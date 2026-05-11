Van Brederode houdt zich niet in over nederlaag tegen Union en zijn vervanging

KV Mechelen ging stevig onderuit op het veld van Union SG. Na de 3-0-nederlaag spaarde Myron van Brederode zijn ploeg niet. De Nederlandse flankaanvaller reageerde zichtbaar gefrustreerd op de manier van verliezen én op zijn opvallende vervanging in de slotfase.

KV Mechelen verliest opnieuw op pijnlijke manier

KV Mechelen kon op bezoek bij Royale Union Saint-Gilloise opnieuw geen resultaat boeken. Vooral de manier waarop de tegendoelpunten vielen, zorgde voor frustratie bij Myron van Brederode.

In gesprek met onder meer Voetbalkrant was Van Brederode opvallend scherp. “Daarnaast verliezen we hier gewoon weer op een heel kinderachtige manier. Die uitspraken van mij een paar weken geleden dat we verdedigen als kleine kinderen? Sta ik nog steeds achter”, vertelt hij.

De Nederlander gaf daarbij ook toe dat hij zelf deel uitmaakt van het probleem. Volgens hem ontbreekt het KV Mechelen momenteel te vaak aan volwassenheid in cruciale fases van wedstrijden.

Frustratie over gemiste kans én wissel

Van Brederode baalde niet alleen van de nederlaag, maar ook van een grote kans die hij zag gekeerd worden door Union-doelman Kjell Scherpen.

“Wat me het meeste gestoord heeft? Dat Scherpen die bal van mij eruit haalde”, vertelde hij eerlijk. Die fase typeerde volgens hem perfect hoe moeilijk het momenteel loopt voor KV Mechelen.



Ook zijn vervanging tien minuten voor tijd zorgde voor opvallende beelden. Van Brederode leek aanvankelijk niet te beseffen dat hij naar de kant moest. Toen duidelijk werd dat hij gewisseld werd, reageerde hij zichtbaar verrast richting de bank.

Van Brederode wil altijd spelen

De flankaanvaller probeerde na afloop diplomatisch te blijven over die wissel. “Ik denk dat het in het voetbal moeilijk is om het altijd eens te zijn met de trainer. Natuurlijk moet ik dat dan wel accepteren, maar ik wil gewoon alles spelen.”

Die reactie toont volgens supporters vooral zijn enorme winnaarsmentaliteit. Van Brederode wil zelfs in moeilijke wedstrijden blijven knokken en probeert altijd een verschil te maken voor zijn ploeg.

Europees voetbal nog altijd mogelijk

Ondanks de zware nederlaag weigert Van Brederode de hoop op Europees voetbal op te geven. Volgens hem leeft er nog altijd geloof binnen de spelersgroep van KV Mechelen.

“Je bent voetballer geworden om te winnen en dat doen we nu weinig. Ik kan helemaal niet tegen mijn verlies. Ik heb ook nog nooit zoveel verloren in mijn carrière”, besloot hij. Toch benadrukte hij dat KV Mechelen nog steeds ergens voor speelt en dat de strijd om Europees voetbal nog niet voorbij is.