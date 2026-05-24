🎥"Het lukte maar net": Simon Mignolet had afscheid bij Club Brugge bijna gemist

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
| 1 reacties
🎥"Het lukte maar net": Simon Mignolet had afscheid bij Club Brugge bijna gemist
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Simon Mignolet (38) heeft een mooi afscheid gekregen bij Club Brugge. Voor de aftrap was er een emotionele huldiging, tijdens de wedstrijd een erehaag en applausvervanging. Al had Mignolet zijn afscheid bijna niet gehaald.

Doordat de landstitel al binnen was voor Club Brugge, kon er uitgebreid afscheid worden genomen van Simon Mignolet. Onder meer zijn vrouw Jasmien en zoontjes Lex en Vin, maar ook zijn ouders en broer kwam voor de aftrap het veld op. 

Mignolet stond nog een laatste keer onder de lat bij blauw-zwart én was ook nog eens belangrijk. Net voor het openingsdoelpunt moest hij redding brengen op een kopbal van Duverne. Een laatste kunststukje van de 38-jarige doelman.  

Mignolet miste afscheidswedstrijd bijna door knieblessure

"Ik ben heel tevreden met de wedstrijd die ik nog gespeeld heb", zei Mignolet dan ook achteraf. "Het was zeker niet evident en mijn knie voelde deze week niet goed aan. Ik ben zelfs door mijn knie gegaan, maar het lukte nog net om te spelen."

"Omdat ik ook al lang niet meer had gespeeld, twijfelde ik ook over het niveau dat ik zou halen. Ik ben dan ook tevreden met de wedstrijd die ik gespeeld heb, onder meer de redding op die kopbal in het begin van de wedstrijd."

Emotionele momenten voor Mignolet

De emoties van de huldiging voor de wedstrijd moesten dan ook doorgeslikt worden door Mignolet. "Ik wist van niets, ik heb het allemaal wat op mij laten afkomen. Van mijn familie had ik wel iets verwacht, maar op het moment zelf was het wel speciaal. Die huldiging voor de wedstrijd was zeker niet gemakkelijk."

Lees ook... 🎥 Kippenvel: met indrukwekkende erehaag zwaait Club Brugge Simon Mignolet uit

Een penalty kreeg blauw-zwart niet meer in de laatste wedstrijd van Mignolet, maar die wilde hij ook niet trappen. "Als de wedstrijd nog spannend was, dan wilde ik die penalty niet trappen. Voor Gent stond er ook nog iets op het spel, dan wil ik niet de onnozelaar gaan uithangen."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KAA Gent
Simon Mignolet

Meer nieuws

🎥 Kippenvel: met indrukwekkende erehaag zwaait Club Brugge Simon Mignolet uit

🎥 Kippenvel: met indrukwekkende erehaag zwaait Club Brugge Simon Mignolet uit

20:53
1
Echtgenote van Simon Mignolet praat over moeilijke periode in carrière: "Het ging wel heel, heel, héél ver"

Echtgenote van Simon Mignolet praat over moeilijke periode in carrière: "Het ging wel heel, heel, héél ver"

20:31
3
Gent-coach De Mil onthoudt positieve zaken van de play-offs, maar zegt wat beter moet tegen Racing Genk

Gent-coach De Mil onthoudt positieve zaken van de play-offs, maar zegt wat beter moet tegen Racing Genk

21:50
1
Afscheid van Mignolet stond centraal: Club Brugge geeft landstitel met forfaitzege tegen KAA Gent extra glans

Afscheid van Mignolet stond centraal: Club Brugge geeft landstitel met forfaitzege tegen KAA Gent extra glans

20:30
Dit zei Wouter Vrancken na zijn laatste wedstrijd bij STVV

Dit zei Wouter Vrancken na zijn laatste wedstrijd bij STVV

22:15
"Ik hoorde El Ouahdi schreeuwen": recordman van Genk getuigt Reactie

"Ik hoorde El Ouahdi schreeuwen": recordman van Genk getuigt

22:04
9
OHL moet vertrek sterkhouder vrezen: "Er is interesse uit Italië"

OHL moet vertrek sterkhouder vrezen: "Er is interesse uit Italië"

21:51
'Joaquin Seys pronkt op lijstje van club die dit seizoen de landstitel won'

'Joaquin Seys pronkt op lijstje van club die dit seizoen de landstitel won'

19:19
Trots overheerst bij KVC Westerlo in "beste seizoen ooit qua consistentie"

Trots overheerst bij KVC Westerlo in "beste seizoen ooit qua consistentie"

21:33
KV Mechelen grijpt naast Europees ticket, Wouter Vrancken krijgt heel mooi afscheid van Stayen

KV Mechelen grijpt naast Europees ticket, Wouter Vrancken krijgt heel mooi afscheid van Stayen

20:39
Gaat Antwerp door met Haroun als T1? Dit zegt hij er zelf over

Gaat Antwerp door met Haroun als T1? Dit zegt hij er zelf over

21:18
9
Werk aan de winkel voor Sibierski: Union SG tikt ontstellend zwak Anderlecht helemaal van de mat

Werk aan de winkel voor Sibierski: Union SG tikt ontstellend zwak Anderlecht helemaal van de mat

20:26
🎥 Einde in mineur voor Thorgan Hazard: rode kaart luidt afscheid in van Anderlecht

🎥 Einde in mineur voor Thorgan Hazard: rode kaart luidt afscheid in van Anderlecht

20:14
10
'Serie A-topclubs binden de strijd aan voor killer van Club Brugge'

'Serie A-topclubs binden de strijd aan voor killer van Club Brugge'

20:02
Europa is in de ban van een nieuw voetbalsprookje, mét stevige Belgische inslag

