'Anderlecht wil verder samenwerken met Taravel: afwachten wat Fransman kiest'

Anderlecht sloot het seizoen af met een pijnlijke nederlaag tegen Union SG, maar achter de schermen wordt al vooruitgekeken. De club wil Jérémy Taravel graag behouden, al wordt hij geen hoofdcoach meer.

Geen toekomst als hoofdcoach

Na de vernederende nederlaag tegen Union lijkt Anderlecht intern al een beslissing genomen te hebben over de toekomst van Taravel. De Fransman blijft niet aan als hoofdtrainer van paars-wit.

Die beslissing werd voorlopig nog niet officieel gecommuniceerd. Anderlecht wacht daarmee tot sportief directeur Antoine Sibierski een nieuwe hoofdcoach heeft gevonden.

Voor Taravel betekende de zware nederlaag tegen Union dus wellicht zijn laatste wedstrijd als T1 van Anderlecht.

Anderlecht wil hem wel behouden

Toch wil de club de samenwerking met Taravel niet volledig stopzetten. Volgens Het Laatste Nieuws hoopt Anderlecht dat de Fransman aan boord blijft als assistent van de toekomstige hoofdcoach.

Binnen Neerpede bestaat veel waardering voor het werk dat Taravel de voorbije maanden leverde in moeilijke omstandigheden. Hij nam tijdelijk over in een woelige periode en probeerde rust te brengen binnen de spelersgroep, ondanks de tegenvallende resultaten.



Lees ook... Taravel snoeihard na wanprestatie van Anderlecht tegen Union SG›

Veel werk voor Sibierski

Sportief directeur Antoine Sibierski staat ondertussen voor een wel heel drukke zomer in het Lotto Park. Anderlecht moet niet alleen op zoek naar een nieuwe trainer, maar ook sportief opnieuw bouwen richting volgend seizoen.

Over minder dan twee maanden begint paars-wit alweer aan de tweede voorronde van de Europa League. De voorbereiding op het nieuwe seizoen zal dus snel moeten starten. Daarnaast moet Anderlecht ook verschillende knopen doorhakken binnen de spelerskern.

Taravel moet zelf beslissen

De vraag blijft nu vooral of Taravel zelf openstaat voor een rol als assistent. De Fransman heeft nog niet publiek gereageerd op de plannen van Anderlecht. Na een moeilijk seizoen wil de club duidelijk inzetten op meer stabiliteit binnen de technische staf. Of Taravel daar ook effectief deel van blijft uitmaken, zal de komende weken moeten blijken.