en Nathan Ngoy bij Lille mij extra gesterkt in mijn beslissing."

"Zij hebben mij geholpen om mijn gevoel verder te bevestigen, zowel op als naast het veld. Ik kijk ernaar uit om mij volledig in te zetten voor het Belgisch nationaal elftal", aldus de aanvaller in een eerlijk gesprek volgens Gazet van Antwerpen.

Vincent Mannaert zeer tevreden met beslissing van Matias Fernandez Pardo

Ook sportief directeur Vincent Mannaert is tevreden met de beslissing van de aanvaller. “Wij zijn erg blij met zijn beslissing”, aldus Mannaert. “Hij is een talentvolle aanvaller met veel kwaliteiten en potentieel. We hebben de voorbije periode constructieve gesprekken gevoerd en appreciëren vooral de maturiteit en duidelijkheid waarmee hij deze beslissing heeft genomen. We wensen hem alle succes toe in zijn verdere internationale carrière.”

Dan blijft er voor de Belgische voetbalbond nog een administratieve kwestie op te lossen. De bond zou momenteel alles in het werk stellen om de nodige stappen tijdig af te ronden, zodat Fernandez-Pardo ook effectief speelgerechtigd is. Het wordt een echte race tegen de klok voor onze federatie, zeker omdat Rudi Garcia gezien de huidige vorm van zijn aanvallers wel degelijk extra scorend vermogen kan gebruiken.

