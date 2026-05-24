Brandon Morren, voetbaljournalist
Anderlecht krijgt signaal van Van der Elst dat hard binnenkomt

Anderlecht blijft achter met een nieuw teleurstellend seizoen en ziet dat ook weerspiegeld in het elftal van Franky Van der Elst. Zelfs Nathan De Cat krijgt lof, maar geen plaats tussen de absolute uitblinkers. Hij koos zelfs geen enkele speler van paars-wit.

Anderlecht beleeft opnieuw een teleurstellend seizoen in de Jupiler Pro League. Paars-wit zal vierde eindigen in de Champions' Play-offs zonder aanspraak te hebben gemaakt op veel meer. Het vat de malaise perfect samen vandaag.

Onlangs kregen ze met de bekerfinale de kans op een prijs, maar na verlengingen trok Union SG aan het langste eind door met 3-1 te winnen. Velen dachten dat de bekerwinst een soort nieuw begin had kunnen zijn voor de Brusselaars, maar zo ver kwam het dus niet. 

Franky Van der Elst maakte onlangs bij Het Nieuwsblad zijn elftal van het seizoen bekend. Wat meteen opvalt is dat er geen Anderlecht-spelers te bespeuren zijn. "Helemaal ‘gene’ van Anderlecht. Dat moet volgend seizoen toch anders, Anderlecht", vertelde hij zelf bij de krant.

De voormalige Rode Duivel verdedigt zijn beslissing om geen paars-witte spelers op te nemen in zijn elftal. "Wie had ik moeten pakken? Nathan De Cat is een goeie, beloftevolle speler. Chapeau voor zijn seizoen. Maar om hem nu meteen in het Elftal van het Seizoen te zetten?"

Het toptalent van Anderlecht werd al uitgeroepen tot Speler van het Jaar bij zijn club. "Als 17-jarige zou je eigenlijk de luxe moeten hebben om in een goed draaiend elftal terecht te komen. Dan was hij nóg beter geweest."

Op zijn jonge leeftijd krijgt De Cat al bijzonder veel verantwoordelijkheid in zijn  team. Iets wat eigenlijk niet zou moeten. "Maar als je de boel ook moet dragen – en je vliegt tussenin nog naar Doha voor het WK U17 – ga je ook fysiek ten onder", besluit Van der Elst. 

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 2-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 3-0 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 1-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

