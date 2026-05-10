Union SG Union SG
3-0
KV Mechelen KV Mechelen
(Anan Khalaili) Mateo Biondic 11'
1-0
Anouar Ait El Hadj 61'
2-0
Mohammed Fuseini 90+1'
3-0
Datum: 10/05/2026 18:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Joseph Marien stadion
Club Brugge krijgt de titel niet cadeau: Union rolt KV Mechelen op en nadert tot op één punt
Kevin Vanbuggenhout
Foto: © photonews

Union moest zich herstellen van de tik van vorig weekend, en dat zonder drie geschorste titularissen. Club Brugge krijgt de titel echter niet in de schoot geworpen. Ondanks een moeizame eerste helft won Union ruim van KV Mechelen en nadert het tot op één punt van de leider.

Dit was geen affiche die Union puntenverlies mocht opleveren. De schorsingen van Burgess, Mac Allister en Zorgane maakten het er echter niet makkelijker op. Hubert koos voor Sylla, Leysen en Schoofs als hun vervangers. Daarnaast speelde hij met Biondic voorin en verdween Niang naar de bank. Tegenstander KV Mechelen speelde met dezelfde elf die het vorige zondag haalden van Gent.

Na het verlies in Sint-Truiden kon een vroeg doelpunt de Unionisten weer een beter gevoel geven over de titelstrijd. Zo gezegd, zo gedaan. De combinatie tussen Khalaili en Schoofs creëerde een pak ruimte. Biondic stond te wachten op de voorzet van Khalaili. Miras kon er onvoldoende bij om het schot van de aanvaller te stoppen (1-0).

Scherpen houdt voorsprong Union op het bord

Wie dacht dat Union zo gelanceerd was voor een zorgeloze avond, kwam bedrogen uit. Mechelen was niet aangeslagen en was niet te bedeesd om initiatief te nemen. Kansen afdwingen tegen Union is echter nog wat anders. Dat lukte het best toen Smith een voorzet niet goed wegwerkte. Van Brederode kon aanleggen van in de zestien, Scherpen had een knappe save in huis. 

Vlak hierna ging Halhal in de fout aan de overzijde. Rodriguez stond zo plots alleen voor doel, maar besloot ver naast. Het zou een van de laatste acties zijn van de Ecuadoraan, die even voorbij het halfuur uitviel. Dat kan er naast die schorsingen ook nog wel bij, moet Hubert gedacht hebben. Toch moest de USG-coach niet vrezen: zonder denderend voetbal te brengen liep zijn ploeg na de pauze verder uit. 

Mechelen geeft 2-0 weg en daarna breekt de veer

KV Mechelen was immers in een vrijgevige bui. Miras speelde slap in op Halhal, waardoor Schoofs er tussen zat en El Hadj de 2-0 kon scoren. Miras toonde zich daarna wel van zijn betere kant. De Spaanse doelman verwerkte de schoten van Sykes en Biondic prima. Dat nam niet weg dat de wedstrijd ondertussen wel in een beslissende plooi lag.

Uiteraard lag er in het slot nog ruimte voor Union om naar meer kansen te counteren. Fuseini ontsnapte zo een keertje. Via Miras ging het leer in hoekschop. Fuseini moest niet wanhopen: in blessuretijd kon de Ghanees zwak verdedigen nog wel van dichtbij afstraffen met de 3-0. Union heeft vertrouwen getankt voor de bekerfinale tegen Anderlecht en de topper bij Club Brugge. 

Opstellingen

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 6.6 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/13 (30.8%)
Sylla Massiré 90' 8.0 -
  • Nauwkeurige passes: 50/57 (87.7%)
  • Intercepties: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/13 (30.8%)
Leysen Fedde 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 55/67 (82.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Sykes Ross 90' 7.7 -
  • Nauwkeurige passes: 36/48 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Khalaili Anan A 66' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 19/26 (73.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Schoofs Rob 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 39/52 (75%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Van de Perre Kamiel 78' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 23/28 (82.1%)
Smith Guilherme   66' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Ait El Hadj AnouarA 90' 8.4 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 28/31 (90.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Rodriguez Kevin 32' 6.2 -
  • Schoten op doel: 0/1
Biondic MateoA 78' 9.0 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Bank
Chambaere Vic 0'  
Barry Mamadou Thierno 0'  
Fuseini Mohammed 12' 7.6 -
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Pavlic Ivan 12' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
Giger Marc 0'  
Niang Ousseynou 24' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
Zeneli Besfort 58' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Patris Louis 24' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Florucz Raul 0'  
 

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 5.9 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/16 (25%)
St. Jago Tommy 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 60/73 (82.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/17 (17.6%)
Halhal Redouane 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 61/66 (92.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Marsa Jose 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 57/70 (81.4%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/16 (37.5%)
Antonio Bill 58' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Servais Mathis 90' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 57/69 (82.6%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/13 (0%)
Hammar Fredrik 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 46/56 (82.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/9 (11.1%)
Koudou Therence 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 41/45 (91.1%)
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Mrabti Kerim 68' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 17/24 (70.8%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Boersma Bouke 79' -
van Brederode Myron 79' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 31/44 (70.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Balverliezen: 22
Bank
De Wolf Ortwin 0'  
Diouf Gora 0'  
Konaté Mory 0'  
Bafdili Bilal 0'  
Raman Benito 11' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 2/6 (33.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Vanrafelghem Keano   22' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Salifou Dikeni 32' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Lenaerts Mauro 11' 6.5 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Decoene Massimo 0'  
Herbeleef Union SG - KV Mechelen
Union 'heeft nog geen woord gesproken over Anderlecht', Vanderbiest lacht Insta-post KVM-speler compleet weg

Union heeft gedaan wat het moest doen. David Hubert zweert dat Union het nu pas zal hebben over de bekerfinale tegen Anderlecht. Bij KV Mechelen bleek er ook wat te spelen.

Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
