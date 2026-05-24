🎥"Het lukte maar net": Simon Mignolet had afscheid bij Club Brugge bijna gemist

Simon Mignolet (38) heeft een mooi afscheid gekregen bij Club Brugge. Voor de aftrap was er een emotionele huldiging, tijdens de wedstrijd een erehaag en applausvervanging. Al had Mignolet zijn afscheid bijna niet gehaald.

Doordat de landstitel al binnen was voor Club Brugge, kon er uitgebreid afscheid worden genomen van Simon Mignolet. Onder meer zijn vrouw Jasmien en zoontjes Lex en Vin, maar ook zijn ouders en broer kwam voor de aftrap het veld op.

Mignolet stond nog een laatste keer onder de lat bij blauw-zwart én was ook nog eens belangrijk. Net voor het openingsdoelpunt moest hij redding brengen op een kopbal van Duverne. Een laatste kunststukje van de 38-jarige doelman.

Mignolet miste afscheidswedstrijd bijna door knieblessure

"Ik ben heel tevreden met de wedstrijd die ik nog gespeeld heb", zei Mignolet dan ook achteraf. "Het was zeker niet evident en mijn knie voelde deze week niet goed aan. Ik ben zelfs door mijn knie gegaan, maar het lukte nog net om te spelen."

"Omdat ik ook al lang niet meer had gespeeld, twijfelde ik ook over het niveau dat ik zou halen. Ik ben dan ook tevreden met de wedstrijd die ik gespeeld heb, onder meer de redding op die kopbal in het begin van de wedstrijd."

Emotionele momenten voor Mignolet

De emoties van de huldiging voor de wedstrijd moesten dan ook doorgeslikt worden door Mignolet. "Ik wist van niets, ik heb het allemaal wat op mij laten afkomen. Van mijn familie had ik wel iets verwacht, maar op het moment zelf was het wel speciaal. Die huldiging voor de wedstrijd was zeker niet gemakkelijk."



Een penalty kreeg blauw-zwart niet meer in de laatste wedstrijd van Mignolet, maar die wilde hij ook niet trappen. "Als de wedstrijd nog spannend was, dan wilde ik die penalty niet trappen. Voor Gent stond er ook nog iets op het spel, dan wil ik niet de onnozelaar gaan uithangen."