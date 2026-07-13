Antwerp slikt dubbele opdoffer op stage in Duitsland

Antwerp probeert zich in alle rust voor te bereiden op het nieuwe seizoen, maar helemaal vanzelf gaat dat niet. De Great Old trok op stage naar Iserlohn en daar werd sportief hard gewerkt, al blijven er rond de club nog veel vragen hangen. Twee spelers blesseerden zich bovendien.

De situatie op de Bosuil is bekend. Antwerp heeft nog altijd geen nieuwe hoofdcoach aangesteld en daardoor staat het sportieve project voorlopig wat in de wacht. Er wordt getraind, geoefend en bijgestuurd, maar zolang er geen definitieve trainer is, blijft het moeilijk om echt lijnen uit te zetten voor de komende maanden.

Antwerp zoekt nog richting

Volgens Het Nieuwsblad verliep de stage in Iserlohn op zich behoorlijk goed. Toch was er ook minder nieuws. Christopher Scott en Eran Tuypens vielen uit met blessures. Vooral bij Scott was dat opvallend, want hij moest de stage zelfs vroegtijdig verlaten.

Tuypens blesseerde zich dan weer kort voor een oefenwedstrijd. Ook dat komt ongelegen, want in deze fase van de voorbereiding telt elke trainingsdag en elke minuut op het veld.

Scott net langer vastgelegd

Voor Scott is de timing extra zuur. De middenvelder verlengde onlangs nog zijn contract bij Antwerp tot de zomer van 2028. Dat gebeurde net in een periode waarin er rond de club veel onzekerheid leeft. Zijn verlenging was dus een teken van vertrouwen, zowel van de speler als van de club.

Nu moet Antwerp hopen dat zijn kwetsuur meevalt. De kern kan in deze fase weinig extra zorgen gebruiken. De club wacht nog op duidelijkheid over de nieuwe trainer, maar ook op stabiliteit binnen de groep. De stage mag dan positief zijn verlopen, de wachtstand bij Antwerp is nog niet voorbij.





Daar komt bij dat Antwerp in de voorbereiding net spelers nodig heeft die zich kunnen tonen. Zonder vaste hoofdcoach kan elke training en oefenwedstrijd belangrijk worden om indruk te maken op wie straks overneemt. Een aantal jonge spelers konden echter wel hun kans grijpen.