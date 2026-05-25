Vanderbiest weet waar het fout gelopen is voor KVM én praat over zijn toekomst

KV Mechelen pakte zondag alsnog naast de vijfde plaats in de Champions' Play-offs. De Maneblussers mogen Europees voetbal daardoor vergeten. Coach Fred Vanderbiest denkt te weten waar KVM het laten liggen heeft en praatte over zijn toekomst bij de club.

KV Mechelen kreeg een 3-0 om de oren op Stayen. Goals van Muja, Hata en Merlen brachten het Mechelse schip tot zinken in Limburg. KAA Gent ging tegelijkertijd onderuit tegen Club Brugge met 5-0, maar blijft vijfde en zal zo het barrageduel spelen tegen KRC Genk.

KVM botste op zijn limiet

"We zijn op onze limiet gebotst vandaag, tegen een goede ploeg", reageerde Fred Vanderbiest achteraf, geciteerd door Sporza. "Het is dit seizoen gebleken dat ploegen als Club Brugge en STVV te hoog gegrepen zijn voor ons. Zeker als je meegaat in hun enthousiasme en te hoog drukzet, merk je dat ze er snel door kunnen voetballen."

"Uiteindelijk snijden ze onze benen af vlak voor rust met die 2-0", zag Vanderbiest. "We verliezen het Europees ticket wel niet vandaag, maar in de onderlinge duels met Anderlecht. Daar verdienden we meer dan 1 op 6. Voor de rest hebben we bij momenten kunnen tonen dat we onze plek verdienden in deze play-offs."

Vanderbiest praat over toekomst

"Als we heel het seizoen bekijken hebben we een mooi jaar achter de rug", blikt hij toch positief terug. "Ik ga er persoonlijk vanuit dat ik volgend seizoen nog coach ben van Mechelen, maar in voetbal kan alles gebeuren." Daarvoor spiegelt hij zich aan zijn collega aan de overkant. "Ook van Wouter (Vrancken, red.) weet ik niet wat zijn toekomst brengt. Dat zullen we wel zien."

Vanderbiest en co hebben de KVM-fans niet kunnen plezieren met Europees voetbal. Dat is ondertussen al geleden van het seizoen 1993/94, een ander tijdperk. KVM trad toen aan in de toenmalige UEFA Cup en moest in de achtste finales de duimen leggen voor het Italiaanse Cagliari.



Toch is de balans positief Achter de Kazerne. KVM nam voor het eerst deel aan de Champions' Play-offs. Dat is een prestatie waar heel wat ploegen voor zouden tekenen aan het begin van het seizoen.