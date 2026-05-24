Datum: 24/05/2026 18:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 10
Stadion: Joseph Marien stadion
Werk aan de winkel voor Sibierski: Union SG tikt ontstellend zwak Anderlecht helemaal van de mat
Union SG heeft weinig heel gelaten van RSC Anderlecht en op die manier nog eens laten zien wie ook dit seizoen de ploeg van Brussel is. Het werd een aangename voetbalavond met héél veel goals in de Champions' Play-offs.

Club Brugge kampioen, Union SG tweede en STVV derde. Dat was voor deze speeldag al helemaal zeker en duidelijk. De drie ploegen staken er dit seizoen met kop en schouders bovenuit tegenover de rest en dat wilden ze op de slotspeeldag nog eens laten zien.

En zo zou ook geschieden. Als we de som van de drie wedstrijden nemen, komen we uit op dertien(!) goals voor de top-3 en amper één doelpuntje voor de bezoekers. Een groot verschil dus tussen de drie bovenste teams en de drie daaronder.

Union SG tikt Anderlecht helemaal van de mat

David Hubert wilde op een mooie manier het sezioen afsluiten en dus koos hij voor de verwachte namen, roteren was er niet bij voor de slotwedstrijd van het seizoen. Bij Anderlecht geen Coosemans of Camara, want beiden waren licht geblesseerd.

Het verschil tussen Union SG en RSC Anderlecht was in de bekerfinale nog vrij klein gebleken, maar voor de laatste match van het seizoen werd het nog eens een echte afslachting voor paars-wit. Union SG rook bloed en dat leverde ook snel op.



Biondic maakte er na een dik kwartier 1-0 van, enkele minuten later werd het al 2-0 via Rodriguez. Door individuele fouten van RSC Anderlecht bovendien, want echt diep moest Union zelfs niet op het gaspedaal drukken om Anderlecht helemaal af te maken.

Het verschil tussen Union SG en Anderlecht is bijzonder groot

El Hadj en Khalaili maakten de match nog voor de rust al helemaal monddood: 4-0 bij de rust. Dan maar beterschap tonen na de koffie? Wel néén, want meteen na de koffie ging Thorgan Hazard zwaar in de fout en zo mocht Anderlecht met tien verder.

Kanaté kon de eer nog enigszins redden, nadat Sykes eerst de forfaitcijfers op het bord had gebracht. Neen, de ingesteldheid van Anderlecht was andermaal niet wat het had kunnen of moeten zijn. En dan wordt het verschil pijnlijk duidelijk. Antoine Sibierski heeft werk aan de winkel deze zomer.

Opstellingen

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 6.95 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Sykes Ross 90' 8.18 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 68/71 (95.8%)
  • Schoten op doel: 1/2
Burgess Christian   90' 7.58 -
  • Nauwkeurige passes: 59/65 (90.8%)
Mac Allister Kevin 64' 7.29 -
  • Nauwkeurige passes: 33/34 (97.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Smith Guilherme 77' 6.67 -
  • Nauwkeurige passes: 32/36 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Zorgane Adem A 64' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 49/54 (90.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Ait El Hadj Anouar 90' 8.3 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 51/52 (98.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Khalaili Anan 72' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 41/50 (82%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Zeneli Besfort A A A 90' 9.3 -
  • Assists: 3
  • Nauwkeurige passes: 44/50 (88%)
  • Sleutelpasses: 6
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Biondic Mateo 90' 7.72 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Rodriguez KevinA 64' 8.59 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/15 (60%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/6
Bank
Chambaere Vic 0'  
Fuseini Mohammed 26' 6.54 -
  • Schoten op doel: 0/1
Pavlic Ivan 26' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
François Guillaume 18' 6.61 -
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Niang Ousseynou 13' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
Patris Louis 0'  
Sylla Massiré 0'  
Florucz Raul 0'  
Leysen Fedde   26' 6.49 -
  • Nauwkeurige passes: 23/25 (92%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Anderlecht Anderlecht
Heekeren Justin 90' 6.02 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/17 (23.5%)
Angely Mathys 90' 5.86 -
  • Nauwkeurige passes: 22/29 (75.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Kana Marco   89' 5.61 -
  • Nauwkeurige passes: 32/36 (88.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Hey Lucas 90' 5.21 8
  • Nauwkeurige passes: 17/27 (63%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/11 (0%)
Sardella Killian 90' 5.63 -
  • Nauwkeurige passes: 13/19 (68.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Bertaccini Adriano 65' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Saliba Nathan-Dylan 45' 5.98 -
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Degreef Tristan 90' 5.34 -
  • Nauwkeurige passes: 18/25 (72%)
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
De Cat Nathan 55' 6.45 -
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Hazard Thorgan   47' 5.47 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Sikan Danylo 55' 6.12 -
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Bank
Verschaeren Yari A 35' 6.23 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Ilic Mihajlo 0'  
Rits Mats 45' 5.83 -
  • Nauwkeurige passes: 9/15 (60%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
De Ridder Alexander   35' 5.52 -
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
Imbrechts Joachim 0'  
da Costa Coba 0'  
Tajaouart Anas 0'  
Kanate Ibrahim 25' 6.72 -
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
