Werk aan de winkel voor Sibierski: Union SG tikt ontstellend zwak Anderlecht helemaal van de mat

Union SG heeft weinig heel gelaten van RSC Anderlecht en op die manier nog eens laten zien wie ook dit seizoen de ploeg van Brussel is. Het werd een aangename voetbalavond met héél veel goals in de Champions' Play-offs.

Club Brugge kampioen, Union SG tweede en STVV derde. Dat was voor deze speeldag al helemaal zeker en duidelijk. De drie ploegen staken er dit seizoen met kop en schouders bovenuit tegenover de rest en dat wilden ze op de slotspeeldag nog eens laten zien.

En zo zou ook geschieden. Als we de som van de drie wedstrijden nemen, komen we uit op dertien(!) goals voor de top-3 en amper één doelpuntje voor de bezoekers. Een groot verschil dus tussen de drie bovenste teams en de drie daaronder.

Union SG tikt Anderlecht helemaal van de mat

David Hubert wilde op een mooie manier het sezioen afsluiten en dus koos hij voor de verwachte namen, roteren was er niet bij voor de slotwedstrijd van het seizoen. Bij Anderlecht geen Coosemans of Camara, want beiden waren licht geblesseerd.

Het verschil tussen Union SG en RSC Anderlecht was in de bekerfinale nog vrij klein gebleken, maar voor de laatste match van het seizoen werd het nog eens een echte afslachting voor paars-wit. Union SG rook bloed en dat leverde ook snel op.







Biondic maakte er na een dik kwartier 1-0 van, enkele minuten later werd het al 2-0 via Rodriguez. Door individuele fouten van RSC Anderlecht bovendien, want echt diep moest Union zelfs niet op het gaspedaal drukken om Anderlecht helemaal af te maken.

Het verschil tussen Union SG en Anderlecht is bijzonder groot

El Hadj en Khalaili maakten de match nog voor de rust al helemaal monddood: 4-0 bij de rust. Dan maar beterschap tonen na de koffie? Wel néén, want meteen na de koffie ging Thorgan Hazard zwaar in de fout en zo mocht Anderlecht met tien verder.

Kanaté kon de eer nog enigszins redden, nadat Sykes eerst de forfaitcijfers op het bord had gebracht. Neen, de ingesteldheid van Anderlecht was andermaal niet wat het had kunnen of moeten zijn. En dan wordt het verschil pijnlijk duidelijk. Antoine Sibierski heeft werk aan de winkel deze zomer.