Sterke cijfers - maar het kan nog straffer voor KAA Gent

Met 19 op 21 en een zesde overwinning op rij tegen Standard staat AA Gent er uitstekend voor. De Buffalo's beleefden een bijzonder sterke competitiestart, terwijl de zomermercato voorlopig eveneens raak lijkt. Christian Burgess, László Bénes, Josué Vergara, Michel-Ange Balikwisha en Mouhamed Ngom maakten indruk, al kreeg die laatste vrijdag een zware domper te verwerken met een blessure die hem maanden aan de kant houdt.

Toch rijst de vraag: is dit ook de beste start uit de clubgeschiedenis van AA Gent? De prijzenkast van de Gentenaars is relatief beperkt, met de landstitel van 2015, vier bekers en één Supercup. Maar voor een nog betere competitiestart moeten we niet terug naar het kampioenenjaar onder Hein Vanhaezebrouck.

De huidige 19 op 21 is indrukwekkend, maar in het seizoen 2001-2002 deden de Buffalo's nog beter. Toen won AA Gent zijn eerste zeven competitiewedstrijden. Een perfecte 21 op 21, iets wat in de Belgische hoogste afdeling slechts een handvol clubs ooit lukte.

KAA Gent kende al eens een perfecte start

Club Brugge slaagde daar vorig seizoen en in 1997-1998 in. Ook Anderlecht deed het in 1964-1965 en 2003-2004, terwijl Standard (2013-2014), STVV (1965-1966 onder Raymond Goethals) en Antwerp (2022-2023 met Mark van Bommel) eveneens met zeven zeges op rij aan een campagne begonnen.

AA Gent stond in 2001-2002 onder leiding van Patrick Rémy. Ivan De Witte had de Fransman in juni 2000 naar Gent gehaald, nadat hij bij Sedan naam had gemaakt. Rémy leidde de Buffalo's in zijn eerste seizoen naar een knappe vijfde plaats en beschikte een jaar later over een ploeg met onder meer Frédéric Herpoel, Jack Peeters, Matthieu Verschuere, Anic, Eric Joly, Anders Nielsen en Gunther Schepens.

Een vroege kloof, maar geen topseizoen

Na de zevende overwinning, tegen promovendus La Louvière, had AA Gent zes punten voorsprong op Club Brugge en zeven op Anderlecht. De volgende opdracht bracht de Gentenaars echter naar het Astridpark. Daar kwam een einde aan de foutloze reeks: Anderlecht won met 2-0.



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De Buffalo's konden die sterke openingsweken niet volledig doortrekken. Genk pakte uiteindelijk de titel, terwijl AA Gent als vierde eindigde. Opvallend: Patrick Rémy maakte het seizoen niet eens af. Hij werd al in februari 2002 ontslagen, waarna Herman Vermeulen de ploeg tot het einde van de jaargang begeleidde.

Ook Vandereycken begon met 13 op 14

Een andere vergelijkbare start dateert van het seizoen 1990-1991. AA Gent verzamelde toen zes zeges en één gelijkspel in de eerste zeven speeldagen. Door het toenmalige puntensysteem, met twee punten per overwinning, leverde dat 13 op 14 op.

De ploeg van René Vandereycken deelde op dat moment de leidersplaats met Club Brugge. De jonge coach, toen pas aan zijn tweede seizoen als trainer bezig, kon rekenen op ervaren namen als Erwin Vandenbergh en Danny Veyt. Ook Dirk Medved, Laurent Dauwe, Frank Dauwen en Erik Viscaal maakten deel uit van die Gentse generatie.

Onklopbaar tot speeldag zeventien

De reeks onder Vandereycken hield langer stand dan die van Patrick Rémy. Pas op de zeventiende speeldag liep AA Gent tegen zijn eerste nederlaag aan. Antwerp haalde toen zwaar uit op de Bosuil en won met 4-1.

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Ondanks die nederlaag bleef Gent nog steeds leider, met twee punten meer dan Anderlecht. In de slotfase moest de ploeg van Vandereycken echter terrein prijsgeven. Anderlecht én KV Mechelen gingen nog over de Buffalo's, die het seizoen als derde afsloten.

Dat bleef een opvallende prestatie en Vandereycken kreeg nadien de trofee voor Trainer van het Jaar. Voor de huidige ploeg van Rik De Mil liggen die historische seizoenen dus als referentie klaar. Een plaats in de top drie zou in Gent ongetwijfeld worden toegejuicht, al zorgt een sterke start vaak ook voor grotere ambities.

Christian Burgess ziet er dat nog verbetering mogelijk is

"Of we tot iets speciaals in staat zijn? Ja. Maar er zijn zes of zeven ploegen dit seizoen misschien wel in staat tot iets speciaals. De vibe zit inderdaad goed en we willen er het beste van maken, maar we zijn nog maar zeven speeldagen ver", aldus Christian Burgess in een reactie in de catacomben van de Planet Group Arena.

"Er zijn dus nog 27 wedstrijden te spelen. We zijn nog nergens en er zijn nog veel verbeterpunten. Dit is een goede start en een mooie manier om naar de interlandbreak te gaan, maar we moeten nederig blijven en zijn. We kunnen ons nog veel verbeteren op verschillende gebieden."