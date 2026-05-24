Datum: 24/05/2026 18:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 10
Stadion: Jan Breydel
Afscheid van Mignolet stond centraal: Club Brugge geeft landstitel met forfaitzege tegen KAA Gent extra glans
Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher
Club Brugge heeft het seizoen afgesloten met een stevige overwinning thuis tegen KAA Gent. In een wedstrijd waarbij het afscheid van Simon Mignolet centraal stond, stuurde blauw-zwart de Buffalo's met 5-0 weer naar huis.

De 20ste landstitel was al binnen voor Club Brugge, het wilde het seizoen wel nog in schoonheid afsluiten thuis tegen KAA Gent. Vooraf werd de afscheidnemende Simon Mignolet nog uitgebreid gehuldigd. 

Mignolet stond nog eens onder de lat en moest na zo’n twintig minuten ook in actie komen om op een kopbal van dichtbij van Duverne een achterstand te voorkomen. Het was de enige grote kans van de Buffalo’s voor de rust. 

Twee minuten was het wel prijs aan de overkant voor blauw-zwart. Tzolis haalde de achterlijn en bediende Forbs, de Portugees kon van dichtbij het openingsdoelpunt binnen knallen. 

Club scoort voor de rust al drie keer

Tzolis en Tresoldi moesten ook nog uitmaken wie topschutter zou worden, ze hadden vooraf allebei zestien doelpunten. De Duitser trok aan het langste eind, voor de rust scoorde hij nog twee keer en zette Club zo al op 3-0.

De Buffalo's moesten zo stilaan vrezen voor hun vijfde plaats, maar had geluk dat STVV ook op een dubbele voorsprong stond tegen KV Mechelen. Kort na de rust kwam Gent even aandringen, maar scoren lukte niet. 

Applausvervanging Mignolet, forfaitzege voor Club Brugge

Blauw-zwart deed dat wel, Tresoldi kopte op aangeven van Vetlesen voor het uur de 4-0 binnen. Mignolet kreeg een kwartier voor tijd nog een laatste uitgebreidde applauswissel, Tzolis zette de kroon nog op het werk met de 5-0. 

Club zette zijn 20ste landstitel zo nog eens extra in de verf, KAA Gent sluit het seizoen af op de vijfde plaats en speelt tegen Racing Genk nog voor het laatste Europese ticket. 

Opstellingen

Club Brugge Club Brugge
Forbs Carlos 62' 7.99 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Mignolet Simon 78' 7.07 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Mechele Brandon 90' 7.67 -
  • Nauwkeurige passes: 59/59 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Ordonez Joel 45' 7.29 -
  • Nauwkeurige passes: 32/32 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Sandra Cisse A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 42/47 (89.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Seys Joaquin 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 61/66 (92.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Siquet Hugo 63' 7.25 -
  • Nauwkeurige passes: 36/42 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Tresoldi Nicolò ⚽ ⚽ ⚽ A 90' 9.8 -
  • Goals: 3
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 4/9
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Tzolis ChristosA 90' 9.0 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 48/57 (84.2%)
  • Sleutelpasses: 7
  • Schoten op doel: 2/5
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 6/14 (42.9%)
  • Balverliezen: 23
Vanaken Hans 70' 7.6 -
  • Nauwkeurige passes: 64/67 (95.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Vetlesen Hugo A A 90' 8.6 -
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 31/36 (86.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/3
Bank
Meijer Bjorn 0'  
Onyedika Raphael 0'  
van den Heuvel Dani 0'  
Vermant Romeo 28' 6.5 -
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Nilsson Gustaf 0'  
Stankovic Aleksandar 45' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 35/37 (94.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Jackers Nordin 0'  
Spileers Jorne 20' 7.03 -
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
Sabbe Kyriani 27' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
Diakhon Mamadou 0'  
Vanden Driessche Argus 12' 6.82 -
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 6.8 -
  • Reddingen: 6
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 11/28 (39.3%)
Duverne Jean-Kevin 69' 5.35 -
  • Nauwkeurige passes: 22/32 (68.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Hashioka Daiki 90' 6.45 -
  • Nauwkeurige passes: 31/35 (88.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Volckaert Matties 90' 6.66 -
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Van Der Heyden Siebe 90' 5.83 -
  • Nauwkeurige passes: 45/50 (90%)
  • Schoten op doel: 0/1
Araujo Tiago 90' 6.21 -
  • Nauwkeurige passes: 29/38 (76.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/10 (10%)
Delorge Mathias 57' 5.89 -
  • Nauwkeurige passes: 33/39 (84.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Lopes Leonardo Da Silva   76' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 37/37 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
De Vlieger Tibe 57' 7.03 -
  • Nauwkeurige passes: 29/30 (96.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
Hong Hyun-Seok 45' 6.57 -
  • Nauwkeurige passes: 22/25 (88%)
Kanga Wilfried 90' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 23/26 (88.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/5
Bank
Omgba Aimé 33' 6.23 -
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 1
Sonko Momodou 45' 6.68 -
  • Nauwkeurige passes: 19/19 (100%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
Ito Atsuki 33' 6.01 -
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Diop Moctar 0'  
Peersman Kjell 0'  
Evers Bas 0'  
Kadri Abdelkahar 14' 5.95 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Vernemmen Hannes 21' 5.47 -
Aliou Diallo Mamadou 0'  
Seck El Hadji 0'  
Asselman Wout 0'  
Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
