Club Brugge krijgt de titel niet cadeau: Union rolt KV Mechelen op en nadert tot op één punt

Union moest zich herstellen van de tik van vorig weekend, en dat zonder drie geschorste titularissen. Club Brugge krijgt de titel echter niet in de schoot geworpen. Ondanks een moeizame eerste helft won Union ruim van KV Mechelen en nadert het tot op één punt van de leider.

Dit was geen affiche die Union puntenverlies mocht opleveren. De schorsingen van Burgess, Mac Allister en Zorgane maakten het er echter niet makkelijker op. Hubert koos voor Sylla, Leysen en Schoofs als hun vervangers. Daarnaast speelde hij met Biondic voorin en verdween Niang naar de bank. Tegenstander KV Mechelen speelde met dezelfde elf die het vorige zondag haalden van Gent.

Na het verlies in Sint-Truiden kon een vroeg doelpunt de Unionisten weer een beter gevoel geven over de titelstrijd. Zo gezegd, zo gedaan. De combinatie tussen Khalaili en Schoofs creëerde een pak ruimte. Biondic stond te wachten op de voorzet van Khalaili. Miras kon er onvoldoende bij om het schot van de aanvaller te stoppen (1-0).

Scherpen houdt voorsprong Union op het bord

Wie dacht dat Union zo gelanceerd was voor een zorgeloze avond, kwam bedrogen uit. Mechelen was niet aangeslagen en was niet te bedeesd om initiatief te nemen. Kansen afdwingen tegen Union is echter nog wat anders. Dat lukte het best toen Smith een voorzet niet goed wegwerkte. Van Brederode kon aanleggen van in de zestien, Scherpen had een knappe save in huis.

Vlak hierna ging Halhal in de fout aan de overzijde. Rodriguez stond zo plots alleen voor doel, maar besloot ver naast. Het zou een van de laatste acties zijn van de Ecuadoraan, die even voorbij het halfuur uitviel. Dat kan er naast die schorsingen ook nog wel bij, moet Hubert gedacht hebben. Toch moest de USG-coach niet vrezen: zonder denderend voetbal te brengen liep zijn ploeg na de pauze verder uit.





Mechelen geeft 2-0 weg en daarna breekt de veer

KV Mechelen was immers in een vrijgevige bui. Miras speelde slap in op Halhal, waardoor Schoofs er tussen zat en El Hadj de 2-0 kon scoren. Miras toonde zich daarna wel van zijn betere kant. De Spaanse doelman verwerkte de schoten van Sykes en Biondic prima. Dat nam niet weg dat de wedstrijd ondertussen wel in een beslissende plooi lag.

Uiteraard lag er in het slot nog ruimte voor Union om naar meer kansen te counteren. Fuseini ontsnapte zo een keertje. Via Miras ging het leer in hoekschop. Fuseini moest niet wanhopen: in blessuretijd kon de Ghanees zwak verdedigen nog wel van dichtbij afstraffen met de 3-0. Union heeft vertrouwen getankt voor de bekerfinale tegen Anderlecht en de topper bij Club Brugge.