Hierom is Anderlecht vol voor Antoine Sibierski gegaan: 10 miljoen euro winst gecreëerd

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Antoine Sibierski is de grote architect van de titel van ESTAC Troyes in de Franse Ligue 2. Het bewijs: drie spelers die hij voor een erg lage transfersom haalde, staan in het elftal van het seizoen en zagen hun marktwaarde ontploffen.

De aanstelling van Antoine Sibierski aan het hoofd van de sportieve leiding van Sporting Anderlecht verraste sommigen. Toch pleit het palmares van de 51-jarige Fransman, de grote architect van de promotie van Troyes naar de Ligue 1, in zijn voordeel.

Kampioen met ESTAC, waar hij vertrok wegens meningsverschillen met het bestuur, de ex-speler van Lens, Manchester City en Newcastle, die al op de bank zat bij Paars-wit tijdens de verplaatsing naar AA Gent, had op het einde van dit seizoen nog een andere titel kunnen krijgen: die van beste sportief directeur van de Ligue 2.

Een prijs die officieel niet bestaat, maar die Antoine Sibierski wel had verdiend. Drie van zijn aanwinsten, die voor een bescheiden prijs naar het Stade de l'Aube werden gehaald, staan namelijk in het elftal van het seizoen van de Franse tweede klasse.

Drie topdeals van Antoine Sibierski in het elftal van het seizoen in de Ligue 2

De eerste is een middenvelder: Martin Adeline. Gehaald voor 600.000 euro terwijl hij op referentiesite Transfermarkt op 1 miljoen euro stond, is de 22-jarige - goed voor tien goals en elf assists en intussen geschat op 5 miljoen euro - vergezeld van een ploegmaat, Antoine Mille, die door Antoine Sibierski werd binnengehaald voor 500.000 euro, dus 200.000 euro onder zijn waarde. De 28-jarige wordt vandaag op 2 miljoen euro geschat.

Derde aanwinst van Antoine Sibierski in het elftal van het seizoen van de Ligue 2: Tawfik Bentayeb, gehuurd met aankoopoptie van Union Touarga (Marokko), wiens waarde in enkele maanden steeg van 600.000 euro naar 5 miljoen euro.

Sibierski heeft het talent om spelers onder hun werkelijke waarde te strikken en hun meerwaarde te laten ontploffen. Een vierde speler van Troyes, niet door Sibierski gehaald (de ervaren Adrien Monfray), staat eveneens in het elftal van het seizoen, terwijl de Trainer van het Jaar niemand minder is dan Stéphane Dumont, ook aangetrokken tijdens de Sibierski-periode.

Jelle Vossen gaat los over hét omslagpunt: "Enige uitleg die ik kon bedenken is dat het persoonlijk was"

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

