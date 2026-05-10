Datum: 10/05/2026 13:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Ghelamco Arena (Arteveldestadion)
Gent geraakt niet voorbij 10 man van Anderlecht in barslechte tweede helft, Cvetkovic laat ploeg in de steek
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit de Planet Group Arena
| 159 reacties
Gent geraakt niet voorbij 10 man van Anderlecht in barslechte tweede helft, Cvetkovic laat ploeg in de steek
Foto: © photonews

Anderlecht leek de eerste helft aan een goeie generale repetitie bezig voor de bekerfinale. De Brusselaars kwamen ook op voorsprong, maar net voor rust gaven ze die weg en pakte Cvetkovic rood. Gent domineerde de barslechte tweede helft, maar kon amper kansen afdwingen.

Hoe schiet je jezelf in de voet? Vraag het eens aan Anderlecht en vooral Mihajlo Cvetkovic. Anderlecht domineerde de 40 minuten lang in de Planet Group Arena. Nieuw sportief directeur Antoine Sibierski had plaatsgenomen op de bank van paars-wit en dat inspireerde de spelers van paars-wit blijkbaar.

Dominant Anderlecht

Ze weten dat er deze zomer een hele hertekening van de kern zal komen en wilden zich duidelijk tonen aan hun nieuwe baas. Anderlecht greep Gent immers bij de keel met een heel hoge pressing en liet de thuisploeg daar het eerste halfuur amper onderuit komen.

Opvallend ook: alle aanvallers probeerden van afstand te scoren. Davy Roef had het knap lastig met de pogingen van Degreef, Cvetkovic en Bertaccini. Vooral die laatste testte de doelman met een heel knappe halve volley, maar Roef pakte uit met een even goeie save.

Maar Bertaccini bracht Anderlecht wel op voorsprong, al kreeg hij de goal niet op zijn naam. Na het goed veroveren van het leer bij Volckaert wou hij voorzetten, maar zijn pass ging via het been van Lopes door de benen van Roef in doel. 0-1 en dat was zeker niet onverdiend.

Het licht ging uit bij Cvetkovic

Anderlecht had een dubbele voorsprong wel kunnen verantwoorden, maar het was dus Roef die zijn ploeg in de running hield. Tegen de gang van het spel in kwam Gent vijf minuten voor rust op gelijke hoogte na een sterke actie van Goore op de achterlijn en Duverne had maar binnen te duwen. 

Maar dan... ging het licht uit bij Cvetkovic. Hij had zich van dag vergist. Het Gents Boksgala was immers vrijdag. De Serviër had eerst om een penalty gevraagd nadat hij in de rug werd gelopen in de zestien. Die kreeg hij niet en bij een volgende fase kwam de frustratie er duidelijk uit. Bij een nieuw duel met Van Der Heyden maakte hij een slaande beweging en kreeg rood onder de neus geduwd.

Draak van een tweede helft

Gent domineerde zo natuurlijk de hele tweede helft, maar openingen vinden in de verdediging van Anderlecht - dat geen intentie meer maakte om te voetballen - deden ze niet. Veel voorzetten, maar Hey, Angély en Augustinsson werkten alles weg. De kwaliteit bij Gent was te weinig om iets afte dwingen. 

Intussen was ook Rik De Mil onwel geworden en moest vervangen worden door Mbaye Leye. Die tweede helft... Wat moet je ervan zeggen? 1B-niveau zou een belediging voor 1B zijn, want daar is er meer te zien. Eén keer was Van Der Heyden er dichtbij, maar de bal verdween aan de verkeerde kant van de paal.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 7.9 8
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Van Der Heyden Siebe   90' 6.6 5
  • Nauwkeurige passes: 69/75 (92%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Volckaert Matties 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 70/80 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Duverne Jean-Kevin 78' 7.7 6
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 41/48 (85.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Skoras Michal 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 30/32 (93.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/8 (12.5%)
Meer statistieken
De Vlieger Tibe 90' 7.2 6
  • Nauwkeurige passes: 58/64 (90.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Lopes Leonardo Da Silva 90' 6.6 6
  • Nauwkeurige passes: 45/50 (90%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Araujo Tiago   90' 6.9 6
  • Nauwkeurige passes: 60/68 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/16 (18.8%)
  • Balverliezen: 24
Meer statistieken
Omgba Aimé 67' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 41/44 (93.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Cisse Ibrahima 78' -
Goore Hyllarion A 67' 7.3 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bank
Hashioka Daiki 0'  
Kanga Wilfried 12' 6.8 -
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Sonko Momodou   23' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Delorge Mathias 0'  
Dean Max 23' 6.5 -
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Hong Hyun-Seok 0' 6.2  
Meer statistieken
Peersman Kjell 0'  
Kadri Abdelkahar 12' 6.4 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Vernemmen Hannes 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.1 7
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 11/37 (29.7%)
Meer statistieken
Camara Ilay 60' 6.5 7
  • Nauwkeurige passes: 21/22 (95.5%)
Meer statistieken
Angely Mathys 90' 6.8 7
  • Nauwkeurige passes: 35/42 (83.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Hey Lucas 90' 6.9 7.5
  • Nauwkeurige passes: 39/43 (90.7%)
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig 90' 6.0 7
  • Nauwkeurige passes: 13/21 (61.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Kana Marco   60' 6.6 6.5
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
Meer statistieken
Verschaeren Yari 90' 6.4 6
  • Nauwkeurige passes: 26/33 (78.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/7 (0%)
Meer statistieken
De Cat Nathan   73' 6.0 6
  • Nauwkeurige passes: 23/30 (76.7%)
Meer statistieken
Degreef Tristan 90' 6.3 7
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo   45' 6.3 6.5
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bertaccini Adriano 60' 6.9 7
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Hazard Thorgan 0'  
Sikan Danylo   0' 6.3  
Meer statistieken
Ilic Mihajlo 0'  
Huerta César 17' 5.8 -
Meer statistieken
Rits Mats 30' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 2/7 (28.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/7 (0%)
Meer statistieken
Heekeren Justin 0'  
Nga Kana Joshua 0'  
Maamar Ali   30' 5.9 -
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Kanate Ibrahim 30' 6.2 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Herbeleef KAA Gent - Anderlecht

Vooraf

LIVE: Voor Anderlecht en Gent staat hun seizoen op het spel: paars-wit houdt beter iets achter de hand

LIVE: Voor Anderlecht en Gent staat hun seizoen op het spel: paars-wit houdt beter iets achter de hand

09:48

Voor zowel KAA Gent als Anderlecht staat er zondagmiddag bijzonder veel op het spel. Om 13u30 kruisen beide ploegen de degens in de Planet Group Arena in een wedstrijd die ...

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 18:30 KV Mechelen KV Mechelen
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved