Afscheid van Mignolet stond centraal: Club Brugge geeft landstitel met forfaitzege tegen KAA Gent extra glans

Club Brugge heeft het seizoen afgesloten met een stevige overwinning thuis tegen KAA Gent. In een wedstrijd waarbij het afscheid van Simon Mignolet centraal stond, stuurde blauw-zwart de Buffalo's met 5-0 weer naar huis.

De 20ste landstitel was al binnen voor Club Brugge, het wilde het seizoen wel nog in schoonheid afsluiten thuis tegen KAA Gent. Vooraf werd de afscheidnemende Simon Mignolet nog uitgebreid gehuldigd.

Mignolet stond nog eens onder de lat en moest na zo’n twintig minuten ook in actie komen om op een kopbal van dichtbij van Duverne een achterstand te voorkomen. Het was de enige grote kans van de Buffalo’s voor de rust.

Twee minuten was het wel prijs aan de overkant voor blauw-zwart. Tzolis haalde de achterlijn en bediende Forbs, de Portugees kon van dichtbij het openingsdoelpunt binnen knallen.

Club scoort voor de rust al drie keer

Tzolis en Tresoldi moesten ook nog uitmaken wie topschutter zou worden, ze hadden vooraf allebei zestien doelpunten. De Duitser trok aan het langste eind, voor de rust scoorde hij nog twee keer en zette Club zo al op 3-0.





De Buffalo's moesten zo stilaan vrezen voor hun vijfde plaats, maar had geluk dat STVV ook op een dubbele voorsprong stond tegen KV Mechelen. Kort na de rust kwam Gent even aandringen, maar scoren lukte niet.

Applausvervanging Mignolet, forfaitzege voor Club Brugge

Blauw-zwart deed dat wel, Tresoldi kopte op aangeven van Vetlesen voor het uur de 4-0 binnen. Mignolet kreeg een kwartier voor tijd nog een laatste uitgebreidde applauswissel, Tzolis zette de kroon nog op het werk met de 5-0.

Club zette zijn 20ste landstitel zo nog eens extra in de verf, KAA Gent sluit het seizoen af op de vijfde plaats en speelt tegen Racing Genk nog voor het laatste Europese ticket.