Europa is in de ban van een nieuw voetbalsprookje, mét stevige Belgische inslag

19:43
Voetbalicoon in binnen- en buitenland: Tessa Wullaert hakt belangrijke knoop door over toekomst

Voetbalicoon in binnen- en buitenland: Tessa Wullaert hakt belangrijke knoop door over toekomst

18:58
'Julien Duranville aangeboden aan Europese halvefinalist'

'Julien Duranville aangeboden aan Europese halvefinalist'

18:30
"De zwaarst mogelijke sancties": Pro League belooft Standard, Charleroi én supporters hard aan te pakken

"De zwaarst mogelijke sancties": Pro League belooft Standard, Charleroi én supporters hard aan te pakken

18:30
9
Van Liverpool tot Club Brugge: Sturridge, De Ketelaere en co. nemen afscheid van Mignolet met warme woorden

Van Liverpool tot Club Brugge: Sturridge, De Ketelaere en co. nemen afscheid van Mignolet met warme woorden

16:00
Hans Vanaken en Simon Mignolet komen met duidelijke oproep richting Club-fans

Hans Vanaken en Simon Mignolet komen met duidelijke oproep richting Club-fans

10:50
3
LIVE Club Brugge-KAA Gent: Geeft blauw-zwart zijn 20ste titel nog wat extra glans?

LIVE Club Brugge-KAA Gent: Geeft blauw-zwart zijn 20ste titel nog wat extra glans?

10:15
Franky Van der Elst is wel heel duidelijk: "Als hij straks geen Profvoetballer van het Jaar wordt..."

Franky Van der Elst is wel heel duidelijk: "Als hij straks geen Profvoetballer van het Jaar wordt..."

09:50
Anderlecht krijgt signaal van Van der Elst dat hard binnenkomt

Anderlecht krijgt signaal van Van der Elst dat hard binnenkomt

17:45
"Dan ga je echt te ver": Algemeen directeur van Charleroi verbreekt de stilte na rellen op Sclessin

"Dan ga je echt te ver": Algemeen directeur van Charleroi verbreekt de stilte na rellen op Sclessin

17:00
Iran heeft de knoop doorgehakt: tegenstander van Rode Duivels voert grote wijziging door voor WK

Iran heeft de knoop doorgehakt: tegenstander van Rode Duivels voert grote wijziging door voor WK

16:30
Lommel heeft nog heel grote plannen in de Jupiler Pro League: "Daar neem ik nu geen genoegen meer mee"

Lommel heeft nog heel grote plannen in de Jupiler Pro League: "Daar neem ik nu geen genoegen meer mee"

15:30
4
Minister van Binnenlandse Zaken reageert duidelijk op zware incidenten op Sclessin

Minister van Binnenlandse Zaken reageert duidelijk op zware incidenten op Sclessin

15:00
3
Vincent Janssen spreekt over zijn toekomst en trekt één duidelijke grens

Vincent Janssen spreekt over zijn toekomst en trekt één duidelijke grens

14:30
Voormalige doelman van Anderlecht en Genk kroont zich tot promotieheld in Nederland

Voormalige doelman van Anderlecht en Genk kroont zich tot promotieheld in Nederland

13:25
Standard, Charleroi, supporters én spelers wachten zware sancties na zwarte avond: dit zijn de gevolgen

Standard, Charleroi, supporters én spelers wachten zware sancties na zwarte avond: dit zijn de gevolgen

12:55
28
STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

12:00
Heeft Antwerp er een nieuw lichtpunt bij? Talent maakt indruk bij debuut op de Bosuil

Heeft Antwerp er een nieuw lichtpunt bij? Talent maakt indruk bij debuut op de Bosuil

11:30
Echt gebeurd: video's van Doku en Guardiola himself inspireren Lommel om te promoveren naar de JPL Reactie

Echt gebeurd: video's van Doku en Guardiola himself inspireren Lommel om te promoveren naar de JPL

10:45
Vincent Kompany wil nog wat kwijt over Anderlecht na verloren Croky Cup-finale tegen Union

Vincent Kompany wil nog wat kwijt over Anderlecht na verloren Croky Cup-finale tegen Union

10:26
1
Heymans benoemt één cruciale factor die ervoor gezorgd heeft dat Genk toch nog Europa in kan Reactie

Heymans benoemt één cruciale factor die ervoor gezorgd heeft dat Genk toch nog Europa in kan

10:20
Hayen kritisch ondanks zege: "We gingen opnieuw inzakken" Reactie

Hayen kritisch ondanks zege: "We gingen opnieuw inzakken"

09:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over Gaat Antwerp door met Haroun als T1? Dit zegt hij er zelf over Stefaan_82 Stefaan_82 over 🎥 Einde in mineur voor Thorgan Hazard: rode kaart luidt afscheid in van Anderlecht Vital Verheyen Vital Verheyen over STVV - KV Mechelen: 3-0 TIGERMANIA TIGERMANIA over Union SG - Anderlecht: 5-1 Goro Goro over 🎥"Het lukte maar net": Simon Mignolet had afscheid bij Club Brugge bijna gemist TCJ TCJ over Echtgenote van Simon Mignolet praat over moeilijke periode in carrière: "Het ging wel heel, heel, héél ver" EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over 🎥 Kippenvel: met indrukwekkende erehaag zwaait Club Brugge Simon Mignolet uit Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Genk-coach De Mil onthoudt positieve zaken van de play-offs, maar zegt wat beter moet tegen Racing Genk What the Frog What the Frog over "Ik hoorde El Ouahdi schreeuwen": recordman van Genk getuigt L10 Oud-Heverlee Leuven fan L10 Oud-Heverlee Leuven fan over Standard, Charleroi, supporters én spelers wachten zware sancties na zwarte avond: dit zijn de gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved