Gent geraakt niet voorbij 10 man van Anderlecht in barslechte tweede helft, Cvetkovic laat ploeg in de steek

Anderlecht leek de eerste helft aan een goeie generale repetitie bezig voor de bekerfinale. De Brusselaars kwamen ook op voorsprong, maar net voor rust gaven ze die weg en pakte Cvetkovic rood. Gent domineerde de barslechte tweede helft, maar kon amper kansen afdwingen.

Hoe schiet je jezelf in de voet? Vraag het eens aan Anderlecht en vooral Mihajlo Cvetkovic. Anderlecht domineerde de 40 minuten lang in de Planet Group Arena. Nieuw sportief directeur Antoine Sibierski had plaatsgenomen op de bank van paars-wit en dat inspireerde de spelers van paars-wit blijkbaar.

Dominant Anderlecht

Ze weten dat er deze zomer een hele hertekening van de kern zal komen en wilden zich duidelijk tonen aan hun nieuwe baas. Anderlecht greep Gent immers bij de keel met een heel hoge pressing en liet de thuisploeg daar het eerste halfuur amper onderuit komen.

Opvallend ook: alle aanvallers probeerden van afstand te scoren. Davy Roef had het knap lastig met de pogingen van Degreef, Cvetkovic en Bertaccini. Vooral die laatste testte de doelman met een heel knappe halve volley, maar Roef pakte uit met een even goeie save.

Maar Bertaccini bracht Anderlecht wel op voorsprong, al kreeg hij de goal niet op zijn naam. Na het goed veroveren van het leer bij Volckaert wou hij voorzetten, maar zijn pass ging via het been van Lopes door de benen van Roef in doel. 0-1 en dat was zeker niet onverdiend.





Het licht ging uit bij Cvetkovic

Anderlecht had een dubbele voorsprong wel kunnen verantwoorden, maar het was dus Roef die zijn ploeg in de running hield. Tegen de gang van het spel in kwam Gent vijf minuten voor rust op gelijke hoogte na een sterke actie van Goore op de achterlijn en Duverne had maar binnen te duwen.

Maar dan... ging het licht uit bij Cvetkovic. Hij had zich van dag vergist. Het Gents Boksgala was immers vrijdag. De Serviër had eerst om een penalty gevraagd nadat hij in de rug werd gelopen in de zestien. Die kreeg hij niet en bij een volgende fase kwam de frustratie er duidelijk uit. Bij een nieuw duel met Van Der Heyden maakte hij een slaande beweging en kreeg rood onder de neus geduwd.

Draak van een tweede helft

Gent domineerde zo natuurlijk de hele tweede helft, maar openingen vinden in de verdediging van Anderlecht - dat geen intentie meer maakte om te voetballen - deden ze niet. Veel voorzetten, maar Hey, Angély en Augustinsson werkten alles weg. De kwaliteit bij Gent was te weinig om iets afte dwingen.

Intussen was ook Rik De Mil onwel geworden en moest vervangen worden door Mbaye Leye. Die tweede helft... Wat moet je ervan zeggen? 1B-niveau zou een belediging voor 1B zijn, want daar is er meer te zien. Eén keer was Van Der Heyden er dichtbij, maar de bal verdween aan de verkeerde kant van de paal.