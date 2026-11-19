Thibaut Courtois heeft een opvallende uitspraak gedaan over het einde van zijn carrière. De doelman van Real Madrid is inmiddels 34 jaar en beseft dat hij niet eeuwig op het hoogste niveau kan blijven voetballen. Hoewel hij voorlopig nog niet aan stoppen denkt, is hij achter de schermen al druk bezig met zijn toekomst na het voetbal.

Die plannen kwamen ter sprake op Web Summit in Lissabon, waar Courtois sprak over zijn zakelijke activiteiten. De Rode Duivel investeert al enkele jaren in uiteenlopende sectoren, waaronder sporttechnologie, gaming en horeca. Hij wil zo projecten opbouwen die veel langer meegaan dan zijn actieve voetbalcarrière. Een zware blessure heeft hem extra doen nadenken over wat er later komt.

Blessure zette Courtois aan het denken

Bij De Standaard vertelde Courtois hoe zijn kruisbandblessure van drie jaar geleden zijn kijk veranderde. "Toen scheurde ik mijn kruisband. Dan weet je uiteraard nooit hoe je zal terugkeren. Gelukkig heb ik mijn niveau kunnen behouden, misschien zelfs nog verbeterd, maar zo’n blessure zet je wel aan het denken over wat er daarna komt." Zijn terugkeer verliep goed, maar de onzekerheid tijdens zijn revalidatie liet duidelijk sporen na.

Over het mogelijke einde van zijn carrière was Courtois opvallend concreet. "Ik hoop nog vijf jaar te kunnen voetballen, maar het is belangrijk om samenwerkingen en partnerschappen met bedrijven op te bouwen die tien, twintig of dertig jaar kunnen meegaan. Om samen te groeien en er zelf deel van uit te maken." Als zijn wens uitkomt, zou hij tot ongeveer zijn 39e blijven spelen. Het gaat wel om een persoonlijke hoop, niet om een vastgelegde afscheidsdatum.

Ook na het voetbal grote ambities

Via zijn investeringsplatform Nxtplay is Courtois betrokken bij verschillende projecten. Zo verwierf het platform belangen in KRC Genk, het Franse Le Mans en het Spaanse Extremadura. De doelman wil bovendien inspraak hebben in de bedrijven waarin hij investeert.

"We willen ook een zetel in de raad van bestuur en inspraak krijgen in de manier waarop een bedrijf zich verder ontwikkelt", vertelde hij. Alleen geld investeren zonder invloed ziet hij niet zitten.





Courtois beseft dat succes buiten het veld niet gegarandeerd is. "Ik denk dat het moeilijker is om een start-up uit te bouwen. Als je over kwaliteit beschikt en bij het juiste team speelt, kan je de Champions League winnen. Er zijn echter ontzettend veel start-ups en het is niet gemakkelijk om op lange termijn succesvol te zijn." Voorlopig droomt hij dus nog van vijf extra voetbaljaren, maar intussen bereidt hij ook het volgende hoofdstuk van zijn leven voor.